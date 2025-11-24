Какво е холистична медицина и какво лекува

Холистичната медицина е форма на лечение, която разглежда човека в неговата съвкупност – тяло, ум, дух и емоции – в стремежа към оптимално здраве и благополучие. Според философията на холистичната медицина, можете да постигнете възможно най-доброто здраве, като постигнете правилен баланс в живота.

Практикуващите холистична медицина вярват, че човек е съставен от части, които зависят една от друга, и ако една част не функционира правилно, всички останали ще бъдат засегнати. Така че, ако имате дисбаланси (физически, емоционални или духовни) в живота си, това може да навреди на цялостното ви здраве.

Холистичният лекар може да използва всички форми на здравни грижи, от конвенционални лекарства до алтернативни терапии, за да ви лекува.

Каква е разликата между холистичната и природната медицина?

Натуропатията, която още е наричана природна медицина, е вид холистична медицина. Натуропатията използва само природни средства, като билкови лекарства и акупунктура, за да помогне на тялото да се самоизлекува. Някои холистични лекари използват и конвенционални лечения и медикаменти, уточнява webmd.

Принципи на холистичната медицина

Холистичната медицина се основава на убеждението, че безусловната любов и подкрепа са най-мощните лечители и че човек е в крайна сметка отговорен за собственото си здраве и благополучие. Други принципи на холистичния подход включват:

Всички хора имат вродени лечебни сили.

Пациентът е човек, а не болест.

Лечението използва екипен подход, включващ пациента и лекаря, и обхваща всички аспекти от живота на човек, използвайки разнообразни здравни практики.

Лечението включва отстраняване на причината за състоянието, а не само облекчаване на симптомите.

Видове холистични лекари

Някои видове холистични здравни специалисти притежават медицински степени. И така, каква е разликата, когато посетите холистичен лекар спрямо традиционен лекар?

Снимка: Canva

Когато човек с мигренозно главоболие посети холистичен лекар, вместо просто да предпише лекарства, лекарят вероятно ще разгледа всички неща, които биха могли да причиняват главоболието.

Това може да включва други здравословни проблеми, хранителни и сънни навици, стрес и лични проблеми, както и предпочитаните от пациента духовни практики. Планът за холистична терапия може да включва лекарства за облекчаване на симптомите, но също така и промени в начина на живот, за да се предотврати повторната поява на главоболието.

Други холистични специалисти може да нямат медицински степени, но биха могли да имат степени по различни видове допълваща или алтернативна медицина. Наред с лекарите, холистичните специалисти могат да включват лекари по остеопатия, натуропатични лекари, хиропрактици и хомеопати.

Лекар по интегративна медицина

Това е лицензиран лекар, който лекува пациенти с практики за ума и тялото като масаж, акупунктура и хранене, заедно с традиционни медицински техники.

Натуропат

Днес натуропатите са лицензирани доставчици на здравни услуги в много държави. В някои области натуропати, които не са лицензирани, също могат да се наричат ​​​​натуропатични лекари. И двата вида практикуващи се стремят да помогнат на самото тяло чрез естествени терапии, като билкови лекарства и хранене.

Остеопат

Докторът по остеопатия е лицензиран да практикува медицина. Някои от тях са обучени и по мануална медицина, която представлява практическа манипулация на тъканите и ставите.

Снимка: pixabay

Хиропрактик

Хиропрактическата медицина се основава на идеята, че функцията на тялото е свързана с подравняването на гръбначния стълб. Хиропрактиците извършват практическа манипулация на гръбначния стълб, за да облекчат болката и да подобрят здравето без лекарства или хирургическа намеса.

Те могат да правят образни и лабораторни изследвания, а понякога дават упражнения, които да правите у дома. Въпреки че не са лекари, те имат докторска степен по хиропрактика.

Аюрведичен специалист

Аюрведа е форма на традиционна медицина, която е възникнала в Индия. Според аюрведичната теория, заболяванията се появяват, когато жизнената сила на тялото, или прана, е извън баланс. Аюрведичният специалист не е лекар, но се стреми да възстанови този баланс с практики, които включват специални диети, билкови добавки, йога, масаж и медитация.

Специалист по традиционна китайска медицина

Традиционната китайска медицина се основава на идеята, че всеки човек има жизнен поток, който се нарича – Ци. Когато този поток е възпрепятстван, резултатът е болест.

Традиционната китайска медицина се стреми да възстанови потока с помощта на акупунктура, билкови лекарства, масаж и вид упражнения за ума и тялото, наречени ци гун. Практикуващите могат да получат сертификат след завършване обучение в акредитирана институция. Но те не се считат за лекари.

Видове лечения в холистичната медицина

Практикуващите използват различни холистични лечебни техники, за да помогнат на пациентите си да поемат отговорност за собственото си благополучие и да постигнат оптимално здраве. В зависимост от обучението на практикуващия, те могат да включват:

Обучение на пациентите относно промени в начина на живот и грижа за себе си за насърчаване на благополучието. Това може да включва диета, упражнения, психотерапия, консултации за взаимоотношения и духовно консултиране и други.

Допълнителни и алтернативни терапии, включително акупунктура, хиропрактика, хомеопатия, масажна терапия, натуропатия и други лекарства и хирургични процедури.

Холистичната медицина е предназначена да допълва, а не да замества традиционните медицински грижи.