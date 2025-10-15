Като деца вероятно са ви казвали, че трябва да се храните добре или да пиете повече мляко, за да „пораснете големи и силни“. Но като възрастни, замисляли ли сте се кога за последно обърнахте внимание на здравето на костите си?

Костите са основата на тялото. Те изграждат скелета, около който се развиват мускулите, и ви позволяват да спортувате, да се движите свободно и да правите това, което обичате.

С напредването на възрастта обаче костите се променят, затова грижата за тяхното здраве е също толкова важна, колкото и в младостта.

Нека разгледаме какви изменения настъпват с годините, както и какви стъпки може да предприемете, за да ги поддържате възможно най-здрави.

Какво е пикова костна маса?

Максималният размер и здравина на костите се нарича пикова костна маса. Гените имат голямо значение за това колко висока ще бъде тя – например, формата и структурата на скелета са предопределени от наследствени фактори. Въпреки това, начинът на живот – храненето, физическата активност и навиците – също оказват влияние върху това дали ще достигнете своя максимален костен потенциал.

Снимка: Canva

Съществува ограничен период от време, в който може да повлияете върху изграждането на пиковата костна маса. Най-благоприятният момент е през годините на интензивен растеж – детството, юношеството и ранната зряла възраст. Както здравословните навици могат да помогнат за по-силни кости, така и вредните – като тютюнопушене, липса на движение или неправилно хранене – могат да им навредят.

Повечето хора достигат своята пикова костна маса между 25 и 30 години. След това, около 40–50-годишна възраст, тя започва постепенно да намалява.

Здравето на костите и стареенето

През целия живот костите преминават през процес, наречен ремоделиране – старата костна тъкан се разгражда, а на нейно място се образува нова. До около 40-годишна възраст този процес протича напълно, но след това започва да се образува по-малко нова костна тъкан. Постепенно костите стават по-слаби и по-уязвими.

Именно затова поддържането на здравословен начин на живот, който подкрепя здравето на костите, става все по-важен с годините.

Обобщение

Здравите кости ви позволяват да продължите да правите любимите си неща дори с напредването на възрастта. Макар костната плътност естествено да намалява с времето, има редица неща, които може да предприемете, за да поддържате костите си силни и устойчиви. Сред тях са достатъчният прием на калций, витамин D и магнезий, които може да намерите от марката Solgar както и редовните силови упражнения.