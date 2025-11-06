Дони Казиска: Не яжте сладко на празен стомах

Може ли начинът на хранене да помогне при контрол и дори промяна в хода на заболявания като диабет тип 2, инсулинова резистентност и автоимунни състояния? На този въпрос търси отговор нутриционистът и експерт по клинично хранене Дони Казиска, която през последните години насочва вниманието си към връзката между храната, стреса и хормоналния баланс.

„Всичко започна през 2016 година. Тогава почина майка ми и стресът, който изживях с нейната смърт, се отрази на здравословното ми състояние. Година по-късно направихме изследвания и констатирахме завишаване на някои от хормоните и показателите, на кръвната захар“, разказва Казиска.

Натрупаните знания и личният опит ѝ помагат да разбере, че контролът върху храненето може да бъде ключ към по-добро физическо и емоционално състояние. „Така започна моят път към здравето“, казва тя.

Балансът между движение, стрес и хранене

„Храненето е много важно и повлиява на хора с диабет тип 2 или инсулинова резистентност. Другото, което повлиява, е двигателната активност и намаляването на нивата на стрес. Това е следващата стъпка, тези действия вървят ръка за ръка. Ако искаме да живеем добре, да намерим баланса и да се чувстваме добре, трябва да намерим начин, по който можем да съчетаваме всички компоненти“, обяснява Казиска.

До тези изводи тя стига след години, в които изпробва различни режими и подходи към храненето. „Аз си мислех, както и повечето хора, че здравословното хранене е да изядеш една зелена ябълка, на обед да изядеш една салата, а вечер да гладуваш. Този начин всъщност знам, че не работи и в вреден“, казва тя.

Сладко никога на гладно

Сред основните принципи, които следва днес, е прост, но важен: никога сладко на гладно. Когато консумираме захари без предходен прием на белтъчини или фибри, нивата на кръвната захар се повишават рязко. Тялото реагира с отделяне на големи количества инсулин, за да ги понижи, което води до енергиен спад, чувство на глад и колебания в концентрацията.

От научна гледна точка този механизъм е свързан с така наречения „инсулинов отговор“. Когато се повтаря често, той натоварва метаболизма и може да увеличи риска от инсулинова резистентност. Затова стабилната закуска с белтъчини и полезни мазнини поддържа нивата на кръвната захар равномерни и предотвратява глада за сладко по-късно през деня.

„Основните принципи са: закуската трябва да бъде солена, на обяд се започва първо със зеленчуците, после е протеинът и накрая е десертът, ако има такъв“, обобщава Казиска.

Малките навици, които водят до големи промени

Според Дони Казиска устойчивите промени често започват с осъзнаване - не с диета, а с разбиране на начина, по който тялото реагира на храната, движението и стреса. Оттам нататък решението вече не е в забраните, а в баланса.