Най-ефективното средство за превенция на сърдечни болести, диабет и рак може да не е лекарство, а просто начинът, по който се придвижвате до работа.

Доклад на Световната здравна организация (СЗО) потвърждава, че активният транспорт – ходенето пеша и колоезденето, е един от най-достъпните и доказани инструменти за опазване на здравето.

Разберете какво показват данните, каква е ползата за превенцията на хронични заболявания и защо промяната може да е по-лесна, отколкото си мислите.

Физическото бездействие убива и е предотвратимо

Според СЗО физическата неактивност е причина за над 1 милион смъртни случая годишно само в Европейския регион. Близо две трети от възрастните и всяко трето дете в Европа са с наднормено тегло или затлъстяване. Това показва тревожна статистика от Европейския доклад за затлъстяването на СЗО от 2022 г.

Физическата неактивност и затлъстяването заедно стоят зад 86% от смъртните случаи и 77% от бремето на болестите от незаразни заболявания на Стария континент.

Добрата новина е, че не е нужен задължителен абонамент за фитнес. Ходенето и колоезденето като ежедневен транспорт могат да направят решителна разлика.

Какво показват доказателствата?

Докладът на СЗО „Колоезденето и ходенето пеша могат да помогнат за намаляване на физическата неактивност и замърсяването на въздуха, да спасят човешки животи и да смекчат изменението на климата", представен на Бонския диалог за околна среда и здраве, обобщава резултати от множество проучвания.

Данните са убедителни:

Ходене 30 минути или колоездене 20 минути в повечето дни от седмицата намалява риска от смъртност с поне 10%.

Активното пътуване до работа е свързано с около 10% по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и 30% по-нисък риск от диабет тип 2.

Смъртността от рак е с 30% по-ниска сред хората, които карат колело до работното си място.

Проучване, публикувано в BMC Public Health и обхващащо 671 тийнейджъри от осем страни, установява, че колоезденето като активен транспорт поне 10 минути седмично е свързано с по-нисък индекс на телесна маса и по-малка обиколка на талията – два ключови показателя за затлъстяване при подрастващите.

Активният транспорт и климатът: Двойна полза

Ходенето и колоезденето не са само за здраве, а и за опазване на планетата. Според доклада на СЗО, пътуванията на разстояние до 16 км, напълно постижими с колело, са отговорни за 40% от въглеродните емисии от леки автомобили.

Намаляването на зависимостта от личния автомобил в тази категория би имало значителен климатичен ефект.

Освен това въздушното замърсяване от моторния транспорт причинява над половин милион смъртни случая годишно в Европейския регион. Преминаването към активна мобилност е едновременно лична здравна инвестиция и обществена отговорност.

Какво пречи и как може да се промени?

Въпреки доказателствата, инфраструктурата за активен транспорт в много градове остава недостатъчна.

СЗО очертава ключови мерки, които могат да насърчат ходенето и колоезденето:

Сигурна инфраструктура : велоалеи, пешеходни зони и достъпни маршрути

Удобства на дестинацията : съблекални на работното място, сигурни паркинги за велосипеди

Зелени пространства и паркове : те косвено насърчават активното движение

Безопасен достъп до училища : децата да могат да ходят или карат колело до учебното заведение

Градско планиране , което намалява нуждата от автомобил

Важен акцент: 84 000 души загиват годишно от пътни произшествия в Европа, от тях над 20 000 пешеходци и над 3 000 велосипедисти. Безопасността е предпоставка, не опция.

Най-достъпните форми на превенция на здравето

Ходенето и колоезденето са сред най-достъпните форми на превенция на здравето без рецепта, без скъпо оборудване и без специален режим.

Данните на СЗО и международните изследвания са категорични: редовният активен транспорт намалява риска от сърдечни болести, диабет тип 2 и рак, помага за поддържане на здравословно тегло и удължава живота.

Добавете към това ползата за въздуха и климата и аргументите за ежедневна разходка или колоездене до работа стават неопровержими.

Малката промяна в начина на придвижване може да е едно от най-умните здравни решения, които да вземете тази година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

