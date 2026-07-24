Много от нас са свикнали с класически кулинарни двойки поради техния страхотен вкус, като сирене с грозде или яйца с бекон. Но какво би станало, ако комбинирането на определени продукти не просто подобрява вкуса, а умножава ползите за здравето ни?

Нови научни изследвания показват, че правилното съчетаване на хранителни вещества може драстично да повиши тяхната ефективност. В центъра на това явление стоят т.нар. Фитохимикали, които са растителни съединения, намаляващи оксидативния стрес и предпазващи от хронични заболявания. Проблемът е, че човешкият организъм не винаги успява да ги усвои пълноценно. Тук на помощ идва т.нар. хранителен синергизъм, когато съставките работят в екип, за да осигурят максимална подкрепа за имунитета и тонуса ни.

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Защо храни „в екип“ работят по-добре?

Основното предизвикателство пред диетологията е бионаличността на фитохимикалите. Това е показател, който определя каква част от хранителното вещество се разгражда и реално постъпва в кръвния поток.

„Голям проблем е колко от тези вещества са действително бионалични. Векторът на разграждане често изпреварва възможността на тялото да ги усвои“, обяснява доц. Жан-Марк Зинг от Университета в Маями пред National Geographic.

За щастие, добавянето на правилната „партньорска“ храна действа като ключ, който отключва ценните съставки и ги прави лесни за абсорбиране.

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1. Зеленчуци и полезни мазнини: Идеалната комбинация за каротеноидите

Ярко оцветените плодове и зеленчуци са богати на каротеноиди ( клас фитохимикали). Бета-каротинът (намиращ се в морковите и листните зеленчуци) се превръща във витамин A и се грижи за зрението, докато ликопенът (в доматите и динята) понижава риска от инсулт, диабет и сърдечно-съдови проблеми.

Тъй като тези съединения са мастноразтворими, те се нуждаят от мазнини, за да бъдат усвоени.

Ключът към успеха: Добавяйте полезни мазнини като зехтин, авокадо или кокосово масло към зеленчуковите си ястия.

Готвенето помага: Проучване от 2006 г. установява, че задушените моркови имат 75% бионаличност на бета-каротин в сравнение с едва 11% при суровите . Подобно е положението и при доматите: Изследване от 2024 г. сочи, че сготвените домати съдържат до три пъти повече усвоим ликопен , особено когато са приготвени под формата на доматен сос със зехтин.

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2. Лимонов сок и зеленчуци: За максимално усвояване на желязо

Минералът желязо е от решаващо значение за енергийните нива и правилното функциониране на кръвта. Тъй като тялото не може да го произвежда само, ние трябва да го осигурим чрез храната.

Съществуват два вида желязо:

Желязо от животински произход: абсорбира се лесно (около 25%). Желязо от растителен произход: абсорбира се по-трудно (около 17%), тъй като е в неразтворима форма.

Тук на помощ идва витамин C. Той променя химичната структура на желязото от растителен произход и го прави лесно разтворимо.

Кулинарен съвет: Полейте задушеното брюкселско зеле или спаначната си салата с пресен лимонов сок. Добавянето на ягоди, портокали или чушки към богати на желязо растителни храни драстично подобрява усвояването на желязо. Комбинирането на растителни с животински източници на желязо в една чиния също дава чудесен резултат.

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3. Куркумин и пиперин: Силата на подправките

Куркумата съдържа един от най-мощните полифеноли — куркумин, познат със своите силни противовъзпалителни, антиоксидантни и невропротективни свойства. Самостоятелно приет обаче, куркуминът се метаболизира изключително бързо от черния дроб и голяма част от него се изхвърля от организма.

Решението се крие в черния пипер. Неговата активна съставка: пиперин, забавя метаболизма на куркумина и му позволява да остане по-дълго в кръвта.

Впечатляващ ефект: Научни изследвания показват, че комбинацията от куркумин и пиперин увеличава усвояването на куркумина с невероятните 2000%

Как да ги консумираме: Приготвяйте си индийско къри, „златно мляко“ (топла напитка с куркума и черен пипер) или ароматен чай с подправки.

Малките промени в начина, по който комбинираме храната, могат да доведат до огромни ползи за здравето. Разбирането на концепцията за това кои храни стават по-здравословни, когато ги ядете заедно, ви позволява да извлечете максимума от всяка хапка, без да се налага да променяте радикално диетата си.

https://svetatnazdraveto.bg/dieti-i-fitnes/bez-dieta-kak-da-izgotvite-personaliziran-hranitelen-rezhim.html

Искате ли да подобрите хранителните си навици? Консултирайте се с квалифициран диетолог или вашия личен лекар, за да изготвите най-подходящия за вашето тяло хранителен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници