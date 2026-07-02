Възможно ли е едно хапче без никакви активни съставки да подобри работата на мозъка? На пръв поглед това изглежда невероятно, но ново научно изследване показва, че плацебо подобрява паметта, физическата работоспособност и дори намалява усещането за стрес при здрави възрастни хора. Най-изненадващото откритие е, че участниците са знаели, че приемат напълно неактивно хапче, но въпреки това са постигнали реални и измерими подобрения.

Резултатите, публикувани в International Journal of Clinical and Health Psychology и цитирани от ScienceDaily, хвърлят нова светлина върху сложната връзка между психиката и организма и подсказват, че очакванията и нагласата могат да играят по-голяма роля в процесите на здравословното стареене, отколкото се предполагаше досега.

Снимка: OpenAI

Какво показва новото изследване?

Според проучването, проведено от психолози от Università Cattolica del Sacro Cuore в Милано, за първи път се изследва дали традиционният плацебо ефект може да повлияе върху способности, които естествено отслабват с напредването на възрастта, като паметта, вниманието и физическата работоспособност.

В изследването участват 90 здрави възрастни доброволци, които са разделени на три групи. Първата не получава никаква интервенция. Втората приема таблетки, за които участниците вярват, че съдържат активни вещества, подпомагащи физическото и психическото здраве. Третата група получава същите таблетки, но предварително е информирана, че те не съдържат никакви активни съставки и представляват плацебо.



Преди началото и след края на триседмичния период участниците преминават през серия психологически въпросници и обективни тестове, които оценяват краткосрочната памет, вниманието, физическата работоспособност, нивото на стрес, умората, сънливостта и общото психологично състояние.

Снимка: Canva

Паметта и физическите способности се подобряват само за три седмици

След приключването на експеримента учените установяват значителни подобрения при хората, приемали плацебо. Особено впечатляващи са резултатите при участниците, които още от самото начало са знаели, че таблетките не съдържат активни вещества.

При тях се наблюдава по-добра краткосрочна памет, по-ниски нива на възприет стрес, по-добро представяне при физическите тестове и намалена сънливост. Подобренията при физическата работоспособност достигат 9,2%, докато при участниците, които са смятали, че приемат истинска хранителна добавка, увеличението е 7%.

Още по-впечатляващи са резултатите при когнитивните тестове. В зависимост от конкретната задача подобрението варира между 6,9 и 21,5% при групата, знаела, че приема плацебо, и между 12,6 и 14,6% при участниците, които са вярвали, че приемат истински продукт.

Според авторите на изследването тези ефекти са сравними с резултатите, наблюдавани в някои експериментални програми за когнитивни тренировки и физическа активност, особено когато става дума за подобряване на паметта.

Снимка: Canva

Защо действа плацебото, когато знаем, че е плацебо?

Една от най-интересните части на проучването е именно фактът, че участниците не са били заблуждавани. Те са знаели, че таблетките са напълно неактивни, но въпреки това организмът им е реагирал положително.

Според ръководителя на изследването проф. Франческо Панини това допълва натрупващите се научни доказателства, че умът оказва съществено влияние върху процесите на стареене. Начинът, по който възприемаме собственото си здраве, очакванията ни и психологическата ни нагласа могат да окажат влияние както върху психичното благополучие, така и върху физическите способности и когнитивните функции.

Изследователите предполагат, че самият ритуал на ежедневния прием на таблетки, съчетан с положителни очаквания, може да активира мозъчни механизми, които подобряват концентрацията, вниманието и мотивацията. Това показва колко тясно свързани са психиката и физиологичните процеси в организма.

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Какво означават тези резултати?

Авторите смятат, че така нареченото „отворено плацебо" може да се превърне в обещаващ и етично приемлив подход за подпомагане на здравословното остаряване. Важно е обаче да се подчертае, че тези резултати не означават, че плацебото може да замени доказани медицински терапии, лекарствени средства, физическа активност или когнитивна рехабилитация.

Проучването е проведено сред сравнително малка група здрави доброволци и проследява ефектите само в рамките на три седмици. Необходими са по-мащабни и дългосрочни изследвания, за да се установи доколко тези резултати могат да бъдат приложими при по-широка популация и при хора с различни здравословни състояния.

Снимка: Canva

Все повече доказателства за връзката между ума и тялото

Новото изследване се вписва в нарастващия брой научни публикации, които показват, че психологическите фактори могат да влияят върху начина, по който функционира човешкият организъм. Все повече данни сочат, че очакванията, убежденията и отношението към собственото здраве могат да окажат влияние върху нивата на стрес, когнитивните способности, физическата активност и качеството на живот в напреднала възраст.

Макар плацебото да не е лечение само по себе си, резултатите показват, че взаимодействието между мозъка и тялото вероятно е много по-мощно, отколкото учените са предполагали досега.

Ако темата за здравословното стареене и поддържането на добрата памет представлява интерес за вас, следете новите научни изследвания и обсъждайте възможностите за профилактика и лечение със своя лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници