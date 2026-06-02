Ако сте опитвали диети без траен резултат, науката предлага нова гледна точка. Фастингът и чревната флора се оказват тясно свързани  и тази връзка може да е ключът към по-ефективното отслабване. 

Според проучване, публикувано в авторитетното списание Obesity, само 8 седмици хранене в ограничен прозорец (TRE) е достатъчно да трансформира микробиома и да подобри редица здравни показатели при млади хора с наднормено тегло.

Какво е „хранене в ограничен прозорец" и как работи фастингът?

Храненето в ограничен прозорец (Time-Restricted Eating, TRE) е форма на периодично гладуване, при която приемате храна само в определени часове от деня, в случая само 6 часа. Останалото време организмът е в режим на гладуване.

Снимка: Canva

За разлика от класическите диети с преброяване на калории, TRE е по-лесен за спазване в ежедневието, нещо, което изследователите специално отбелязват като предимство.

Има ли значение кога ядем?

В проучването, проведено в Китай с 60 млади участници с наднормено тегло (средна възраст около 23 години), са тествани два варианта:

  • Ранен фастинг – хранене от 7:00 до 13:00 ч.
  • Късен фастинг – хранене от 12:00 до 18:00 ч.
  • Контролна група – хранене без ограничения

След 8 седмици резултатите показват ясна разлика:

Кои диети са най-евтините и кои са най-скъпите?

Ранният прозорец (7:00–13:00):

  • Намалява приема на калории с около 554 ккал дневно
  • Увеличава полезните бактерии Faecalibacterium и Lactobacillus – известни с противовъзпалителното си действие
  • Свързва се с по-изразено подобрение на инсулиновите показатели

Късният прозорец (12:00–18:00):

  • Намалява приема на мазнини с около 20 г дневно
  • Също увеличава Faecalibacterium, но с различен метаболитен профил
  • Намалява присъствието на вредни бактерии като Shigella

Снимка: Canva

И двата варианта увеличават разнообразието на чревните бактерии,  показател, пряко свързан с по-добро здраве.

Какви са практическите ползи?

Промените в чревната флора при диета са свързани с измерими подобрения в здравословното състояние:

  • Намалена обиколка на талията и бедрата
  • По-ниско систолно кръвно налягане
  • По-добри нива на инсулин,  важен показател за риск от диабет тип 2

„Резултатите дават ценни насоки на хората с наднормено тегло при избора на хранителен подход", пишат авторите на изследването, ръководено от д-р Ли-Мин Джан от Медицинския университет в Шъдзяджуан, Китай.

Ограничения на изследването

Проучването има и слабости. Извадката от 60 участници е сравнително малка, периодът е само 8 седмици, а изследователите не могат да разграничат напълно дали ефектът се дължи на намалените калории или на самото гладуване. Необходими са по-мащабни и дългосрочни изследвания.

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Данните от проучването са насърчаващи, фастингът в 6-часов прозорец, независимо дали е ранен или късен, променя чревната флора в полза на здравето, подпомага отслабването и подобрява кардиометаболитните показатели. 

Снимка: Canva

Ранният прозорец изглежда с леко предимство по отношение на калорийния дефицит и инсулиновия контрол, но окончателният избор зависи от индивидуалния начин на живот. Преди да промените хранителния си режим, консултирайте се с лекар или диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Джан, Ли-Мин и съавтори. „Храненето в ограничен времеви прозорец променя чревната микробиота и серумните метаболити при млади хора с наднормено тегло или затлъстяване." Obesity, 2026.

  2. Medscape. „Храненето в ограничен прозорец преформира чревната флора и подпомага отслабването." Публикувано 2026 г.