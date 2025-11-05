Все повече жени днес избират или са принудени да родят чрез цезарово сечение. За някои това решение идва неочаквано и носи със себе си не само физическо възстановяване, но и емоционално предизвикателство.
Много майки споделят, че се чувстват „ощетени“, защото не са преживели естествено раждане, или се тревожат, че няма да успеят да изградят силна връзка с бебето си. Истината е, че начинът на раждане не определя силата на майчината обич. Важното е да сте спокойни, да се възстановявате добре и да дадете на себе си и на детето време за адаптация.
Има ли рискове за бебето при раждане със секцио?
Цезаровото сечение е често срещана и контролирана хирургична процедура, при която медицинският екип следи състоянието на бебето през цялото време.
- При секцио бебето не преминава през родовия канал, което може да повлияе леко на първоначалното дишане, тъй като в белите дробове остава малко повече течност. Затова някои новородени имат нужда от кратко наблюдение.
- Бебетата, родени със секцио, обикновено са в отлично състояние и следят по същите стандарти, както всички останали новородени.
- Рискът от инфекция или други усложнения е минимален при добра стерилност и грижа.
След първите прегледи, ако състоянието и на майката, и на бебето е стабилно, контактът кожа до кожа може да се осъществи още в родилната зала или малко по-късно в стаята.
Кога ще може да видите и гушнете бебето след секциото?
В повечето съвременни болници практиката е да се насърчава ранният контакт между майка и бебе, дори след цезарово сечение.
- Ако операцията е преминала без усложнения и състоянието на майката позволява, бебето може да бъде поставено на гърдите ѝ още в рамките на първия час след раждането, дори докато тя е все още в операционната.
- В някои случаи, когато се налага наблюдение, контактът се осъществява малко по-късно, след като майката бъде преместена в реанимация или стаята за възстановяване.
- Ако физическият контакт не е възможен веднага, важно е майката да бъде спокойна, бебето ще я разпознае по гласа и мириса ѝ, когато се срещнат.
Ранното гушкане и телесен контакт имат огромно значение – то подпомага регулирането на температурата и пулса на бебето, стимулира производството на окситоцин и засилва усещането за сигурност и връзка.
Възможно ли е да започнете кърмене веднага или скоро след секциото?
Да, кърменето след секцио е напълно възможно, макар понякога да изисква повече търпение и подкрепа.
- Ако бебето е при вас, първото кърмене може да започне още през първия час след раждането.
- Ако се чувствате замаяни или имате болки, акушерките могат да ви помогнат с удобна поза – обикновено странична или полуседяща, за да не натоварвате оперативната зона.
- Приемът на болкоуспокояващи, назначени от лекаря, обикновено е съвместим с кърменето – не спирайте кърменето без консултация.
- Ранното кърмене стимулира отделянето на окситоцин, който подпомага свиването на матката и по-бързото ѝ възстановяване.
Дори първите опити да не са успешни, всяко докосване, опит и близост с бебето са стъпка към стабилна връзка и успешна лактация.
Може ли бебето да бъде при майката в стаята?
Да, в повечето родилни отделения днес се прилага т.нар. rooming-in практика, при която бебето остава при майката денонощно. Това е възможно и след цезарово сечение, стига състоянието на майката да позволява.
- Постоянният контакт помага на бебето да се чувства спокойно, а майката – уверена.
- Улеснява кърменето „на поискване“ и съкращава времето за адаптация.
- Ако се чувствате отпаднали, винаги може да помолите акушерките за помощ при грижите и храненето.
В първите дни след секцио е важно да не се претоварвате – физически и емоционално. Грижата за бебето е споделена отговорност между вас и медицинския екип.
Психологическите „белези“ след секцио
Освен физическото възстановяване, много жени се сблъскват и с невидими, емоционални белези.
Очакването за „естествено“ раждане понякога се заменя с чувство за вина или провал, когато обстоятелствата наложат секцио. Но това усещане не трябва да засенчва най-важното – вие сте родили живо и здраво дете.
Тялото ви е преминало през хирургична интервенция, за да се случи животът, и заслужава нежна грижа, а не вина.
Приемете белега като символ на силата си, не на провала. Психологическото възстановяване започва с грижата за себе си – сън, храна, време за адаптация и правилна грижа за тялото.
Грижата за себе си е и грижа за белега
Постоперативният белег е физическото напомняне за преживяното, но с подходяща грижа той може да заздравее красиво и безболезнено.
Когато раната е напълно затворена и лекарят разреши, може да започнете локално третиране с подходящи средства за белези.
Грижа за белега и за самочувствието
На пазара се предлага разнообразие от гелове за белези с активни съставки, които подпомагат процеса на регенерация и подобряват външния вид на увредената кожа.
Сред най-често използваните са силиконовите гелове, които действат като защитна бариера и задържат влагата, подпомагайки еластичността на кожата.
Те съдържат комбинация от екстракт от лук, хепарин и алантоин, която подпомага регенерацията на тъканите и омекотява кожата.
- Екстрактът от лук има противовъзпалителен и антибактериален ефект.
- Хепаринът подобрява еластичността и намалява отоците.
- Алантоинът стимулира възстановяването на кожата и облекчава сърбежа.
Редовното прилагане на гелове за белези може да помогне белегът да стане по-плосък, по-мек и по-малко забележим, като в същото време ви дава усещането, че се грижите за себе си – физически и емоционално.
Започнете, когато шевовете са премахнати и раната е напълно затворена, и прилагайте ежедневно в продължение на няколко месеца, за да поддържате добър резултат.
Цезаровото сечение не е „по-малко раждане“, то е друг път към същата цел: появата на нов живот.Важното е да сте спокойни, да се възстановите добре и да изградите връзката с бебето чрез близост, докосване и кърмене.
Не забравяйте и себе си, грижата за белега е не само физическа, но и символична грижа за вашето тяло и самочувствие. С времето белезите, видими и невидими, ще избледнеят, оставяйки място единствено на любовта и увереността.
--------------------------------
Контрактубекс® Гел - Доказано лечение на белези
Ефикасният гел за белези Контрактубекс® е популярно средство за лечение на белези. Той лекува белези успешно повече от 50 години. В България Контрактубекс® гел е най-продаваният продукт в сегмента за белези и келоиди през последните години.
Ефикасността на Контрактубекс® Гел се дължи на комбинацията от три активни съставки – течен екстракт от лук, алантоин и хепарин, които проникват дълбоко в белега, лекувайки го отвътре.
Резултатът: почти невидим белег
Можете да започнете да използвате Контрактубекс® Гел веднага след като раната се затвори или шевовете бъдат премахнати, защото колкото по-рано започнете лечението на белега, толкова по-големи са шансовете да повлияете положително на развитието на белега.
Зачервяването избледнява само след няколко седмици, а продължителното лечение с Контрактубекс® Гел и неговата формула с тройно действие позволява да се постигнат допълнителни подобрения във външния вид.
Белегът става по-еластичен и по-плосък. Лечението може да отнеме 3 – 6 месеца в зависимост от степента на нараняването, тъй като белезите се регенерират много бавно. Бъдете упорити в лечението – усилията си заслужават!
Контрактубекс® е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 година. Преди употреба прочетете листовката. А-0184/2025г.