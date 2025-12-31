Представете си, че можете да „рестартирате" мозъка си с нещо толкова просто като аромат или чаша чай.

Докато повечето от нас автоматично хващат чашата с кафе, когато имат нужда от ментален тласък, науката разкрива изненадващ алтернативен избор – ментата.

Ново проучване, публикувано в авторитетното научно списание Human Psychopharmacology потвърждава това, което природната медицина знае от векове – ментата не е просто приятен аромат, а мощен естествен стимулант за мозъка, паметта и концентрацията.

Какво показва новото проучване за ментата и мозъка?

Изследователи от британския университет Northumbria провеждат експеримент с 25 здрави възрастни доброволци на възраст между 20 и 56 години.

Участниците са разделени на две групи: едната пие ментов чай (само 200 мл.), а другата получава плацебо – топла вода, за която им е казано, че съдържа ментов екстракт.

Резултатите са впечатляващи:

Подобрена епизодична памет – участниците по-лесно разпознават предварително видени изображения.

По-добра работна памет – успешно изпълняват задачи, изискващи непрекъснато внимание и изчисления.

Повишена краткосрочна вербална памет – по-добро запомняне на думи.

Подобрена визуално-пространствена памет – по-бърза обработка на визуална информация

Според водещия изследовател, доцент Брайън Ловъл: „Ментата, консумирана като чай, предизвиква краткосрочни подобрения в познанието, особено в паметта и вниманието."

Как ментата влияе на мозъка?

Учените измерват промените в мозъчната активност чрез проследяване на нивата на кислород в кръвта.

Групата, която консумира ментов чай, показва значително увеличение на оксигенираната (богата на кислород) кръв в префронталния кортекс – частта от мозъка, отговорна за функции като внимание, вземане на решения и работна памет.

Снимка: iStock

Активни съставки с невроактивен ефект

Ментата съдържа биоактивни съединения като ментол и лимонен, които стимулират централната нервна система. Според изследванията, ментолът:

Активира невротрансмитерни системи , участващи в познанието

Предпазва ацетилхолина – ключов невротрансмитер за ученето и паметта

Стимулира рецепторни канали , които влияят на будността и сензорната обработка

Увеличава клетъчния енергиен метаболизъм

Неочакваното откритие: Кръвотокът не е единствената причина

Въпреки че ментовият чай наистина подобрява кръвообращението в мозъка, изследователите правят изненадващо откритие: подобрените когнитивни функции не се дължат единствено на повишения кръвоток. Статистическите анализи показват, че увеличението на кислорода в мозъка не обяснява напълно как ментата подобрява мисленето.

Това насочва към други механизми, вероятно свързани с химическото въздействие на ментола върху невротрансмитерите, а не само с механичното увеличаване на кръвоснабдяването.

Аромат на мента срещу когнитивен спад

Друго проучване от University of Northumbria разкрива, че ароматът на мента подобрява паметта, будността и скоростта на обработка на информация в сравнение с контролна група без излагане на мента.

Връзка с дългосрочното мозъчно здраве

Дългосрочно проучване показва, че неспособността да се идентифицира аромата на мента може да прогнозира бъдещ когнитивен спад или деменция.

Снимка: iStock

Сред множеството тествани миризми, ментата се оказва един от най-силните индикатори за нормалното функциониране на мозъчните центрове за памет и обработка на информация.

Как да използвате мента за подобрен фокус и концентрация?

1. Пийте ментов чай

Една чаша ментов чай (200-250 ml) е достатъчна за ментален тласък. Избягвайте прекомерна консумация.

2. Използвайте дифузер с ментово масло

Няколко капки етерично масло от мента в дифузер могат да създадат стимулираща среда. Не поставяйте дифузера твърде близо до лицето.

3. Прилагайте мента локално

Ментовото масло може да се нанася на кожата (напр. roll-on стик) за освежаващ и тонизиращ ефект.

4. Дъвчете дъвка с ментол

Проучванията показват, че дъвченето на ментова дъвка е свързано с по-голяма будност.

Предпазни мерки и потенциални странични ефекти

Ментата обикновено се приема добре от организма. Въпреки това:

Избягвайте прекомерна употреба – свръхдозирането с ментово масло може да бъде токсично.

Внимание при деца и бебета – локалното приложение може да предизвика кожни реакции.

Алергични реакции – ментолът може да предизвика алергии при чувствителни лица.

Научните доказателства са ясни: ментата е мощен естествен стимулант за мозъка, способен да подобри паметта, концентрацията и вниманието за кратко време.

Следващия път, когато се чувствате уморени след обяд, загубите фокус по време на работа или имате нужда от ментална яснота, помислете за чаша ментов чай или няколко вдишвания на ментов аромат. Това е простo, достъпно и научно доказано решение за активиране на мозъка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници