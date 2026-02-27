Сладките картофи са сред храните, които често присъстват в препоръките на специалистите по хранене, не само заради вкуса си, но и заради високата си хранителна стойност. Като част от балансираното меню те осигуряват устойчив източник на енергия, фибри и ценни микронутриенти.

Клиничният диетолог Дерйа Хюсеин препоръчва сладките картофи като отличен пример за „качествен въглехидрат“, който може да бъде адаптиран към различни хранителни режими, от активно спортуващи хора до такива, които контролират теглото си.

Хранителна стойност на сладките картофи

Половин чаша (около 100 г) сварени сладки картофи с кожата съдържа приблизително 20,7 г въглехидрати под формата на нишесте, естествени захари и фибри. Те са богат източник на бета-каротен (провитамин А), витамин С и калий, както и на антиоксиданти, които подпомагат защитата на клетките от оксидативен стрес.

Снимка: Личен архив

Според Дерйа Хюсеин именно комбинацията от комплексни въглехидрати и фибри прави сладките картофи засищащи и подходящи за поддържане на стабилни нива на кръвната захар, особено когато се комбинират с протеин и полезни мазнини.

Защо диетолозите ги препоръчват?

Като клиничен диетолог Дерйа Хюсеин подчертава, че сладките картофи са добър избор за хора, които търсят енергия без резки колебания в кръвната захар. Те са подходящи както за основно хранене, така и като част от менюто след физическо натоварване.

„Ключът не е просто в избора на въглехидрат, а в това как го комбинираме“, обяснява тя. Затова препоръчва сладките картофи да се съчетават с източник на протеин, животински или растителен и малко мазнини, за да се постигне пълноценен и балансиран хранителен профил.

Печен сладък картоф, базова рецепта

Необходими продукти (1 порция):

1 средно голям сладък картоф (200–250 г)

1 ч.л. зехтин

сол, черен пипер, пушен пипер, чесън на прах (по желание)

Начин на приготвяне:

Сладкият картоф се измива добре, надупчва се с вилица, намазва се със зехтин и се пече във фурна на 200°C за около 40–45 минути, докато омекне напълно. Разрязва се по дължина и вътрешността се намачква леко.

3 рецепти за пълнеж на сладки картофи, препоръчани от Дерйа Хюсеин

1. Със сьомга

Снимка: OpenAI

Високопротеинов вариант, богат на омега-3 мастни киселини и подходящ при активен начин на живот.

100–120 г печена или грилована сьомга

1–2 с.л. цедено кисело мляко или скир

копър, лимонов сок, черен пипер

Осигурява висококачествен протеин, омега-3 мастни киселини и има противовъзпалителен ефект.

2. С риба тон

Снимка: OpenAI

Лек и бърз вариант с висока протеинова плътност и нисък енергиен товар.

1 консерва риба тон в собствен сок (100–120 г отцедена)

1 ч.л. зехтин

червен лук, каперси, магданоз, лимонов сок

шепа царевица

Подходящ за бързо хранене с висока протеинова плътност и нисък енергиен товар.

3. С боб

Снимка: OpenAI

Растителна алтернатива, богата на фибри и подходяща за вегетарианци.

120–150 г сварен бял или червен боб

1 ч.л. зехтин или тахан

чери домати, зелен лук, кимион, пушен пипер

Отличен избор за вегетарианци, комбинация от комплексни въглехидрати, фибри и растителен протеин.

Сладките картофи са пример за това как един въглехидратен източник може да бъде едновременно вкусен, засищащ и полезен за здравето. Когато се комбинират правилно, те могат да бъдат част от балансирано меню дори при контрол на теглото.

Както обобщава клиничният диетолог Дерйа Хюсеин, „сладките картофи са универсална основа за пълноценно хранене, важно е не да ги избягваме, а да ги използваме умно“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.