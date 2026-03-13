Болка, която започва в седалището и се спуска надолу по крака, често се приема като класически симптом на дискова херния. В много случаи обаче причината може да се крие в значително по-малка, но важна структура – крушовидния мускул (piriformis), разположен дълбоко в седалищната област. Когато този мускул се напрегне или възпали, той може да притисне седалищния нерв и да доведе до състояние, известно като синдром на пириформис. Симптомите включват стрелкаща болка, изтръпване и дискомфорт, които могат да затруднят ходенето, седенето и дори съня.

Според специалисти от Cleveland Clinic, навременната физиотерапия и целенасочените упражнения са сред най-ефективните подходи за овладяване на проблема и предотвратяване на хронична болка.

Какво представлява синдромът на пириформис?

Крушовидният мускул свързва долната част на гръбначния стълб с горната част на бедрената кост. Неговата роля е ключова за стабилизацията на таза и движението на бедрото. Проблемът идва от анатомичната му близост до седалищния нерв – най-големият нерв в човешкото тяло.

Д-р Робърт Катанезе, физиотерапевт (DPT), пояснява, че при прекомерно напрежение мускулът притиска нерва. Това води до типичните симптоми: изтръпване, мравучкане и болки в кръста и седалището, които се засилват при движение или продължително обездвижване.

Кой е изложен на риск?

Хора със заседнал начин на живот: Болките в кръста при дълго седене са често следствие от скъсяването на този мускул.

Активни спортисти: Бегачи, колоездачи и тежкоатлети често претоварват тазовата област.

Офис служители: Продължителният натиск върху седалището влошава симптоматиката.

Трябва ли да тренирате при болка?

Общоприето схващане е, че почивката лекува, но при този синдром тя често е част от проблема. „Целта е да разхлабим пириформиса, за да спре той да дразни нерва“, казва д-р Катанезе. Редовната физиотерапия и целевите разтягания значително подобряват състоянието в рамките на няколко седмици.

7-те най-добри упражнения при синдром на пириформис

Ето кои са най-ефективните движения, препоръчвани от специалистите за подобряване на мобилността и силата:

1. Разтягане "Коляно към рамо"

Легнете по гръб с изпънати крака. Повдигнете болния крак, сгънете го в коляното и с противоположната ръка го издърпайте леко към срещуположното рамо.

Задръжте: 30 секунди.

Повторения: 3 пъти на всяка страна, два пъти дневно.

2. Разтягане "Глезен върху коляно" (Поза "4")

Легнете по гръб със свити колена. Поставете глезена на единия крак върху коляното на другия. Хванете бедрото на долния крак и го дръпнете към гърдите си.

Вариант за офиса: Можете да го правите и седнали на стол, като се навеждате леко напред, докато усетите разтягане в седалището.

3. Мост (Bridge)

Това упражнение укрепва глутеусите и облекчава напрежението в кръста. Легнете по гръб, свийте коленете и повдигнете таза нагоре, като стягате седалищните мускули.

Серии: 3 серии по 10 повторения.

4. Странично повдигане на крак

Легнете настрани с изпънати крака. Повдигнете горния крак бавно, без да завъртате таза, и го върнете в изходна позиция. Това помага за стабилността на тазобедрената става.

5. Упражнение "Мида" (Clamshell)

Легнете настрани със сгънати колене (под ъгъл 90 градуса). Като държите петите събрани, повдигнете горното коляно нагоре. За по-голямо съпротивление може да използвате ластик.

6. Повдигане на крак от лицев лег

Легнете по корем. Дръжте краката изпънати и повдигнете единия нагоре, без да свивате коляното. Това активира мускулите на гърба и задното бедро.

7. Клекове с малък обсег

Застанете прави с крака на ширината на раменете. Направете лек клек (не пълен), като изнасяте таза назад. Това подобрява функционалната сила на долните крайници.

Какво да избягваме?

Ако страдате от притискане на нерва, избягвайте:

Продължително седене (ставайте на всеки 30 минути).

Колоездене (седалката оказва директен натиск върху пириформиса).

Силно интензивни тренировки без предварителна загрявка.

Допълнителни методи за облекчение

Освен упражненията, експертите препоръчват кардио тренировки с ниско натоварване (ходене или кростренажор) и използването на фоумролер (foam roller). Фоумролерът действа като дълбок масаж, който може да отпусне тригерните точки в мускула.

Кога да потърсите лекар?

Ако след месец редовни упражнения не забележите подобрение, е необходима консултация със специалист. Синдромът на пириформис често имитира симптомите на дискова херния или глутеална тендинопатия. Правилната диагностика е първата стъпка към трайното оздравяване.

Инвестицията на 15 минути дневно в тези разтягания може да бъде разликата между хроничната болка и активния живот. Консултирайте се с Вашия физиотерапевт, за да изготвите индивидуален план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

