Когато довършим печеното пиле или свинската плешка, костите обикновено отиват направо в кофата за боклук.
А може би напразно, защото костите са едни от най-хранително плътните части на животното, а не отпадък. Съдържат колаген, калций, фосфор и цяла палитра минерали, които тялото трудно намира другаде в такава концентрация.
Научите каква е реалната хранителна стойност на костите, защо не бива просто да се ядат, и как различни кухни по света са намерили безопасни начини да ги превърнат в храна.
Какво всъщност има вътре в костта
Според хранителния учен Джо Регенщайн от Cornell University, костите са изградени основно от калций и фосфат, а освен това съдържат желязо, магнезий и калий. Тоест минералите в костите далеч не се ограничават до калция, с който обикновено ги свързваме.
Няколко факта, които рядко се споменават:
- Колагенът формира между 25% и 33% от общото количество протеин в тялото на животното, като голяма част от него е "заключена" именно в кости, кожа и съединителна тъкан.
- Костите съставляват между 10% и 20% от масата на едно животно и често са сред най-нутриентно наситените му тъкани, посочва изследователят Йогейр Топе от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO).
- Точната хранителна стойност варира според вида животно, възрастта му и начина на приготвяне – затова науката все още не сочи една-единствена "най-добра" кост.
Кост срещу костен мозък, къде има повече колаген
Важно е да направим разграничавне между твърдата костна тъкан и костния мозък, те не са едно и също нещо.
Самата кост е изградена предимно от колаген тип I, който формира структурната ѝ матрица и ѝ придава здравина. Костният мозък, който запълва кухината вътре в костта, е съвсем различна тъкан, при възрастни хора около 70% от обема му се състои от мастни клетки, а колагенът присъства в много по-малки количества, най-вече като част от ретикуларните влакна на съединителната тъкан.
С други думи, ако търсите колаген, по-голямото количество се крие в самата костна структура, а не в мозъка вътре в нея.
Защо не бива просто да ги сдъвчете
Човешката челюст и зъби не са пригодени да трошат твърда кост, за разлика от тези на кучетата например. При опит за директно гризане костта може да се разцепи на остри фрагменти, а това носи реален опасност от остри кости да наранят храносмилателния тракт.
Има и друг риск: тежки метали в костите. Големите животни натрупват и концентрират тежки метали в организма си с годините, подобно на риболовните видове като риба тон. Именно затова в САЩ през ХХ век костно брашно като хранителна добавка е свързано със случай на оловно отравяне, смъртта на актрисата Алисън Хейс. Регенщайн смята, че последвалите ограничения в някои страни са били прекомерни, но предпазливостта остава оправдана.
Как традицията прави костите безопасни за ядене
Различни култури по света са намерили начини да омекотят или обработят костта, вместо да я дъвчат сурова:
- Костен бульон ползи – продължителното варене под топлина и налягане постепенно омекотява костта до степен на разпадане; някои съвременни рецепти дори препоръчват тази омекотена костна маса да се пасира и добавя обратно в бульона за по-плътна текстура.
- Меки кости от консерва – консервираната риба, например сардини, преминава през свръхтоплинна обработка, която омекотява костите дотолкова, че се ядат несъзнателно заедно с месото. Точно оттам идва богатството на усвояване на калций от подобни продукти.
- Ядене на рибени кости – пържените рибени кости и опашки на дребна риба са популярна практика в части от Азия и Африка и представляват достъпна отправна точка за начинаещи.
- Костен мозък, начупването на кости за достъп до мазния костен мозък е традиционна практика в множество кухни, включително в традиционна кухня и субпродукти, дълго време считана за кулинарен деликатес.
Практични насоки за менюто
Ако искате да включите костите по-съзнателно в здравословен начин на живот, специалистите съветват да се започне постепенно:
- Опитайте домашен костен бульон от пилешки или говежди кости, вместо да ги изхвърляте.
- Изберете консервирана дребна риба с меки кости като лесен източник на калций.
- Пържените рибени кости са добро начало, хрупкави, ароматни и лесни за приготвяне.
- В контекста на палео диета меню, костният бульон и субпродуктите традиционно заемат централно място, тъй като палеолитна диета философията набляга на консумацията на цялото животно.
Голямата, твърда кост остава по-трудна и рискована за директна консумаци, затова смилането ѝ на прах или продължителното ѝ варене остават най-безопасните подходи, докато науката за готвене на кости продължава да се развива.
Костите не са просто отпадък, а са концентриран източник на колаген, калций, фосфор и редица минерали, които традиционни кухни по света използват от векове.
Директното дъвчене на твърда кост носи рискове от фрактури и остри фрагменти, но методи като варенето на бульон, консумацията на меки консервирани кости и пърженето на рибени кости позволяват безопасен достъп до тяхната хранителна стойност. С нарастващия интерес към превенция на остеопороза и цялостно хранене, костите може отново да заемат мястото си в чинията, не като любопитство, а като смислена част от менюто.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Историята и науката зад практиката да се ядат кости – National Geographic
- Как свинските вратни кости се използват в традиционната кухня на американския юг – Tasting Table
- Какво представлява палео диетата – ползи и рискове – Mayo Clinic
- Колаген: какво представлява и каква е ролята му в организма – Cleveland Clinic
- Научният поглед върху ползите от костния бульон – National Geographic
- Проф. Джо Регенщайн – експерт по хранителни науки, Cornell University
- Минерален състав на костната тъкан при животните – ScienceDirect
- Ортоланът – френската традиция да се яде птица цяла – Atlas Obscura
- Костно брашно (bone meal) и рисковете от тежки метали – Johns Hopkins Health
- Процесът на консервиране на риба и омекотяване на костите – ScienceDirect
- Научно изследване за хранителния потенциал на рибните кости – Taylor & Francis Online