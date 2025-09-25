Скалната роза (Cistus incanus), известна у нас като памуклийка, се превръща в една от най-обещаващите билки в съвременната медицина. Това средиземноморско растение, което расте по каменисти и сухи терени, крие в себе си изключителен лечебен потенциал, който научните изследвания продължават да разкриват.

Най-забележителната характеристика на скалната роза е нейното изключително високо съдържание на полифеноли, тя е растението с най-много полифеноли в цяла Европа. Това я прави три пъти по-мощен антиоксидант от зеления чай и сока от бъз.

В сравнение с други популярни антиоксиданти, скалната роза защитава сърцето четири пъти по-добре от ресвератрола в червеното вино и е 20 пъти по-силен антиоксидант от прясно изцедения лимонов сок.

Широк спектър от лечебни приложения

Научните изследвания от последните 30 години разкриват, че скалната роза може да бъде ефективна при лечението на множество заболявания, характерни за 21-ви век:

Вирусни заболявания : Противовирусните и противогрипни ефекти на екстрактите от скална роза се дължат предимно на високото съдържание на полифеноли, които разрушават клетъчните мембрани на патогените и предотвратяват тяхното прикрепване към човешките клетки.

Лаймска болест : Изследванията показват , че билката може да се използва като допълнителна или алтернативна терапия, особено при пациенти, които не откликват добре на стандартната антибиотична терапия.

Сърдечносъдови заболявания : Скалната роза предлага значителни ползи при лечение на високо кръвно налягане благодарение на способността си да отпуска кръвоносните съдове и комплексния състав от биоактивни вещества.

Храносмилателни проблеми : Многобройни изследвания потвърждават важността на тази билка за здравето на храносмилателната система.

Онкологични заболявания : Предварителните данни показват потенциал при някои ракови заболявания.

Детоксикиращи свойства

Освен мощните си антиоксидантни и противовъзпалителни действия, скалната роза притежава способността да елиминира тежките метали от организма. Тя помага за отстраняването на токсичния кадмий от цигарения дим, метали от старите амалгамени пломби и други вредни вещества, натрупани от замърсената околна среда.

Полифенолите в скалната роза не само разрушават бактериалните мембрани, но и намаляват образуването на биофилми, структури, които правят бактериите по-устойчиви на лечение. Растението също проявява фотозащитни свойства, което го прави полезно за защита на кожата.

Нова книга разкрива тайните на Скалната роза

Тези впечатляващи свойства на скалната роза са детайлно описани в новата книга „Красивата лечителка“ от д-р Николай Колев, съобщава БТА. Това е първият в задълбочен труд, посветен изцяло на скалната роза и нейната неразказана история.

Книгата представя историята на растение, познато от преди 5 хиляди години, и разкрива възможностите за нови подходи в лечението на редица заболявания въз основа на исторически източници и международни научни изследвания.

Изданието е написано на достъпен език и е предназначено за всички, които искат да разширят познанията си за лечебната сила на растенията.

