Само 28 грама чиа семена доставят една трета от препоръчителния дневен прием на фибри. Тези малки семена съдържат едновременно здравословни мазнини, антиоксиданти и омега-3 мастни киселини, комбинация, рядко срещана в един-единствен продукт.

Ако все още не сте ги включили в менюто си, ето три научно обосновани причини да го направите.

Подобряват ли чиа семената храносмилането?

Кратък отговор: да! Чиа семената съдържат едновременно разтворими и неразтворими фибри, което ги прави особено ценни за храносмилателната система.

Снимка: Canva

Разтворимите фибри забавят храносмилането и помагат на тялото да усвоява по-пълноценно хранителните вещества от храната. Неразтворимите ускоряват преминаването на хранителните маси и поддържат редовната чревна функция.

Освен това изследвания показват, че чиа семената:

Намаляват усвояването на диетичен холестерол и захари , свързани с риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет.

Подпомагат растежа на полезни бактерии в чревния микробиом.

Подобряват баланса на чревната флора при редовна консумация.

Как чиа семената влияят на кръвното налягане?

Поддържането на здравословно кръвно налягане намалява риска от инсулт, сърдечни заболявания, бъбречни увреждания и когнитивен упадък. Чиа семената съдържат няколко съединения, които действат синергично в тази посока.

Кверцетинът, антиоксидант, открит в семената, показва защитен ефект върху кръвоносните съдове. В комбинация с омега-3 мастни киселини, тези вещества взаимодействат с ензими, регулиращи кръвното налягане, и могат да допринесат за превенцията на сърдечно-съдови заболявания.

Снимка: Canva

Могат ли чиа семената да помогнат при запек?

Да и механизмът е интересен. Когато попаднат в течност, чиа семената образуват гелообразна обвивка, наречена муцилаж. Тя действа като разтворимо влакно, което омекотява изпражненията и улеснява преминаването им.

Ето защо семената са толкова ефективни при запек:

Поемат до 12 пъти собственото си тегло в течност

Поддържат хидратацията на дебелото черво

Омекотяват изпражненията и подпомагат редовното изпразване на червата

Важно е да пиете достатъчно вода при консумация на чиа семена — именно хидратацията активира пълния им ефект.

Ползите от чиа семената не са маркетингов мит. Научните данни сочат, че те подобряват храносмилането чрез диетични фибри и подхранване на чревния микробиом, подпомагат здравословното кръвно налягане чрез кверцетин и омега-3 мастни киселини, и ефективно облекчават запека благодарение на муцилага и способността им да задържат вода. Малка добавка към ежедневното меню, реален ефект за цялостното здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

