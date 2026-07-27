Близо 8 от всеки 10 души изпитват болка в кръста поне веднъж в живота си. Тя е сред най-честите причини хората да търсят медицинска помощ и номер едно сред причините, поради които се обръщат към акупунктура.

Добрата новина е, че хроничната болка в гърба е едно от състоянията, при които, според наличните изследвания, иглотерапията може да бъде ефективен допълващ метод.

Какво представлява акупунктурата

Акупунктурата е техника от традиционната китайска медицина (ТКМ), при която тънки стерилни игли се поставят в определени точки по тялото. Според традиционните представи тези над 2000 точки са свързани чрез меридиани, пътища, по които тече енергията Ин и Ян (qi).

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Съвременната медицина обяснява ефекта по различен начин: чрез стимулиране на нервната система, освобождаване на естествени болкоуспокояващи вещества и подобряване на кръвообращението.

Как действа върху болката в кръста

При процедурата иглите се поставят в точки по гърба, ханша, коленете, а понякога и на ръцете или краката, точки, свързани с лумбалния отдел на гръбначния стълб. Смята се, че по този начин акупунктурата:

Блокира предаването на болкови сигнали по нервните пътища

Отпуска мускулите, които са в спазъм заради травма или лоша стойка

Подобрява притока на кръв и ускорява възстановяването на тъканите

Стимулира отделянето на ендорфини , естествените обезболяващи вещества на организма

Работи ли акупунктурата и подкрепена ли е от науката

Според проучване, публикувано в JAMA Network Open, пациентите, лекувани с акупунктура, отчитат значително по-добро овладяване на болката в сравнение с чакащите за лечение, макар резултатите да са близки до тези при т.нар. фалшива акупунктура (sham acupuncture), факт, който подсказва, че дори минимална стимулация с игли може да има терапевтичен ефект.

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Национални здравни институти на САЩ (NIH) съобщават, че иглотерапията подобрява функционалните способности при възрастни хора с хронична болка в кръста. Прегледи на Harvard Health Publishing допълват, че ефектът вероятно се дължи на стимулиране на нервната система и промяна в химията на мозъка.

Проучване в The Journal of Pain, обхванало близо 21 000 души с остеоартрит и хронична болка в гърба, врата и раменете, установява, че истинската акупунктура носи най-голямо облекчение, като ефектът се задържа поне година. По-ново изследване от 2021 г. в Advances in Therapy показва, че ползите могат да продължат до две години след приключване на лечението.

Насоки на American Pain Society и American College of Physicians препоръчват лекарите да обмислят акупунктура като алтернативно лечение при пациенти с хронична болка в кръста, която не се повлиява от конвенционална терапия.

При какви състояния помага акупунктурата

Хронична болка в гърба и кръста

Ишиас и дискова херния

Радикулит и дископатия

Спинална стеноза

Дегенеративно дисково заболяване

Болка в гърба, свързана с артроза

Какво да очаквате по време на сесия

Обичайна сесия трае 20–40 минути, а курсът на лечение включва 6–12 сеанса, обикновено 1–2 пъти седмично в рамките на около три месеца. Повечето пациенти усещат леко изтръпване или топлина, а не болка. Акупунктурата работи най-добре в комбинация с рехабилитация и физиотерапия, а много специалисти, невролог, физиотерапевт или лекар по спортна медицина, я препоръчват именно като допълнение, а не като заместител на конвенционалното лечение.

Снимка: Canva

Безопасност на иглотерапията

При работа с лицензиран акупунктурист процедурата е с нисък риск. Възможни, но редки странични ефекти са леко зачервяване, синини на мястото на убождане или временна умора. Еднократните стерилни игли на практика елиминират риска от кръвно преносими инфекции. Акупунктурата не е подходяща при хора с нарушения в кръвосъсирването, неконтролирани хронични заболявания или определени имплантирани устройства като пейсмейкър, затова консултацията с лекар преди началото на лечението е задължителна.

Акупунктурата при болки в гърба е безопасно, неинвазивно лечение на гръбнак, подкрепено както от хилядолетна традиция, така и от съвременни изследвания. Тя не отстранява първопричината за болката във всички случаи, но често носи осезаемо облекчение, по-добра подвижност и по-високо качество на живот. Ако страдате от продължителна болка в гърба, разговорът с лекар или специалист по болкова медицина е първата стъпка, за да прецените дали иглотерапията е подходяща за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници