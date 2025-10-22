Раждането чрез цезарово сечение, познато като секцио, е сериозна хирургична интервенция, която в някои случаи се налага по медицински причини, а в други по избор на майката.

Макар и рутинна за съвременната медицина, операцията буди у бъдещите майки редица притеснения: боли ли, колко трае, какво ще усетя, ще мога ли да се възстановя бързо?

Чувства ли се болка по време на секциото?

Болката е един от най-честите страхове, но всъщност по време на операцията пациентката не усеща болка благодарение на упойката. Може да има чувство на натиск или дърпане, но не и болка. Медицинският екип наблюдава внимателно всяка реакция, а при нужда дозата на анестезията се коригира.

Снимка: Canva

Какъв вид упойка е подходящ?

Съществуват три основни вида анестезия при секцио — спинална, епидурална и обща.

Спиналната анестезия е най-често използвана – блокира чувствителността в долната част на тялото, но позволява на майката да остане в съзнание и да чуе първия плач на бебето си.

е най-често използвана – блокира чувствителността в долната част на тялото, но позволява на майката да остане в съзнание и да чуе първия плач на бебето си. Епидуралната е сходна, но се прилага чрез катетър, което дава възможност дозата да се регулира по време на операцията.

е сходна, но се прилага чрез катетър, което дава възможност дозата да се регулира по време на операцията. Общата анестезия се използва само в спешни случаи или когато другите видове не са подходящи.

Вашият анестезиолог ще обсъди предварително най-добрия вариант според вашето здравословно състояние, предпочитания и хода на бременността.

Може ли партньорът да присъства по време на операцията?

Все по-често болниците позволяват присъствието на партньора при планово секцио. Неговата роля е емоционална, да успокоява и подкрепя майката, особено при първо раждане. Ако желаете присъствие, обсъдете това с медицинския екип предварително, тъй като политиката може да варира между различните лечебни заведения.

Колко време продължава операцията?

Обикновено самата хирургична част трае около 30 до 45 минути, като извеждането на бебето става в първите 10 минути. Останалото време е посветено на внимателното зашиване на тъканите и контрол на кървенето. След това майката остава под наблюдение в реанимация за няколко часа, докато ефектът от упойката премине напълно.

Снимка: Canva

Възстановяване след секцио: грижа за тялото и белега

След операцията започва не по-малко важният процес на възстановяването. Организмът преминава през редица промени и има нужда от време, покой и правилна грижа.

В първите дни е нормално да усещате болка и скованост в областта на разреза. Лекарите ще ви назначат подходящи болкоуспокояващи и ще ви насърчат да се раздвижите възможно най-скоро – движението стимулира кръвообращението и намалява риска от усложнения.

Когато се приберете у дома, спазвайте всички указания за грижа за раната:

поддържайте я чиста и суха;

не я търкайте при къпане – оставяйте водата да се стича;

носете свободни дрехи, които не дразнят зоната;

избягвайте вдигането на тежки предмети.

Кога и как да започнем лечението на белега

След премахване на шевовете и пълното затваряне на раната, идва време за активна грижа за белега. Ранното начало на лечението е решаващо за крайния резултат.

Снимка: Canva

Белегът от секциото преминава през няколко етапа на заздравяване – от възпалителен до ремоделиращ, който може да продължи до година. През това време е важно кожата да бъде поддържана еластична, хидратирана и защитена.

За да подпомогнете процеса на регенерация и да намалите видимостта на белега, дерматолозите препоръчват прилагане на гел за белези в продължение на поне 3 до 6 месеца.

Може да заложите на няколко съставки с доказано действие:

Екстракт от лук – намалява възпалението, зачервяването и образуването на прекомерна съединителна тъкан;

– намалява възпалението, зачервяването и образуването на прекомерна съединителна тъкан; Хепарин – омекотява тъканите, подобрява кръвообращението и подпомага регенерацията;

– омекотява тъканите, подобрява кръвообращението и подпомага регенерацията; Алантоин – прониква в дълбочина, успокоява и стимулира обновяването на клетките.

След пълното заздравяване, не забравяйте да нанасяте слънцезащитен крем върху зоната, тъй като слънцето може да потъмни белега.

Снимка: Canva

Цезаровото сечение е начало на нов живот и за бебето, и за майката. С правилна грижа, търпение и постоянство, тялото има невероятната способност да се възстановява. Белегът е част от този път, но с правилната грижа, той може да остане едва забележим спомен.

-------------------------------------------------------------------------

Контрактубекс® Гел - Доказано лечение на белези

Ефикасният гел за белези Контрактубекс® е популярно средство за лечение на белези. Той лекува белези успешно повече от 50 години. В България Контрактубекс® гел е най-продаваният продукт в сегмента за белези и келоиди през последните години.

Ефикасността на Контрактубекс® Гел се дължи на комбинацията от три активни съставки – течен екстракт от лук, алантоин и хепарин, които проникват дълбоко в белега, лекувайки го отвътре.

Резултатът: почти невидим белег

Можете да започнете да използвате Контрактубекс® Гел веднага след като раната се затвори или шевовете бъдат премахнати, защото колкото по-рано започнете лечението на белега, толкова по-големи са шансовете да повлияете положително на развитието на белега.

Зачервяването избледнява само след няколко седмици, а продължителното лечение с Контрактубекс® Гел и неговата формула с тройно действие позволява да се постигнат допълнителни подобрения във външния вид.

Белегът става по-еластичен и по-плосък. Лечението може да отнеме 3 – 6 месеца в зависимост от степента на нараняването, тъй като белезите се регенерират много бавно. Бъдете упорити в лечението – усилията си заслужават!

Контрактубекс® е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 година. Преди употреба прочетете листовката. А-0184/2025г.