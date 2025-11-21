В свят, изпълнен с нереалистични визуални стандарти и натиск за „перфектен“ външен вид, емпатията се превръща в най-ценната форма на подкрепа. Тази година инициативата „#ЗаедноСме в борбата срещу акнето“ акцентира върху приемането – както на собствената ни кожа, така и на хората около нас.

Акнето засяга почти всеки човек в определен етап от живота му. Освен физически дискомфорт, то често води до социална несигурност, тревожност и понижено самочувствие. Именно затова емпатията е ключът – да осъзнаем, че зад всяко лице има история и нужда от разбиране, подкрепа и правилна грижа.

#ЗаедноСме в борбата срещу акнето: Kампания, която дава решения и надежда

BIODERMA продължава своята дългогодишна мисия да предоставя достъпна експертна помощ на хората, които се сблъскват с акне. Единадесетото издание на инициативата отново предложи безплатни дерматологични прегледи – както присъствено, така и онлайн чрез платформата за телемедицина Healee.

Всеки желаещ можеше да избере специалист и формат на прегледа чрез сайта zaednosme.bg. Консултациите се проведоха между 14 и 24 октомври, като тази година бяха осъществени над 500 безплатни прегледа. Това подчертава реалната необходимост от достъпна професионална помощ за хората, които търсят решения в борбата с акнето.

Партньори на инициативата отново бяха водещи здравни и образователни организации, които подкрепят мисията за повече информираност и по-малко предразсъдъци.

Ново вдъхновяващо събитие в подкрепа на младите хора

Тази година кампанията беше надградена със специално събитие, проведено на 8 ноември. То събра млади хора, родители и специалисти, за да говорят открито за акне, самооценка и психологическия натиск, на който тийнейджърите – и не само – са подложени.

Под мотото #ЗаедноСме в борбата срещу акнето събитието насърчи откровен разговор за личните истории и преживяванията, свързани с кожните проблеми.

Присъстващите получиха ценни съвети за самоувереност, себеизразяване и уважение – както към себе си, така и към другите. Специалисти разясниха как правилната грижа и емоционалната подкрепа могат да подобрят както състоянието на кожата, така и личното самочувствие. Атмосферата беше изпълнена с емпатия – основния фокус на тазгодишното издание.

Обединени за по-подкрепяща среда

От BIODERMA вярват, че борбата с акнето изисква не само медицински подход, но и обществен разговор, който да насърчава разбиране, търпение и емпатия.

За младите хора външният вид е важна част от самооценката и социалното им присъствие. Именно затова подкрепящата среда е жизненоважна.

През годините инициативата е помогнала на хиляди пациенти. BIODERMA остава ангажирана с мисията да разбива митовете за акнето и да доказва, че решение има. Благодарение на съвместната работа между дерматолози, фармацевти, студенти по медицина и партньорски организации, #ЗаедноСме продължава да изгражда общност на подкрепа и професионална грижа.

Партньори на инициативата

Български фармацевтичен съюз

Българска фармацевтична студентска асоциация

Асоциация „Родители“

Българска асоциация на естетичните дерматолози

Частна професионална гимназия по дигитални умения „СофтУни БУДИТЕЛ“

Асоциация на студентите-медици в България

Телемедицината позволява връзка между лекар и пациент от разстояние чрез аудио или видео консултация, без посещение в лечебно заведение.

Healee е най-голямото българско приложение за телемедицина, предлагащо богати възможности за дистанционни прегледи. От 2018 г. насам платформата е използвана от над 200 000 пациенти и повече от 1800 специалисти.