Ако сте опитвали диети без траен резултат, науката предлага нова гледна точка. Фастингът и чревната флора се оказват тясно свързани и тази връзка може да е ключът към по-ефективното отслабване.
Според проучване, публикувано в авторитетното списание Obesity, само 8 седмици хранене в ограничен прозорец (TRE) е достатъчно да трансформира микробиома и да подобри редица здравни показатели при млади хора с наднормено тегло.
Какво е „хранене в ограничен прозорец" и как работи фастингът?
Храненето в ограничен прозорец (Time-Restricted Eating, TRE) е форма на периодично гладуване, при която приемате храна само в определени часове от деня, в случая само 6 часа. Останалото време организмът е в режим на гладуване.
За разлика от класическите диети с преброяване на калории, TRE е по-лесен за спазване в ежедневието, нещо, което изследователите специално отбелязват като предимство.
Има ли значение кога ядем?
В проучването, проведено в Китай с 60 млади участници с наднормено тегло (средна възраст около 23 години), са тествани два варианта:
- Ранен фастинг – хранене от 7:00 до 13:00 ч.
- Късен фастинг – хранене от 12:00 до 18:00 ч.
- Контролна група – хранене без ограничения
След 8 седмици резултатите показват ясна разлика:
Ранният прозорец (7:00–13:00):
- Намалява приема на калории с около 554 ккал дневно
- Увеличава полезните бактерии Faecalibacterium и Lactobacillus – известни с противовъзпалителното си действие
- Свързва се с по-изразено подобрение на инсулиновите показатели
Късният прозорец (12:00–18:00):
- Намалява приема на мазнини с около 20 г дневно
- Също увеличава Faecalibacterium, но с различен метаболитен профил
- Намалява присъствието на вредни бактерии като Shigella
И двата варианта увеличават разнообразието на чревните бактерии, показател, пряко свързан с по-добро здраве.
Какви са практическите ползи?
Промените в чревната флора при диета са свързани с измерими подобрения в здравословното състояние:
- Намалена обиколка на талията и бедрата
- По-ниско систолно кръвно налягане
- По-добри нива на инсулин, важен показател за риск от диабет тип 2
„Резултатите дават ценни насоки на хората с наднормено тегло при избора на хранителен подход", пишат авторите на изследването, ръководено от д-р Ли-Мин Джан от Медицинския университет в Шъдзяджуан, Китай.
Ограничения на изследването
Проучването има и слабости. Извадката от 60 участници е сравнително малка, периодът е само 8 седмици, а изследователите не могат да разграничат напълно дали ефектът се дължи на намалените калории или на самото гладуване. Необходими са по-мащабни и дългосрочни изследвания.
Данните от проучването са насърчаващи, фастингът в 6-часов прозорец, независимо дали е ранен или късен, променя чревната флора в полза на здравето, подпомага отслабването и подобрява кардиометаболитните показатели.
Ранният прозорец изглежда с леко предимство по отношение на калорийния дефицит и инсулиновия контрол, но окончателният избор зависи от индивидуалния начин на живот. Преди да промените хранителния си режим, консултирайте се с лекар или диетолог.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Джан, Ли-Мин и съавтори. „Храненето в ограничен времеви прозорец променя чревната микробиота и серумните метаболити при млади хора с наднормено тегло или затлъстяване." Obesity, 2026.
Medscape. „Храненето в ограничен прозорец преформира чревната флора и подпомага отслабването." Публикувано 2026 г.