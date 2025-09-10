Ново канадско-израелско изследване хвърля светлина върху потенциалните рискове от употребата на канабис за жените, които се опитват да забременеят чрез инвитро оплождане (IVF).

Резултатите, публикувани в престижното списание Nature Communications, показват тревожна връзка между психоактивната съставка на канабиса и намалените шансове за успешна бременност, съобщава Euronews.

Какво установи изследването

Научният екип, ръководен от д-р Синтия Дювал от CReATe Fertility Centre в Торонто, анализира 1059 проби от фоликулна течност, която подхранва развиващите се яйцеклетки. От тях 62 проби дават положителен резултат за метаболити на тетрахидроканабинол (THC), основната психоактивна съставка в канабиса.

Снимка: Canva

Резултатите разкриват няколко тревожни тенденции при жените, употребявали канабис:

По-малко нормални ембриони : Пробите с THC показват по-малко ембриони с нормални хромозоми, което е критично за успешното имплантиране.

Повишен риск от усложнения : Аномалните хромозоми са свързани с неуспешно имплантиране и спонтанен аборт.

Нарушено зреене на яйцеклетките : THC повлиява процента на яйцеклетките, които се развиват успешно и могат да бъдат оплодени.

Иновативен подход към изследването

За разлика от предишни проучвания, които разчитат на самооценката на пациентките, този екип измерва директно нивата на THC в биологичните проби. „Този метод ни дава много по-точна картина“, обяснява д-р Дювал, подчертавайки, че много жени не признават употребата си на канабис пред лекарите.

За потвърждаване на резултатите изследователите провеждат допълнителни лабораторни тестове с незрели яйцеклетки от 24 донори. При нива на THC, подобни на тези в пробите на пациентките, наркотикът увеличава вероятността от грешки в разпределението на хромозомите.

Авторите на изследването подчертават няколко важни ограничения:

Заключенията важат само за определен тип незрели яйцеклетки.

Не са отчетени фактори като възрастта на жените.

Липсват данни за честотата и количеството на употребявания канабис.

Необходими са допълнителни проучвания за разбиране на пълните механизми.

Значение за обществото

Резултатите идват в момент, когато канабисът се легализира в още повече страни по света. „Тъй като канабисът става законен на все повече места, хората се нуждаят от достъп до този вид информация сега повече от всякога“, подчертава д-р Дювал.

Снимка: Canva

Изследването се вписва в нарастващия корпус от научни доказателства, които свързват употребата на канабис с репродуктивни проблеми, включително въздействието върху качеството на спермата при мъжете.

Основната цел на изследователите е да предоставят на жените и техните лекари научно обоснована информация за потенциалните рискове. Това може да помогне на специалистите по репродуктивна медицина да съветват по-добре своите пациенти преди започване на лечение с IVF.

За жените, които планират бременност или се подлагат на лечение за безплодие, тези резултати подчертават важността на обсъждането на всички аспекти от начина на живот, включително употребата на канабис, със своите лекари.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.