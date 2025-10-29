Оперативната намеса, независимо дали става дума за планова или спешна интервенция, поставя тялото пред поредица от ключови етапи, като възстановяване след анестезия и хирургия, контрол на болката и правилна грижа за оперативната рана и последващия белег.

Колко време отнема възстановяването и престоят в болницата?

Времето за възстановяване след операция е силно индивидуално и зависи от редица фактори, като вид на оперативната интервенция, общото здравословно състояние на пациента, възраст, наличие на придружаващи заболявания, както и спазването на лекарските указания.

Снимка: Canva

При по-малки и планови интервенции може да се излезе от болница в рамките на 24–48 часа.





При по-сложни операции или при пациенти с много придружаващи заболявания престоят може да бъде няколко дни до седмица или дори повече.





Важно е да се проследяват показателите, кръвни стойности, температура, наличие на усложнения, например инфекции, кръвозагуба, тромбози, преди пациентът да бъде изписан.





След изписване започва домашният период на възстановяване, който може да продължи седмици до месеци, в зависимост от естеството на операцията.

Като особен пример може да бъде секциото (цезарово сечение) , макар че престоят обикновено е по-кратък, устойчивото възстановяване вкъщи е от ключово значение.

Кога може да се започне раздвижване след операция?

Раздвижването е важен компонент във възстановяването, подпомагайки циркулацията, намалява риска от тромбози и ускорява общото възстановяване. При операция трябва да се вземат предвид някои особености.

Обикновено пациентите се насърчават да се изправят и да направи първите стъпки още в деня на операцията или на следващия ден, под наблюдение и с помощ от медицинския екип.





В следващите дни се препоръчва лека до умерена активност: да се разхождат в коридора, да сменят позициите и да избягва продължителен покой в легнало положение.





По-интензивните физически усилия, като вдигане на тежки предмети и резки движения, трябва да се ограничат за период от 4 - 6 седмици или според указанията на лекаря.





Постепенно, след консултация със специалист се преминава към упражнения за мускулатурата.

Раздвижването трябва да се комбинира с правилна грижа за раната, за да се избегнат усложнения и белегът да се оформя по-благоприятно.

Как се справят с болката (болкоуспокояващи)?

Постоперативната болка е очаквана, но трябва да се контролира добре, както за комфорта на пациента, така и за възстановяването, болката блокира дълбоки движения и разходки, което пък може да забави възстановяването.

Снимка: Canva

Лекарят ще назначи болкоуспокояващи, основно ненаркотични аналгетици, например парацетамол, нестероидни противовъзпалителни средства или при необходимост кратък курс опиоидни аналгетици.





Болката намалява с времето, обикновено първите 48 -72 часа са най-интензивни, след това постепенно спадa.





Ако болката е силна, с чувствителност, зачервяване или секреция от раната, трябва незабавно да се потърси лекар.





Важно е употребата на болкоуспокояващи да върви паралелно с движение и дихателни упражнения, например разходка, повдигане на торса, дихателна гимнастика, защото само обезболяването не е достатъчно за добро възстановяване.

Колко време не трябва да се вдигат тежести?

Вдигането на тежести (специално над ≈5–10 кг) поставя натиск върху коремната стена, оперативната рана и може да доведе до разкъсване на шевове или образуване на нежелани белези. Ето приблизителни ориентири:

Обикновено първите 4–6 седмици след операция се препоръчва да се избягват тежести над ~5 кг и всякаква рязка коремна дейност, включително вдигане на дете, пазарски чанти, домакински задачи с тежест.





След 6 седмици, при липса на усложнения и при добро възстановяване, може да започнете постепенно вдигане на по-леки тежести, например до 10 кг с помощта на физиотерапевт.





След 12 седмици (3 месеца), при нормално възстановяване, може да се обсъди връщане към нормална физическа активност и вдигане на по-тежки предмети, но само след оценка на коремната мускулатура и раната.

Консултация с лекар или физиотерапевт е важна, за да се адаптира този график спрямо конкретния пациент.

Как да се грижи за оперативната рана, за да заздравее добре и да не се инфектира?

Правилната грижа за оперативната рана е ключов фактор за успешното възстановяване и за минимизиране на риска от нежелани последствия (инфекция, разширяване на белега, ограничена подвижност). Ето важните стъпки:

Снимка: Canva

Поддържайте раната суха и чиста, след изписване от болницата спазвайте инструкциите за баня: обикновено душ, без прекалено натискане/търкане на шева.

