Institut Esthederm, част от NAOS, развива от десетилетия един от най-прогресивните научни подходи в дерматологията, екобиологията.

Тя разглежда кожата не като пасивна повърхност, а като сложна, чувствителна екосистема, която непрекъснато се адаптира, общува и реагира на влиянията от заобикалящия свят. EXCELLAGEᴺᵀ е естествено продължение на тази визия.

Това е линия, създадена да възстанови клетъчната комуникация, фундаментален процес, който отслабва с възрастта и стои в основата на много от видимите промени на кожата.

Когато кожата губи гласа си: защо клетъчната комуникация е ключът към младостта

С напредването на годините кожните клетки стават по-малко активни, по-бавно реагират на стрес и губят ефективността на обменните процеси. Основната причина е нарушената комуникация между тях. Каналите, чрез които клетките обменят сигнали, молекули и енергия т.нар. „канални връзки“, изградени от протеините конексини, започват да работят по-слабо.

Тази невидима промяна води до много реални клинични прояви. Клетъчното делене се забавя, дермо-епидермалната граница се изглажда, а синтезът на колаген отслабва, което намалява плътността и стегнатостта на кожата. Намалената липидна продукция и по-слабата хидратация водят до сухота, по-груба текстура и повишена чувствителност. Понижената митохондриална активност допълнително намалява енергията на клетките и способността им да се регенерират.

В резултат кожата постепенно губи своето сияние, тонус и обща жизненост.

Екобиологията в EXCELLAGEᴺᵀ: подкрепа за естествената интелигентност на кожата

Формулите на EXCELLAGEᴺᵀ са изградени така, че да действат заедно с естествените механизми на кожата, а не в противоречие с тях. Те използват биомиметични съставки, молекули, вдъхновени от биологията на самата кожа.

Централният елемент е SMART POLYSACCHARIDE, интелигентен захарен полимер, който стимулира междуклетъчната комуникация, като подобрява функционалността на конексините. Той насърчава обмена на енергия между младите и зрелите клетки, което подпомага цялостната жизненост на тъканта.

Друг фундаментален компонент е Cellular Water, активна вода, която възпроизвежда свойствата на водата естествено присъстваща в кожата. Тя оптимизира биологичните процеси, подобрява устойчивостта към стрес и подкрепя клетъчния метаболизъм.

Комбинацията от тези технологии превръща EXCELLAGEᴺᵀ в цялостна дерматологична система, която действа не върху отделни признаци на стареене, а върху причината за тях – нарушената комуникация между клетките.

EXCELLAGEᴺᵀ Серум: концентрирана възстановяваща формула

Серумът EXCELLAGEᴺᵀ е сърцето на гамата и е разработен за дълбоко въздействие върху клетъчните механизми. Формулата му съдържа висока концентрация SMART POLYSACCHARIDE, което го прави водещ продукт за подпомагане на междуклетъчната комуникация. Той стимулира динамиката между епидермиса и дермата, най-критичната връзка, която отслабва с възрастта.

Включената технология REPAIR+ активира фибробластите и подпомага синтеза на колаген, като работи за укрепване на тъканната плътност. Серумът съдържа и подхранващо олио от камелия, богато на есенциални мастни киселини, което подобрява липидната бариера и успокоява усещането за сухота.

Резултатът е кожа, която изглежда по-стегната, по-гладка и по-светла. Текстурата се подобрява постепенно, а тонът става по-равномерен, защото клетките започват да обменят сигнали по-ефективно и да се регенерират с по-висок темп.

EXCELLAGEᴺᵀ Крем: възстановяване на бариерата и клетъчната солидарност

Кремът EXCELLAGEᴺᵀ е разработен като интензивна грижа за ежедневна употреба. Той съчетава SMART POLYSACCHARIDE със силно подхранващи компоненти, включително олио от камелия и витамин PP, които подпомагат възстановяването на липидната бариера. Промените в кожата, свързани с възрастта, често включват понижен синтез на липиди и нарушена десквамация, което води до изсушаване на кожата. Именно тук кремът показва своята сила, като подобрява водния баланс и намалява трансепидермалната загуба на вода.

REPAIR+ технологията допълнително стимулира дермалните структури, което води до видимо укрепване на плътността и тонуса. Кремът работи върху сиянието на кожата чрез два растителни гликобиополимера, които подобряват оптичните свойства на микрорелефа и възстановяват естествената светлина на тена.

Кожата постепенно придобива по-пухкав, подхранен и гладък вид, характерен за здрава, функционална тъкан.

EXCELLAGEᴺᵀ Грижа за околоочен контур: нежна формула за деликатна зона

Околоочната зона е една от най-чувствителните част от лицето, където структурата на кожата е най-фина. Тук признаците на стареене много често се появяват първи, под формата на загуба на плътност, по-тънка дерма, фини линии и уморен вид.

EXCELLAGEᴺᵀ Грижата за околоочен контур използва същата логика като серума, но е адаптирана за нуждите на тази деликатна зона. Формулата стимулира микроциркулацията, подобрява тонуса на тъканите и насърчава регенерацията на клетките. SMART POLYSACCHARIDE подпомага комуникацията между клетките, което е от решаващо значение за зоната, където сигналите за подхранване и възстановяване често се забавят с възрастта.

Нежната текстура е подходяща за чувствителни очи, а активните вещества работят за видимо изглаждане на зоната, намаляване на усещането за сухота и възстановяване на светлия, отпочинал вид.

Защо EXCELLAGEᴺᵀ серията е различна

Това не е просто линия за грижа против стареене. Това е научно обоснован, екобиологичен подход, който:

уважава естествената интелигентност на кожата;

подпомага комуникацията между клетките;

укрепва основните ѝ функции;

работи върху причините за загуба на плътност, тонус и сияние;

реагира на нуждите на кожата, без да я агресира .





Гамата EXCELLAGEᴺᵀ представя нова генерация дерматологична грижа, която разглежда стареенето не като повърхностен проблем, а като процес, започващ дълбоко в клетките.

Подходът на Institut Esthederm към възстановяване на клетъчната комуникация, поддържане на хомеостазата и подсилване на естествените механизми на кожата поставя основите на по-здравословно, устойчиво и хармонично остаряване.

Вместо да се фокусира единствено върху естетичните прояви, EXCELLAGEᴺᵀ работи върху причините за загубата на плътност, сухота, намалена енергия и отслабена бариерна функция. Това превръща гамата в научно обоснована, ефективна и уважителна към биологията на кожата грижа, подходяща за зряла кожа, която търси повече комфорт, жизненост и сияние във всеки етап от живота.