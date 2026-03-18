Непредвидените инциденти могат да се случат във всеки момент, у дома, на път, по време на пътуване или при ежедневни дейности. Индивидуалната застраховка при злополука е решение, което осигурява финансова защита при подобни ситуации и помага да се запази стабилността на личния и семейния бюджет.

Застраховка Groupama – защита при злополука, е създадена именно с тази цел – да предостави ясни условия и финансова подкрепа при настъпване на злополука. Полицата е предназначена за индивидуални клиенти, които търсят дългосрочна защита срещу инциденти в ежедневието.

В следващите редове разглеждаме какво представлява този тип застраховка, какъв е нейният обхват и какви рискове покрива.

Какво представлява застрахователната защита?

Застраховката „Защитен всеки ден“ представлява индивидуална многогодишна застраховка „Злополука“, която има за предмет защита на живота, здравето и телесната цялост на застрахованото лице при настъпване на злополука.

Полицата се сключва за едно лице и може да бъде използвана от хора на възраст между 18 и 69 години. Застрахователното покритие е валидно до навършване на 70-годишна възраст.

Съществено предимство на продукта е неговият широк географски обхват. Застрахователното покритие е валидно за събития, настъпили на територията на целия свят. Това означава, че защитата следва застрахования както в ежедневието, така и при пътувания извън страната.

Застраховката може да се плаща по няколко начина – годишно, тримесечно или месечно, което позволява по-гъвкаво управление на разходите.

Какви рискове покрива полицата?

Основната цел на застраховката е да осигури финансова подкрепа при последствия от злополука, които могат да доведат до здравословни или социални затруднения.

Сред основните покрития са:

смърт вследствие на злополука;

смърт при пътнотранспортно произшествие;

трайна неработоспособност над 50% вследствие на злополука;

трайна неработоспособност над 50% при пътнотранспортно произшествие;

дневни пари при болничен престой;

обезщетение при фрактура вследствие на злополука;

медицински разходи при временна неработоспособност;

медицински транспорт;

разходи за погребение.

Част от покритията предвиждат изплащане на фиксирана застрахователна сума, а при други се възстановяват реално направени разходи до определен лимит.

Застрахователни пакети и финансови параметри

Застраховката се предлага в три предварително дефинирани пакета с фиксирани застрахователни суми и премии:

1.Базов пакет

Осигурява основна финансова защита при настъпване на злополука. Подходящ е за хора, които търсят достъпно решение за базова сигурност.

2.Разширен пакет

Предлага по-високи лимити на обезщетенията и по-широко финансово покритие при настъпване на застрахователно събитие.

3.Пълен пакет

Осигурява най-високите застрахователни суми и най-голяма степен на финансова защита.

Годишната застрахователна премия започва от 36 евро за базовия пакет, като съществува възможност за месечно плащане, което прави продукта достъпен за широк кръг клиенти.

Какво е важно при настъпване на застрахователно събитие?

При инцидент е важно да се предприемат навременни действия и да се съберат необходимите документи, които удостоверяват настъпването на събитието.

Обичайно това включва:

Потърсване на медицинска помощ при необходимост. Съхраняване на медицинските документи, свързани с лечението. Подаване на уведомление към застрахователя съгласно условията на полицата. Представяне на документи, доказващи настъпилото събитие и направените разходи.

Коректната и пълна документация улеснява процеса по разглеждане на щетата и изплащане на обезщетението.

Застраховка „Защитен всеки ден“ е създадена като практично решение за хора, които искат дългосрочна защита срещу непредвидени инциденти. Чрез ясни условия, фиксирани пакети и покритие в световен мащаб тя предоставя финансова сигурност в ситуации, които могат да окажат сериозно влияние върху ежедневието и стабилността на домакинството.