Наблюдавайте за признаци на инфекция: зачервяване, подуване, болка, топлина, секрет, треска. При такива симптоми веднага медицинско наблюдение.

Избягвайте резки движения, вдигане на тежести, натоварване на областта, особено в първите седмици.

Поддържайте добра хигиена и спазвайте смяната на превръзката, ако са необходими.

След като шевовете са отстранени и раната е затворена, започнете с постепенно раздвижване и леки упражнения за коремна стена и тазовата мускулатура, съгласно указания на лекар и физиотерапевт.

За подпомагане на качественото оформяне на белега, още от момента, когато раната е затворена и не се наблюдава активна инфекция или отделяне, може да се предприеме грижа с подходящи средства за белези.

Грижа за белега след операция

Ефективното лечение на белезите е ключово за постигане на добър естетичен резултат. Колкото по-рано се започне, толкова по-добри са шансовете за правилното възстановяване на кожата и минимална видимост на белега.

Снимка: Canva

На пазара се предлага разнообразие от гелове за белези с активни съставки, които подпомагат процеса на регенерация и подобряват външния вид на увредената кожа. Сред най-често използваните са силиконовите гелове, които действат като защитна бариера и задържат влагата, подпомагайки еластичността на кожата.

Широко се прилагат и гелове с комбинация от активни вещества като екстракт от лук, хепарин и алантоин. Екстрактът от лук има противовъзпалителни и бактерицидни свойства, които спомагат за намаляване на зачервяването и предотвратяват прекомерното натрупване на съединителна тъкан. Хепаринът действа противооточно и омекотява кожата, като също така стимулира регенерацията на тъканите и свързва водата в областта на белега. Алантоинът прониква в дълбочина, има омекотяващо действие, облекчава сърбежа и подпомага процеса на заздравяване.

Редовното и продължително прилагане на такъв гел за белези с активни съставки може значително да подобри еластичността, цвета и плътността на белега. Лечението обикновено продължава няколко месеца, в зависимост от степента на увреждане, и изисква постоянство и търпение.

Препоръки за приложение на гелове за белези:

Започнете приложението според указанията на лекаря, обикновено когато раната е затворена и няма активна инфекция.

Нанасяйте тънък слой върху белега 1–2 пъти дневно (или според приложението на продукта).

Масажирайте леко, ако е позволено, за да подпомогнете проникването и кръвообръщението.

Използвайте непрекъснато, в продължение на месеци за оптимален резултат.

Продължете да защитавате белега от слънцето и силни натоварвания, дори ако изглежда „зараснал“.

Възстановяването след операция включва множество елементи, като престой в болница, контрол на болката, навременно движение, ограничаване на тежките усилия, внимателна грижа за раната и стратегия за оформяне и третиране на белега. С разумен подход, добра координация между пациента, лекаря и физиотерапевта, както и навременна грижа за белега, можете значително да подобрите както функционалния, така и естетичния резултат.

Снимка: Canva

---------------------------------

Контрактубекс® Гел - Доказано лечение на белези

Ефикасният гел за белези Контрактубекс® е популярно средство за лечение на белези. Той лекува белези успешно повече от 50 години. В България Контрактубекс® гел е най-продаваният продукт в сегмента за белези и келоиди през последните години.

Ефикасността на Контрактубекс® Гел се дължи на комбинацията от три активни съставки – течен екстракт от лук, алантоин и хепарин, които проникват дълбоко в белега, лекувайки го отвътре.

Резултатът: почти невидим белег

Можете да започнете да използвате Контрактубекс® Гел веднага след като раната се затвори или шевовете бъдат премахнати, защото колкото по-рано започнете лечението на белега, толкова по-големи са шансовете да повлияете положително на развитието на белега.

Зачервяването избледнява само след няколко седмици, а продължителното лечение с Контрактубекс® Гел и неговата формула с тройно действие позволява да се постигнат допълнителни подобрения във външния вид.

Белегът става по-еластичен и по-плосък. Лечението може да отнеме 3 – 6 месеца в зависимост от степента на нараняването, тъй като белезите се регенерират много бавно. Бъдете упорити в лечението – усилията си заслужават!

Контрактубекс® е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 година. Преди употреба прочетете листовката. А-0184/2025г.