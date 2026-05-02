Ако все още търсите начин да постигнете тънка талия без сложни диети, отговорът може да е изненадващо прост – консумирайте едно и също нещо.

Ново научно изследване установява, че хората, следващи рутинно хранене с повтарящи се ястия, отслабват значително по-ефективно от тези, които залагат на разнообразие в менюто.

Какво разкрива новото изследване?

Проучването, публикувано в научното списание Health Psychology, проследява 112 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване в рамките на 12-седмична програма за отслабване.

Участниците отчитат ежедневния си хранителен прием чрез мобилно приложение и се претеглят всеки ден.

Изследователите анализират два ключови фактора: стабилността на приема на калории (колко варира от ден на ден) и степента на повторение в храненето (какъв процент от ястията се повтарят).

Резултатите са категорични

Хората с предимно повтарящи се ястия губят средно 5.9% от първоначалното си тегло, докато тези с най-голямо разнообразие в менюто са свалили едва 4.3%.

Освен това, при всяко увеличение на дневните калорийни – колебания със 100 ккал, ефектът от отслабването намалява с 0.6%.

Интересно е, че участниците, които приемат повече калории през уикенда в сравнение с делничните дни, постигат по-добри резултати от тези с еднакво разпределение на калориите през цялата седмица.

Резултатите показват, че опростяването на избора на храни може да помогне на хората да изградят устойчиви, здравословни навици, дори в трудна хранителна среда. Това може да включва редуване на „избираеми“ ястия и поддържане на постоянен прием на калории.

Защо повтарящото се хранене помага при отслабване?

Регистрираният диетолог-нутриционист д-р Сибил Кранц, говорител на организацията Obesity Society, обяснява механизма:

„Повторението на ястията подпомага изграждането на хранителни навици, което е особено полезно по време на фаза на отслабване. Човек свиква да консумира ястия, специално разработени да поддържат отслабването, с по-ниска енергийна стойност и богати на протеин и диетични фибри."

Три причини рутинното хранене да работи

Формира устойчиви навици – тялото и умът свикват с определени ястия, без да е нужно ежедневно вземане на решения.

Намалява „хранителния шум” – натрапчивите мисли „какво да ям следващия път?" са доказан враг на отслабването; рутината ги заглушава.

Улеснява порционирането и планирането – спестява време и намалява изкушението за нездравословни избори.

Изследванията показват също, че хората са склонни да се хранят повече, когато разполагат с широк избор от храни, отколкото при ограничен брой опции.

А ако обичате разнообразие в чинията?

Експертите уточняват, че рутинното хранене не е универсален подход, някои хора предпочитат разнообразие и трудно се придържат към едно и също меню.

Добрата новина е, че ключовият елемент е не монотонното меню само по себе си, а предварителното планиране на храненията.

„Индивидуализираният план с ястия, отговарящи на желания енергиен и хранителен профил, може да бъде много полезен", коментира специалистката. „Повторението на ястията прави планирането по-лесно и може да доведе до по-голямо удовлетворение и усещане за ситост след хранене."

Ограничения на проучването

Изследването е наблюдателно, което означава, че установява връзка, но не доказва причинно-следствена зависимост. Участниците отчитат храненето си сами, което е потенциално може да доведе до неточности.

Освен това е възможно да са записвали дни само когато са се придържали към плана, което би изкривило данните за калорийна стабилност.

България е сред челните места в Европа по затлъстяване, като над 60% от възрастните са с наднормено тегло, а близо 30% от децата са с подобни проблеми. Страната се нарежда на 6-то място в Европа при възрастните и 5-то при децата, което е сериозен здравен и икономически проблем.

Според доклад на УНИЦЕФ всеки трети първокласник (около 32%) е с наднормено тегло, а близо 30% от децата на възраст 5-19 години са засегнати.

Има доказани стратегии за отслабване, включително диета, упражнения и промени в ежедневните навици. Придържането към рутинно хранене със стабилен дневен прием на калории (без резки колебания) подпомага постигането на по-добри резултати.

Не забравяйте, че няма универсален хранителен режим и не всеки такъв ще работи еднакво за всички. Най-добрият вариант е наистина да имате личен план – в идеалния случай разработен с диетолог, който взема предвид Вашите предпочитания, лабораторни изследвания, лекарства, генетика и начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

