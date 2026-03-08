Тренировките по време на месечния цикъл са тема, която все по-активно навлиза в сферата на спортната медицина и женското здраве. „Нивата на половите хормони имат много общо с физическото ни състояние и могат да са лимитиращ фактор по отношение на тренировките”, обяснява д-р Айча Заралиева, д.м., специалист по физикална и рехабилитационна медицина с дългогодишна клинична практика. Именно тази физиологична закономерност може да се превърне в мощен инструмент за всяка жена, която иска да тренира по-умно, а не просто по-усилено.

„Колкото и да сме еманципирани, физиологията си казва думата – жените и мъжете имат различна функция в процеса на възпроизводство и телата ни са устроени по различен начин”, казва д-р Заралиева, която редовно обсъжда тази тема с пациентките си. Разбирането на тези разлики не е ограничение, то е предимство.

Четирите фази на менструалния цикъл и тяхното значение за тренировките

При оптимален регулярен цикъл (на всеки 26–32 дни) женският организъм преминава през четири добре разграничени фази, всяка от които се характеризира с различно хормонално ниво и съответно, с различен физически капацитет.

Фаза 1: Менструация и фоликуларна фаза (Дни 1–13) – Сила и бързина

Смята се, че в първата половина на цикъла, когато нивата на естроген прогресивно се покачват, жените разполагат с повишен потенциал за сила и скорост. Именно тук се открива "прозорецът" за:

Тренировки с висока интензивност (HIIT, кардио);

Силови тренировки с тежести;

Усвояване на нови спортни техники и умения;

Старт на нов вид спорт (след приключване на менструацията).

„В този период сме изключително продуктивни – помним повече, четем по-бързо, по-лесно се концентрираме”, отбелязва д-р Заралиева. Това прави фоликуларната фаза идеална не само за физически, но и за умствени предизвикателства.

Фаза 2: Овулация и средна фаза (Дни 14–20) – Издръжливост на фокус

Около овулацията естрогенът достига своя пик, след което прогестеронът започва да доминира. Характерното за тази фаза е повишена издръжливост – идеалното време за:

Бягане на дълги разстояния (включително маратонска подготовка);

Планински преходи и трейл бягане;

Тренировки, изискващи задържане на ритъм за продължителен период.

„Имунитетът ни отслабва в тази фаза – природен трик, с цел да се осигурят подходящи условия за евентуално оплодената яйцеклетка. Лошото е, че когато не настъпи бременност, пак оставаш по-податлива на инфекции”, предупреждава д-р Заралиева. Затова при първи признаци на разболяване е разумно да намалите интензивността на тренировките.

Фаза 3: Крайна лутеална фаза (Дни 20–28) – Мобилност и възстановяване

Втората половина на лутеалната фаза е периодът, в който тялото ни подава сигнали за по-умерено темпо. Нивата на серотонин спадат, апетитът за сладки храни се засилва, а настроението може да е по-лабилно. Д-р Заралиева препоръчва:

Бавна йога с акцент върху дишането и релаксацията;

Пилатес за укрепване на мускулатурата на ядрото;

Упражнения за стречинг и мобилност;

Тренировки с намалено натоварване и по-дълъг период на възстановяване.

„Нивата на серотонин са по-ниски в тези дни, поради което нуждата от сладки храни става по-силна. Ако имате нужда от шоколад – това е съвсем разбираемо”, казва д-р Заралиева с разбиране. Тя препоръчва натурален черен шоколад, който осигурява повече прекурсори на серотонина от млечния, а свежите плодове са отличен начин да задоволите нуждата от глюкоза без излишни калории.

Защо адаптирането на тренировките спрямо цикъла подобрява женското здраве?

Според изследвания в областта на спортната физиология и ендокринологията, синхронизирането на физическата активност с хормоналните фази може да донесе редица ползи за жените в детеродна възраст:

По-добри спортни резултати при по-малко риск от наранявания;

Намаляване на симптомите на предменструален синдром (ПМС);

По-лесно поддържане на хормонален баланс;

Подобрено общо самочувствие и психическо здраве.

„Ако въпреки липсата на здравословни проблеми усещате, че “нещо не е наред” – опитайте да спортувате. Малката промяна в стереотипа, каквато е регулярното физическо натоварване, може значително да подобри начина, по който се чувствате в собственото си тяло”, подчертава д-р Заралиева. Тя добавя, че двигателният режим пряко влияе на правилното протичане на физиологичните процеси и може да облекчи симптомите на ПМС дори без медикаментозна намеса.

Практически наръчник: Тренировките по дни от цикъла

Дни 1 - 13 (Фоликуларна фаза): HIIT, кардио, силови тренировки, усвояване на нови техники; Дни 14-20 (Овулация/Средна фаза): Бягане, колоездене, изкачвания, тренировки за издръжливост; Дни 20-28 (Лутеална фаза): Йога, пилатес, стречинг, разходки, мобилност.

Важно напомняне: Менструалният цикъл на всяка жена е уникален. Горепосочените препоръки са общи насоки, а не строги правила. Слушайте тялото си и адаптирайте активността спрямо личните си усещания.

Тренировките по време на месечния цикъл не са просто тенденция, те са логично следствие от разбирането на женската физиология. Когато синхронизирате физическата си активност с хормоналния си ритъм, тялото ви отговаря с по-добри резултати, по-бързо възстановяване и по-добро общо самочувствие.

Следващата стъпка е ваша: Проследете цикъла си поне два-три месеца, отбелязвайте как се чувствате в различните фази и постепенно адаптирайте тренировъчния си план. При въпроси или притеснения относно регулярния цикъл, женско здраве или хормонален баланс, консултирайте се с вашия гинеколог или персонален треньор.

