Диетолог препоръчва: Тиквените семки имат огромни ползи за организма

Тиквените семки са богат източник на хранителни вещества, включително протеини, фибри, здравословни мазнини и минерали, като магнезий и фосфор.

Понякога се описват като „чудотворни семена“, тъй като естествено съдържат полезни растителни съединения, които могат да поддържат цялостното ви здраве, пише VeryWellHealth.

Има обаче значение дали ги консумирате цели или обелени, както и дали са сурови или печени. Диетолози разкриват предимствата на всеки един от начините на приготвяне на тиквените семки.

Предимства на печените тиквени

Печените тиквени семки имат някои предимства, като например:

Абсорбция на хранителни вещества

Печените тиквени семки са по-лесни за смилане от тялото ви в сравнение със суровите, което прави витамините и минералите им по-лесно усвоими.

Суровите тиквени семки съдържат по-високи нива на фитинова киселина от печените. Високите нива на фитинова киселина в суровите тиквени семки могат да затруднят тялото ви да смила и абсорбира хранителни вещества като цинк, магнезий, калций и желязо.

Многобройни проучвания установяват, че печенето на тиквени семки значително намалява съдържанието на фитинова киселина. Варенето на тиквени семки е друг метод за намаляване на съдържанието им на фитинова киселина.

Прием на магнезий

Тиквените семки са един от най-добрите хранителни източници на магнезий. Магнезият е основен минерал, който помага за регулиране на мускулната и нервната функция, контролира кръвната захар и кръвното налягане и участва в производството на ДНК, кости и протеини.

Когато сравнявате сурови и печени тиквени семки, ето колко магнезий можете да очаквате от около 30 грама или приблизително две супени лъжици:

Сурови: 150 милиграма (мг), което е около 35% до 48% от дневната ви стойност

150 милиграма (мг), което е около 35% до 48% от дневната ви стойност Печени: 165 мг, което е около 39% до 53% от дневната ви стойност

Печените тиквени семки предлагат малко по-високи нива на магнезий, но разликата е незначителна. Въпреки това, тялото ви може да е по-способно да абсорбира магнезия в печените тиквени семки, защото те също така имат по-ниски нива на фитинова киселина.

Печени тиквени семки осигуряват антиоксидантни ефекти

Печените тиквени семки съдържат повече хранителни вещества от суровите поради химичните промени, които претърпяват по време на нагряване. Печенето може да разруши клетъчната структура, освобождавайки тези здравословни съединения.

Печенето на тиквени семки значително увеличава съдържанието им на полифеноли. Полифенолите са съединения, които се намират в растенията и имат антиоксидантни свойства, което означава, че могат да предотвратят и забавят увреждането на клетките.

Тъй като печенето увеличава съдържанието на полифеноли в тиквените семки, учените предполагат, че консумацията на печени тиквени семки може да доведе до повече ползи за здравето и възможности за предотвратяване на заболявания, отколкото суровите тиквени семки.

Проучване установява, че при печене съдържанието на полифеноли в тиквените семки се удвоява или утроява в сравнение с непечените тиквени семки.

Не всяко хранително вещество в тиквените семки обаче се увеличава с печенето. Нивата на мазнини и протеини в тиквените семки остават приблизително непроменени след печене.

Ползи за здравето от тиквените семки

Тиквените семки предлагат редица ползи за здравето, включително:

Подпомагат здравето на сърцето

Тиквените семки поддържат сърцето здраво по много начини. Въпреки че техните антиоксиданти и хранителни вещества имат положителен ефект върху сърцето, проучване от 2011 г. , публикувано в Climacteric, установява, че жените, консумиращи 2 г масло от тиквени семки всеки ден в продължение на 12 седмици, повишават HDL холестерола с 16% и намаляват диастоличното кръвно налягане със 7%. Освен това, те увеличават производството на азотен оксид в тялото, като по този начин разширяват кръвоносните съдове, подобряват кръвния поток и намаляват натрупването на плака в артериите, информира TimesofIndia.

Полезни са за здравето на простатата

Консумацията на тиквени семки е полезна и за здравето на простатата. Изследване установява, че семената могат да облекчат симптомите на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ), състояние, при което простатната жлеза се уголемява, причинявайки проблеми с уринирането.

Тиквени семки за спокоен сън

Някои хранителни вещества като триптофан и магнезий са известни с ефектите си за подобряване на качеството на съня. Тиквените семки са богат източник и на двете.

Тиквените семки понижават кръвната захар

Тиквените семки са ефективни за понижаване на кръвната захар. Хората, които консумират 65 г от семената, имат понижени нива на кръвната захар след хранене с високо съдържание на въглехидрати.

Тиквените семки засилват имунитета

Те насърчават здравето и предотвратяват заболявания. Тиквените семки съдържат добро количество токофероли, които действат като естествени уловители на свободните радикали и предотвратяват сърдечно-съдови заболявания.

Тиквените семки заздравяват костите

Тиквените семки са един от най-добрите и най-лесни източници на магнезий. Минералът е жизненоважен за образуването на кости и усвояването на калций, а високите му нива са свързани с по-висока костна плътност, което е от съществено значение с напредване на възрастта.

Имат антидепресантен ефект

Ако консумирате тиквени семки ежедневно, могат да помогнат и срещу депресия. Проучване от 2024 г. , публикувано в Egyptian Journal of Chemistry, установява, че маслото от тиквени семки упражнява антидепресантни ефекти чрез намаляване на оксидативния стрес и невровъзпалението в хипокампуса на депресирани плъхове.

Кои са по-полезни – целите или обелените тиквени семки

Тъй като целите тиквени семки все още имат обвивката си, те са по-богати на фибри от обелените, пише в специализираното издание Health диетологът Джона Бурдо.

В 30 грама цели тиквени семки има 5.22 грама протеин срещу 8.45 грама протеин в обелените. Целите също така съдържат повече калий и цинк (2.92 милиграма срещу 2.17 милиграма) за въпросното количество.

Обелените тиквени семки освен че съдържат повече протеини, са по-богати от целите:

Мазнини – (13.9 грама срещу 5.5 грама)

– (13.9 грама срещу 5.5 грама) Желязо – (2.29 милиграма срещу 0.93 милиграма)

Магнезий – (156 милиграма, което е 37% от дневната доза, срещу 74.3 милиграма)

Фосфор – (332 милиграма, което е 27% от дневната доза, срещу 26.1 милиграма)

Въпреки че ползата от консумацията на цели, обелени, сурови или печени тиквени семки се различава, всички те са богат източник на хранителни вещества, включително протеини, фибри, здравословни мазнини и минерали като магнезий и фосфор. Те естествено съдържат полезни растителни съединения, които могат да поддържат цялостното ви здраве.