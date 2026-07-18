Когато довършим печеното пиле или свинската плешка, костите обикновено отиват направо в кофата за боклук.

А може би напразно, защото костите са едни от най-хранително плътните части на животното, а не отпадък. Съдържат колаген, калций, фосфор и цяла палитра минерали, които тялото трудно намира другаде в такава концентрация.

Научите каква е реалната хранителна стойност на костите, защо не бива просто да се ядат, и как различни кухни по света са намерили безопасни начини да ги превърнат в храна.

Какво всъщност има вътре в костта

Според хранителния учен Джо Регенщайн от Cornell University, костите са изградени основно от калций и фосфат, а освен това съдържат желязо, магнезий и калий. Тоест минералите в костите далеч не се ограничават до калция, с който обикновено ги свързваме.

Снимка: Canva

Няколко факта, които рядко се споменават:

Колагенът формира между 25% и 33% от общото количество протеин в тялото на животното, като голяма част от него е "заключена" именно в кости, кожа и съединителна тъкан.

Костите съставляват между 10% и 20% от масата на едно животно и често са сред най-нутриентно наситените му тъкани, посочва изследователят Йогейр Топе от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO).

Точната хранителна стойност варира според вида животно, възрастта му и начина на приготвяне – затова науката все още не сочи една-единствена "най-добра" кост.

Кост срещу костен мозък, къде има повече колаген

Важно е да направим разграничавне между твърдата костна тъкан и костния мозък, те не са едно и също нещо.

Самата кост е изградена предимно от колаген тип I, който формира структурната ѝ матрица и ѝ придава здравина. Костният мозък, който запълва кухината вътре в костта, е съвсем различна тъкан, при възрастни хора около 70% от обема му се състои от мастни клетки, а колагенът присъства в много по-малки количества, най-вече като част от ретикуларните влакна на съединителната тъкан.

С други думи, ако търсите колаген, по-голямото количество се крие в самата костна структура, а не в мозъка вътре в нея.

Защо не бива просто да ги сдъвчете

Човешката челюст и зъби не са пригодени да трошат твърда кост, за разлика от тези на кучетата например. При опит за директно гризане костта може да се разцепи на остри фрагменти, а това носи реален опасност от остри кости да наранят храносмилателния тракт.

Снимка: Canva

Има и друг риск: тежки метали в костите. Големите животни натрупват и концентрират тежки метали в организма си с годините, подобно на риболовните видове като риба тон. Именно затова в САЩ през ХХ век костно брашно като хранителна добавка е свързано със случай на оловно отравяне, смъртта на актрисата Алисън Хейс. Регенщайн смята, че последвалите ограничения в някои страни са били прекомерни, но предпазливостта остава оправдана.

Как традицията прави костите безопасни за ядене

Различни култури по света са намерили начини да омекотят или обработят костта, вместо да я дъвчат сурова:

Снимка: Canva

Костен бульон ползи – продължителното варене под топлина и налягане постепенно омекотява костта до степен на разпадане; някои съвременни рецепти дори препоръчват тази омекотена костна маса да се пасира и добавя обратно в бульона за по-плътна текстура.

Меки кости от консерва – консервираната риба, например сардини, преминава през свръхтоплинна обработка, която омекотява костите дотолкова, че се ядат несъзнателно заедно с месото. Точно оттам идва богатството на усвояване на калций от подобни продукти.

Ядене на рибени кости – пържените рибени кости и опашки на дребна риба са популярна практика в части от Азия и Африка и представляват достъпна отправна точка за начинаещи.

Костен мозък, начупването на кости за достъп до мазния костен мозък е традиционна практика в множество кухни, включително в традиционна кухня и субпродукти , дълго време считана за кулинарен деликатес.

Практични насоки за менюто

Ако искате да включите костите по-съзнателно в здравословен начин на живот, специалистите съветват да се започне постепенно:

Опитайте домашен костен бульон от пилешки или говежди кости, вместо да ги изхвърляте.

Изберете консервирана дребна риба с меки кости като лесен източник на калций.

Пържените рибени кости са добро начало, хрупкави, ароматни и лесни за приготвяне.

В контекста на палео диета меню , костният бульон и субпродуктите традиционно заемат централно място, тъй като палеолитна диета философията набляга на консумацията на цялото животно.

хhttps://svetatnazdraveto.bg/novini/polezen-li-e-kolagenat-pri-osteoporoza.html

Голямата, твърда кост остава по-трудна и рискована за директна консумаци, затова смилането ѝ на прах или продължителното ѝ варене остават най-безопасните подходи, докато науката за готвене на кости продължава да се развива.

Костите не са просто отпадък, а са концентриран източник на колаген, калций, фосфор и редица минерали, които традиционни кухни по света използват от векове.

Директното дъвчене на твърда кост носи рискове от фрактури и остри фрагменти, но методи като варенето на бульон, консумацията на меки консервирани кости и пърженето на рибени кости позволяват безопасен достъп до тяхната хранителна стойност. С нарастващия интерес към превенция на остеопороза и цялостно хранене, костите може отново да заемат мястото си в чинията, не като любопитство, а като смислена част от менюто.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници