Почти всеки родител се сблъсква с периоди, в които бебето се мъчи да се изходи, плаче, свива крачетата или не е така усмихнато и спокойно както обикновено. Истината е, че запекът е едно от най-честите храносмилателни предизвикателства през първата година от живота, и това има напълно естествено обяснение.

Храносмилателната система на бебето все още е в процес на съзряване. А какво се случва точно? Ензимите са по-малко активни, перисталтиката е по-бавна, а микробиомът тепърва се развива. Всеки преход в храненето, всяка промяна в ритъма, дори растежът на зъбки може да повлияе на редовното изхождане.

Затова запекът при бебетата рядко е знак за заболяване. В повечето случаи е временно състояние, което се повлиява лесно, когато подкрепим чревната флора и храносмилателните процеси по естествен начин. А как да направите това? Има много начини, но някои от тях са по-ефективни и ще разгледаме как може да бъде полезен пробиотик за запек при бебе.

Основните причини за запек при кърмачета и малки бебета

Запекът при бебетата рядко е резултат от едно единствено нещо. Много по-често е комбинация от фактори, които се променят още от първите дни на живота. Важно е родителите да знаят, че запекът в този период е естествена част от развитието, тъй като храносмилателната система все още учи как да работи.

Запек при незряла храносмилателна система

През първите месеци червата на бебето тепърва започват да съзряват.

Ензимите, които участват в разграждането на храната, все още не работят на пълен капацитет, а перисталтиката (естественото движение на червата) може да бъде по-бавна или неравномерна. Това води до:

по-твърди изпражнения,

по-дълги интервали между изхожданията,

усилие и напрежение при опит за дефекация.

Това е нормално състояние и често се подобрява с развитието на микробиома и нервната система на червата.

Запек при преминаване от кърма към адаптирано мляко

Кърмата съдържа естествени пробиотици и пребиотици, които улесняват храносмилането. Когато бебето премине към адаптирано мляко (или комбинирано хранене), промяната в съдържанието на протеини, мазнини и захари може да доведе до забавено храносмилане или по-твърди изпражнения.

Особено през първите седмици след промяната някои бебета проявяват симптоми като:

запек,

газове,

напрежение и раздразнителност след хранене.

Това е една от ситуациите, в които пробиотик за запек при бебе е най-полезен.

Запек при недостатъчен прием на течности

Въпреки че бебетата не трябва да пият вода през първите няколко месеца, понякога намалената честота на хранене, боледуване или топло време могат да доведат до леко обезводняване. Когато тялото се стреми да задържи повече течности, червата започват да абсорбират повече вода от изпражненията и те стават по-твърди.

Това често се случва:

при вирусни инфекции,

при температура,

при по-редки хранения,

след периоди на претоварване със сухи храни по време на захранване.

Запек по време на захранване

Преходът към твърди храни е голяма промяна за бебето. Храни като оризова каша, банан, морков, тиква и картоф са чести първи избори — но са и добре известни с това, че могат да стегнат изпражненията.

Освен това:

червата трябва да се адаптират към нов тип храни,

микробиомът реагира на нови вещества,

количеството фибри в менюто често е недостатъчно в началото.

Понякога само една нова храна може временно да забави изхождането.

Запек по време на антибиотично лечение

Антибиотиците унищожават и „лошите“, и „добрите“ бактерии.

При бебетата това може да доведе до пълен дисбаланс в чревната флора, което се проявява като:

запек,

редуване на запек и диария,

газове,

колики,

подуване.

Това също е ситуация, в която пробиотиците са силно препоръчителни.

Дисбаланс в микробиома (дисбиоза)

Когато броят на полезните бактерии е нисък, червата:

се движат по-бавно,

разграждат храната по-трудно,

произвеждат повече газове,

и реагират по-силно на промени в храненето.

Дисбиозата е често срещана при бебета, родени със секцио, хранени с адаптирано мляко, лекувани с антибиотици или подложени на стресови фактори.

Как работи микробиомът на бебето и защо е толкова чувствителен

Чревният микробиом е един от най-важните „органи“ в ранното развитие, въпреки че не го виждаме. Това е общност от милиарди полезни бактерии, които не само живеят в червата - те дирижират редица жизнени процеси: храносмилане, перисталтика, усвояване на хранителни вещества, имунен отговор, дори съня и емоционалния баланс.

Но защо микробиомът на бебето е толкова чувствителен?

Формира се тепърва след раждането

За разлика от възрастните, бебето се ражда с почти стерилен стомашно-чревен тракт. Първите бактерии, които населяват червата му, идват от:

майката,

начина на раждане,

храненето,

домашната среда.

Влияе се лесно от храненето

Кърмата е естествена храна за полезните бактерии, защото съдържа биоактивни вещества и пребиотици. Адаптираното мляко, макар и балансирано, променя типа на бактериите в червата, затова често след преминаване към него се наблюдава запек или газове.

При захранване микробиомът се променя още веднъж, като при някои бебета тези промени са по-осезаеми.

Антибиотиците могат да променят всичко за часове

Един антибиотичен курс може да намали броя на полезните бактерии с над 90%.

