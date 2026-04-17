Краткият контакт със земята, дори само 5 минути ходене бос, може да предизвика измерими промени в човешкия организъм, включително в имунната система. Това показват данни от научни публикации, които изследват т.нар. „заземяване“ (earthing) – процес, при който тялото влиза в директен контакт с естествени повърхности като почва, трева или пясък.

Интересът към темата се засилва през последните години, като учени анализират дали този прост навик може да има роля в регулирането на възпалението, стреса и имунния отговор.

Снимка: Canva

Какво представлява „заземяването“ според науката

Според проучвания, цитирани в базите данни на National Institutes of Health, директният контакт със земната повърхност позволява пренос на свободни електрони към човешкото тяло.

Теоретично тези електрони действат като антиоксиданти, които могат да неутрализират свободните радикали – молекули, свързани с клетъчно увреждане и възпаление.

Макар механизмът да е обект на допълнителни изследвания, учените вече проследяват конкретни физиологични ефекти.

Снимка: Canva

Данни за влияние върху имунната система

Намаляване на възпалителните маркери

Един от най-често наблюдаваните ефекти е свързан с понижаване на възпалението.

Изследвания показват намаление на C-реактивния протеин (CRP) – утвърден лабораторен маркер за възпалителни процеси. Това е от значение, тъй като хроничното възпаление е свързано с редица заболявания и може да натовари имунната система.

Промени в белите кръвни клетки

Данни, публикувани в ScienceDirect, сочат, че заземяването може да повлияе върху съотношението на различни видове бели кръвни клетки, включително:

неутрофили;

лимфоцити.

Тези промени се свързват с по-добре регулиран имунен отговор, без изразена свръхактивация.

Снимка: OpenAI

Активност на клетки с антивирусна функция

Наблюдавани са и ефекти върху т.нар. Natural Killer (NK) клетки, които участват в защитата срещу вируси и злокачествени клетки.

Според част от изследванията, контактът с природна среда и ходенето бос могат да бъдат свързани с:

повишена активност на NK клеткил

увеличени нива на интерферон гама (IFN-γ).

Тези показатели са ключови за вродения имунитет.

Възстановяване и тъканна регенерация

Намаляването на възпалението и подобреният кръвоток могат да окажат влияние и върху процесите на възстановяване.

Някои проучвания съобщават за по-бързо заздравяване на тъкани и по-ефективно възстановяване след физическо натоварване.

Снимка: iStock

Косвени ефекти: стрес и нервна система

Освен директните физиологични промени, изследванията отчитат и косвени ползи, които също имат значение за имунитета.

Понижаване на кортизола

Кратки периоди на ходене бос са свързани с намаляване на нивата на кортизол – основен хормон на стреса.

Това е съществено, тъй като хроничният стрес е фактор, който може да потисне имунната функция.

Снимка: OpenAI

Баланс на автономната нервна система

Заземяването се асоциира и с активиране на парасимпатиковата нервна система, която отговаря за процесите на възстановяване.

Този физиологичен баланс създава условия за по-ефективна поддръжка на имунната защита.

Къде ефектът на “заземяване” е най-силен?

Изследователите подчертават, че типът повърхност има значение.

Най-често използвани в проучванията са:

естествена трева;

почва;

пясък;

камък.

За разлика от тях, изкуствени повърхности като асфалт или синтетични настилки, както и обувки с изолиращи подметки, могат да ограничат ефекта.

Снимка: Canva

Ограничения и предпазни мерки

Въпреки натрупващите се данни, учените са предпазливи в интерпретацията на резултатите.

Част от изследванията са с ограничен обем;

Не всички механизми са напълно изяснени;

Индивидуалните реакции могат да варират.

Освен това, съществуват и практически рискове, свързани с ходенето бос:

риск от наранявания;

контакт с замърсени повърхности;

повишен риск при хора с диабет или невропатии.

Наличните данни показват, че дори кратък контакт със земята, като 5 минути ходене бос, може да бъде свързан с промени в възпалителните процеси, стресовия отговор и имунната регулация.

Въпреки това, експертите подчертават, че са необходими допълнителни мащабни изследвания, за да се потвърдят тези ефекти и тяхното клинично значение.

Практиката не може да се разглежда като лечебен метод, но остава обект на нарастващ научен интерес. За хората, които обмислят да я включат в ежедневието си, е препоръчително да се информират за потенциалните рискове и ограничения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------------------------------------------