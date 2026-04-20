Витамин D е от съществено значение за здравето на мозъка и настроението.

Изследванията свързват ниските нива на витамин D с деменция, депресия и ниски нива на серотонин.

Приемът на витамин D следобед с обилно хранене може да подобри ефективността на добавката.

Вземете го с най-обилното си хранене за деня

Витамин D е мастноразтворим витамин, така че приемът му с обилно хранене, съдържащо мазнини, може да помогне на тялото ви да абсорбира витамина по-ефективно за максимални ползи за здравето на мозъка.

Проучване от 2019 г. разглежда когнитивните ефекти от приема на добавки с витамин D при жени, преминали през менопауза и с ниски нива на витамин D.

Проучването установява, че доза от 2000 международни единици (IU) на ден, което се равнява на 0,05 милиграма, подобрява зрителната и работната памет, както и ученето. По-високите дози обаче имат повече отрицателни ефекти.

В проучването жените приемат дозата си витамин D с най-обилното си хранене за деня за най-добро усвояване.

Храни, които предлагат здравословни мазнини, които би било добре да се комбинират с витамин D за по-добро усвояване, включват:

Авокадо

Зехтин

Ядки и семена

Мазна риба като сьомга

Вземете го следобед

Тялото ви произвежда витамин D естествено от излагането на кожата на слънчева светлина. Най-високото ниво на слънчева светлина се наблюдава по обяд, обикновено между 10:00 и 16:00 часа, в зависимост от времето на годината и местоположението ви.

Приемът на добавки с витамин D по обяд може да помогне за имитиране или поддържане на типичното повишаване на нивата на витамин D в тялото ви през това време, особено ако не получавате достатъчно излагане на слънце. Черният ви дроб също може по-добре да преработва витамин D през това време на деня.

Повишаването на нивата на витамин D около обяд може да подпомогне производството на мелатонин в тялото ви. Това може да помогне за насърчаване на здравословни модели на сън и потенциално да подобри качеството на съня.

Сънят е от съществено значение за настроението и здравето на мозъка, така че приемът на витамин D за подпомагане на съня може косвено да подобри настроението ви.

Някои проучвания също така показват, че приемът на витамин D по обяд може да повлияе на серотонина, хормон, който помага за регулиране на настроението и съня.

Необходими са обаче още изследвания, за да се потвърдят ефектите на витамин D и времето за прием на добавки върху съня и настроението.

Хранителна добавка преди и по време на зимата

През зимните месеци излагането ви на слънчева светлина намалява, което намалява естественото производство на витамин D в тялото ви.

По-ниските нива на витамин D са свързани с ниски нива на серотонин, което може да повлияе на настроението ви и да допринесе за депресия и сезонно афективно разстройство (САР).

Приемът на добавки с витамин D преди и през целия зимен сезон може да помогне за натрупването и поддържането на запасите ви от витамин D през по-тъмните месеци.

Изследванията относно употребата на витамин D като самостоятелно лечение за социално тревожно разстройство са противоречиви. Някои проучвания установяват, че е толкова ефективен, колкото светлинната терапия, докато други не откриват никакъв ефект.

Важно е да се консултирате с лекар, ако планирате да приемате витамин D дългосрочно или ако приемате други лекарства.