Това е огромно предизвикателство за микробиома на бебето, който тепърва се формира.

Микробиомът контролира движението на червата

Полезните бактерии:

произвеждат вещества, които стимулират перисталтиката,

поддържат нормално pH,

предотвратяват колонизирането от патогенни микроби,

влияят върху разграждането на млечна захар и други въглехидрати.

Когато добрите бактерии са малко, перисталтиката се забавя — и запекът е естествен резултат.

Връзка „черва - мозък“

Забавената перисталтика, подуването или болките в коремчето могат да окажат влияние върху:

съня,

настроението,

апетита,

общия комфорт на бебето.

Как запекът влияе върху комфорта, съня и настроението на бебето

Когато бебето има запек, това рядко е само физически дискомфорт. Родителите често усещат промяната в поведението още преди да разберат, че причината е в храносмилането. Едно иначе спокойно бебе може да стане по-раздразнително, да плаче по-често или да се извива при хранене. Малките коремчета се напрягат, бебето се изчервява, спира да суче или отказва пюрето, и цялото му ежедневие се разстройва.

Неудобството постепенно се пренася и върху съня: детето се буди по-често, трудно намира удобна поза, а вечерното успокояване става по-предизвикателно. Това е напълно нормално - когато червата не работят добре, малките усещат напрежението силно и реагират емоционално.

Храносмилателната система и нервната система при бебетата са тясно свързани, затова всяко забавяне в перисталтиката може да наруши техния ритъм, спокойствие и общо настроение.

Разбирането на тези сигнали е първата стъпка към нежна и навременна подкрепа. Родителите знаят най-добре кога нещо не е както трябва, а подкрепата на микробиома е в основата на по-лекото и безболезнено изхождане. За тази подкрепа може да се разчита както на храни, така и на хранителни добавки. А предвид крехката възраст на бебето, хранителните добавки разработени точно за тази възрастова група, са по-подходящият вариант.

Как Bio-Kult® Infantis помага при запек според науката

Bio-Kult® Infantis е формула, създадена така, че да подпомага естествените процеси в бебешките черва. Неговото действие не е моментно и не дразни храносмилателната система, а по-скоро работи в синхрон с естествените механизми, които помагат за редовно и комфортно изхождане.

Научните данни показват, че пробиотик за запек при бебета имат няколко ясно доказани начина на действие, които са особено важни при бебета със запек.

Подкрепа на перисталтиката чрез късоверижни мастни киселини (SCFA)

Някои от включените в Bio-Kult® Infantis щамове, като Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis и Lactobacillus rhamnosus, участват в създаването на SCFA. Късоверижните мастни киселини стимулират естественото движение на червата и подпомагат по-мекото и безболезнено изхождане. Проучвания показват, че бебета с по-високи нива на SCFA имат по-редовен ритъм на изхождане и по-малко епизоди на запек.

Подобрено разграждане на лактоза и въглехидрати

Streptococcus thermophilus и Lactobacillus helveticus подпомагат усвояването на млечната захар. Когато лактозата се разгражда ефективно, намаляват подуването, газовете и напрежението - честo причини за запек и дискомфорт.

Това е особено полезно при бебета, които се хранят с адаптирано мляко или проявяват чувствителност към млечни продукти.

Възстановяване на микробиома след дисбиоза

Дисбалансът в чревната флора често причинява или задълбочава запека. Седемте щама в Bio-Kult® Infantis работят като екип, за да възстановят нормалния баланс на полезни бактерии. Научните публикации показват, че многощамовите формули действат по-ефективно от еднощамовите, защото влияят на различни процеси в храносмилателната система.

Естествено омекотяване на изпражненията

Щамовете Bifidobacterium breve и Bifidobacterium infantis променят рН и водното съдържание в червата по физиологичен начин. Това води до по-мека консистенция на изпражненията без спазми, раздразнение или риск от привикване.

Роля на FOS пребиотици за по-редовно изхождане

Пребиотиците във формулата подхранват добрите бактерии и създават условия за тяхното развитие. Резултатът е по-добър баланс в червата и по-плавно преминаване на съдържимото, което улеснява изхождането.

Подкрепа от витамин C при дискомфорт или след боледуване

Витамин C подпомага имунитета и възстановителните процеси в червата. Това е важно при бебета, които наскоро са били на антибиотик или преминават през инфекция - моменти, когато запекът може да се обостри.

Цялостна грижа с Bio-Kult® Infantis пробиотик за запек при бебе

Запекът може да разклати спокойствието в цялото семейство. Малкото се напряга, плаче, трудно намира комфорт, а родителите усещат всяка негова тревога като своя. В такива моменти най-важно е да върнем усещането за лекота в коремчето и спокойствие в ежедневието.

Нежните ритуали у дома - масаж, топла баня, търпеливо гушкане, често дават първия знак на облекчение. Но когато стомахчето се нуждае от още подкрепа, Bio-Kult® Infantis може да бъде ценен партньор. Формулата работи там, където започва всичко - точно в и за микробиома.