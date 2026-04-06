Историята на Бани Реза започва в Лондон и получава ново развитие в болница Acibadem в Истанбул. Лечението там помага за овладяване на симптомите на болестта на Паркинсон и му позволява отново да върви уверено и да се храни спокойно.

Бани Реза е роден в Малайзия, но живее в Лондон от десетилетия. Работил е като IT архитект, създавал компютърни системи за големи компании и пътувал по целия свят. В даден момент обаче решава да се пенсионира преждевременно - става му все по-трудно да се справя със симптомите на Паркинсон, докато бърза към летището, за да хване поредния полет.

Диагноза и търсене на решение

Първият симптом бил брадикенезията – състояние, при което движенията стават по-бавни, когато човек се опитва да извърши дадено действие. Друг симптом е усещането за скованост. Гърбът му е постоянно схванат, което причинява болка. Треморът също се превръща в проблем. Това всъщност са класическите симптоми на болестта на Паркинсон, описани в медицинските учебници.

Но как всъщност се отразяват на ежедневието на даден човек?

„Не можеш да спиш, не можеш да гледаш телевизия и не можеш да се отпуснеш. Дори не можеш да излезеш на вечеря. Когато излезеш да се храниш навън, искаш да прекараш приятно време със семейството си, но не можеш“, споделя Бани Реза.

„Диагностицираха ме с Паркинсон преди около пет години, в разгара на COVID. Беше септември 2020 г., помня го ясно. Тогава дори не знаех какво е Паркинсон. Лекарите в Лондон ми казаха да не го проучвам твърде много и ми предписаха лекарства. Те помагаха през първите две години. След това заболяването започна да влияе на живота ми до степен, в която стана изключително изтощително“.

През последните три години симптомите при Реза се влошават – за съжаление, това също е често срещан сценарий при пациентите с Паркинсон. След определен период медикаментите могат да загубят своята ефективност, а поради естеството на заболяването връщане назад няма – състоянието продължава да прогресира. При някои пациенти това става по-бавно, а при други – по-бързо.

След като споделя, че не може повече да живее по този начин, неговият невролог във Великобритания му предлага няколко възможности. „Започнах да обмислям операция с дълбока мозъчна стимулация (DBS). В началото не бях особено склонен на хирургично лечение, но след известно проучване реших да избера този вариант“, казва Бани Реза.

Дълбоката мозъчна стимулация (DBS) включва поставяне на електрод в определена зона на мозъка и имплантиране на стимулатор под кожата, в близост до ключицата. Стимулаторът изпраща електрически импулси към електрода, които помагат за регулиране на анормалните сигнали в мозъка, причиняващи симптомите на болестта на Паркинсон.

В търсене на подходящо място за операцията

След като стига до извода, че DBS операцията може да му помогне, следващата стъпка за Реза е да намери правилното лечебно заведение. Първоначално той има две основни възможности.

Първата е да се върне в Малайзия, където е роден. Това обаче означава 13-часов полет, което му се струва твърде далече. Втората възможност, разбира се, е да се оперира във Великобритания. Освен това, чрез здравния фонд NHS операцията би била безплатна. Има обаче един проблем.

„Щях да чакам почти две години. Но не исках да се чувствам така и ден повече. Първо трябва да чакаш около година само за оценка на състоянието. След това може да се наложи да чакаш още шест до дванадесет месеца. Така че общо може да станат около две години. А аз не исках да живея така още две години“, казва Реза.

Бани Реза обяснява накратко как започва да обмисля Турция и Acibadem:

„Открих официалния уебсайт на Министерството на здравеопазването на Турция. Там бяха изброени хиляди болници. Първо потърсих болници в Истанбул. След това филтрирах по някои критерии – например, университетска болница и професор по неврохирургия. Така стесних избора си до шест болници. Свързах се и разговарях с някои от тях.

Първото нещо, което ме накара да избера Acibadem, беше обаждането на техен международен представител. Той реагира много бързо и отговори на всичките ми въпроси. Освен това беше първият човек, който ми зададе подходящи медицински въпроси“.

Експертизата на Acibadem в неврохирургията

От създаването си преди 35 години до днес, Acibadem Healthcare Group развива своята Клиника по неврохирургия до център със световно признание в тази област. Неврохирурзи на Acibadem заемат ръководни позиции в престижни международни организации, включително World Academy of Neurological Surgery, International Society of Meningiomas и European Society for Pediatric Neurosurgery.

Един от тези специалисти е проф. Хайри Кертмен, който се фокусира върху лечението на двигателни нарушения, като болестта на Паркинсон. Вече повече от 15 години той работи в областта на лечението на това специфично невродегенеративно заболяване и е помогнал на стотици пациенти.

Реза е един от пациентите, които изпитват нарушения в походката, тремор на ръцете, мускулна скованост и забавени движения. Той вече не се повлиява от медикаментите, които приема, и същевременно изпитва странични ефекти от тях. В крайна сметка, става неспособен да се справя самостоятелно с ежедневните си дейности.

След задълбочена оценка, неврохирурзите и невролозите на Acibadem преценяват, че операцията с дълбока мозъчна стимулация (DBS) може да помогне за облекчаване на симптомите на Реза. Процедурата е планирана и извършена успешно.

Време е отново да се радва на живота

След операцията симптомите на Реза значително намаляват. Мускулната скованост и забавените движения се облекчават. Той може да се движи самостоятелно, вече не се нуждае от подкрепа при ходене, чувства се по-добре и отново може да се радва на живота.

Реза е почти готов да бъде изписан и да се върне в своята страна. „Много съм обнадежден и позитивно настроен. Чувствам се сякаш… все още не съм съвсем както преди, но съм много близо до това. Почти както преди да разбера какво е Паркинсон“, казва той малко преди да бъде изписан.

