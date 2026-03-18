Непредвидените инциденти могат да се случат във всеки момент, у дома, на път, по време на пътуване или при ежедневни дейности. Индивидуалната застраховка при злополука е решение, което осигурява финансова защита при подобни ситуации и помага да се запази стабилността на личния и семейния бюджет.
Застраховка Groupama – защита при злополука, е създадена именно с тази цел – да предостави ясни условия и финансова подкрепа при настъпване на злополука. Полицата е предназначена за индивидуални клиенти, които търсят дългосрочна защита срещу инциденти в ежедневието.
В следващите редове разглеждаме какво представлява този тип застраховка, какъв е нейният обхват и какви рискове покрива.
Какво представлява застрахователната защита?
Застраховката „Защитен всеки ден“ представлява индивидуална многогодишна застраховка „Злополука“, която има за предмет защита на живота, здравето и телесната цялост на застрахованото лице при настъпване на злополука.
Полицата се сключва за едно лице и може да бъде използвана от хора на възраст между 18 и 69 години. Застрахователното покритие е валидно до навършване на 70-годишна възраст.
Съществено предимство на продукта е неговият широк географски обхват. Застрахователното покритие е валидно за събития, настъпили на територията на целия свят. Това означава, че защитата следва застрахования както в ежедневието, така и при пътувания извън страната.
Застраховката може да се плаща по няколко начина – годишно, тримесечно или месечно, което позволява по-гъвкаво управление на разходите.
Какви рискове покрива полицата?
Основната цел на застраховката е да осигури финансова подкрепа при последствия от злополука, които могат да доведат до здравословни или социални затруднения.
Сред основните покрития са:
- смърт вследствие на злополука;
- смърт при пътнотранспортно произшествие;
- трайна неработоспособност над 50% вследствие на злополука;
- трайна неработоспособност над 50% при пътнотранспортно произшествие;
- дневни пари при болничен престой;
- обезщетение при фрактура вследствие на злополука;
- медицински разходи при временна неработоспособност;
- медицински транспорт;
- разходи за погребение.
Част от покритията предвиждат изплащане на фиксирана застрахователна сума, а при други се възстановяват реално направени разходи до определен лимит.
Застрахователни пакети и финансови параметри
Застраховката се предлага в три предварително дефинирани пакета с фиксирани застрахователни суми и премии:
1.Базов пакет
Осигурява основна финансова защита при настъпване на злополука. Подходящ е за хора, които търсят достъпно решение за базова сигурност.
2.Разширен пакет
Предлага по-високи лимити на обезщетенията и по-широко финансово покритие при настъпване на застрахователно събитие.
3.Пълен пакет
Осигурява най-високите застрахователни суми и най-голяма степен на финансова защита.
Годишната застрахователна премия започва от 36 евро за базовия пакет, като съществува възможност за месечно плащане, което прави продукта достъпен за широк кръг клиенти.
Какво е важно при настъпване на застрахователно събитие?
При инцидент е важно да се предприемат навременни действия и да се съберат необходимите документи, които удостоверяват настъпването на събитието.
Обичайно това включва:
- Потърсване на медицинска помощ при необходимост.
- Съхраняване на медицинските документи, свързани с лечението.
- Подаване на уведомление към застрахователя съгласно условията на полицата.
- Представяне на документи, доказващи настъпилото събитие и направените разходи.
Коректната и пълна документация улеснява процеса по разглеждане на щетата и изплащане на обезщетението.
Застраховка „Защитен всеки ден“ е създадена като практично решение за хора, които искат дългосрочна защита срещу непредвидени инциденти. Чрез ясни условия, фиксирани пакети и покритие в световен мащаб тя предоставя финансова сигурност в ситуации, които могат да окажат сериозно влияние върху ежедневието и стабилността на домакинството.