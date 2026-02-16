За втора поредна година SENDO провежда кампания за обратно приемане и рециклиране на стари апарати за измерване на кръвно налягане. В първото издание, с помощта на потребителите, са събрани над 1000 кг. електронен отпадък. Тази година марката си поставя още по-високи цели, заявявайки своя ангажимент към здравето на своите потребители, но и към бъдещето на планетата.

Инициативата е подкрепена от над 1200 аптеки, разположени в 165 градове и села в цяла България, където всеки може лесно и удобно да върне стар апарат за измерване на кръвно, независимо от неговата марка. В замяна потребителите ще получат специална отстъпка, с която да си закупят нов апарат на промоционална цена.

По-малко електронни отпадъци, повече отговорност

Целта на инициативата е ясна: намаляване на електронните отпадъци и насърчаване на по-екологичен начин на живот. SENDO поема грижата старите, неработещи устройства да бъдат правилно рециклирани – без вреда за природата и с мисъл за устойчивостта. За тази цел Юникомс Швейцария, компанията зад SENDO, си партнира с лицензирана фирма, специализирана в обработката на електронни отпадъци.

Sendo Advance 3 – иновация в услуга на сърцето

Много хора съхраняват неработещи или остарели уреди в домовете си, без ясна идея какво да правят с тях. Тази кампания предоставя удобна възможност – да освободим място, да се погрижим за природата и да получим модерен, по-точен апарат, на по-добра цена. Така, правейки услуга на околната среда, се грижим по-добре и за собственото си здраве.

Клиентите, които върнат стария си апарат, ще могат да закупят Sendo Advance 3 с отстъпка. Моделът е създаден с мисъл за потребителя, осигурявайки клинична точност на измерването в домашна среда и лесна употреба. Оборудван и с патентованата технология HIRA – единствената, която анализира аритмията и ви сигнализира, ако нивата ѝ са опасни. Повече за апарата вижте тук.





Защо рециклирането на медицински уреди има значение?

Изхвърлянето на електронни устройства, включително медицински, без подходяща обработка и заедно с битовите отпадъци, води до замърсяване с тежки метали, пластмаси и други вредни материали. По този начин те не само попадат в почвата и водата, но и оказват дълготрайно влияние върху екосистемите и здравето на хората.

С участието си в кампанията на SENDO, вие не само подменяте стар уред, а правите информиран избор – за себе си, за околната среда и за бъдещите поколения.

Попитайте в най-близката аптека до вас или проверете къде можете да върнете стария си апарат тук.