Консумацията на сирене поне веднъж седмично може да направи нещо повече от това просто да задоволи апетита ви за млечни продукти, то може да бъде свързано и с по-нисък риск от развитие на деменция, според неотдавнашно проучване от Япония, съобщава Euronews

Изследователите анализират данни от около 8000 възрастни на 65 и повече години, като сравняват хора, които редовно консумират сирене, с тези, които рядко или никога не го правят. Целта им е да установят как консумацията на сирене може да повлияе на когнитивното здраве при по-възрастните хора.

Резултатите от изследването

Резултатите, публикувани в научното списание Nutrients, показват, че хорта, които ядат редовно сирене имат 24% по-нисък риск от развитие на деменция в рамките на тригодишен период в сравнение с тези, които не консумират сирене.

Снимка: Canva

До края на проучването 3,4% от консуматорите на сирене са диагностицирани с деменция, в сравнение с 4,45% от тези, които не ядат сирене. Макар цялостната разлика да изглежда малка, само 1,06, тя представлява приблизително 10 по-малко случая на деменция на 1000 участници.

Изследването използва статистическо съпоставяне, за да отчете фактори като възраст, пол, здравословно състояние и социално-икономически произход.

Защо сиренето е полезно за мозъка?

Експертите посочват няколко възможни причини, поради които сиренето може да повлияе на здравето на мозъка.

Според изследването сиренето съдържа протеини и есенциални аминокиселини, които подпомагат поддръжката на невроните, както и мастноразтворими витамини като витамин К2, който играе роля за съдовото здраве и хомеостазата на калция.

Има също така доказателства, че ферментиралите млечни продукти могат да повлияят на възпалението и връзката черва-мозък, които се смята, че играят роля в когнитивния упадък.

Снимка: iStock

„Освен това ферментиралите млечни продукти са свързани с по-нисък риск от сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, и двата от които са известни рискови фактори за деменция", добавя изследването.

Изследователите обаче предупреждават, че резултатите не трябва да се интерпретират като окончателно доказателство, че сиренето предпазва от деменция.

Проучването е наблюдателно, което означава, че показва асоциация, но не може да потвърди причинно-следствена връзка. Други фактори от начина на живот, генетиката и видът на консумираното сирене също могат да играят роля.

Над 50 млн. души по света са живели с деменция през 2021 година, а Глобалният доклад за състоянието на общественото здравеопазване във връзка с деменцията на Световната здравна организация прогнозира, че тази цифра може да се увеличи повече от три пъти до 2050 година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.