Ако сте опитвали диети без траен резултат, науката предлага нова гледна точка. Фастингът и чревната флора се оказват тясно свързани и тази връзка може да е ключът към по-ефективното отслабване.

Според проучване, публикувано в авторитетното списание Obesity, само 8 седмици хранене в ограничен прозорец (TRE) е достатъчно да трансформира микробиома и да подобри редица здравни показатели при млади хора с наднормено тегло.

Какво е „хранене в ограничен прозорец" и как работи фастингът?

Храненето в ограничен прозорец (Time-Restricted Eating, TRE) е форма на периодично гладуване, при която приемате храна само в определени часове от деня, в случая само 6 часа. Останалото време организмът е в режим на гладуване.

Снимка: Canva

За разлика от класическите диети с преброяване на калории, TRE е по-лесен за спазване в ежедневието, нещо, което изследователите специално отбелязват като предимство.

Има ли значение кога ядем?

В проучването, проведено в Китай с 60 млади участници с наднормено тегло (средна възраст около 23 години), са тествани два варианта:

Ранен фастинг – хранене от 7:00 до 13:00 ч.

Късен фастинг – хранене от 12:00 до 18:00 ч.

Контролна група – хранене без ограничения

След 8 седмици резултатите показват ясна разлика:

Ранният прозорец (7:00–13:00):

Намалява приема на калории с около 554 ккал дневно

Увеличава полезните бактерии Faecalibacterium и Lactobacillus – известни с противовъзпалителното си действие

Свързва се с по-изразено подобрение на инсулиновите показатели

Късният прозорец (12:00–18:00):

Намалява приема на мазнини с около 20 г дневно

Също увеличава Faecalibacterium , но с различен метаболитен профил

Намалява присъствието на вредни бактерии като Shigella

Снимка: Canva

И двата варианта увеличават разнообразието на чревните бактерии, показател, пряко свързан с по-добро здраве.

Какви са практическите ползи?

Промените в чревната флора при диета са свързани с измерими подобрения в здравословното състояние:

Намалена обиколка на талията и бедрата

По-ниско систолно кръвно налягане

По-добри нива на инсулин , важен показател за риск от диабет тип 2

„Резултатите дават ценни насоки на хората с наднормено тегло при избора на хранителен подход", пишат авторите на изследването, ръководено от д-р Ли-Мин Джан от Медицинския университет в Шъдзяджуан, Китай.

Ограничения на изследването

Проучването има и слабости. Извадката от 60 участници е сравнително малка, периодът е само 8 седмици, а изследователите не могат да разграничат напълно дали ефектът се дължи на намалените калории или на самото гладуване. Необходими са по-мащабни и дългосрочни изследвания.

Данните от проучването са насърчаващи, фастингът в 6-часов прозорец, независимо дали е ранен или късен, променя чревната флора в полза на здравето, подпомага отслабването и подобрява кардиометаболитните показатели.

Снимка: Canva

Ранният прозорец изглежда с леко предимство по отношение на калорийния дефицит и инсулиновия контрол, но окончателният избор зависи от индивидуалния начин на живот. Преди да промените хранителния си режим, консултирайте се с лекар или диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници