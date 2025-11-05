Все повече жени днес избират или са принудени да родят чрез цезарово сечение. За някои това решение идва неочаквано и носи със себе си не само физическо възстановяване, но и емоционално предизвикателство.

Много майки споделят, че се чувстват „ощетени“, защото не са преживели естествено раждане, или се тревожат, че няма да успеят да изградят силна връзка с бебето си. Истината е, че начинът на раждане не определя силата на майчината обич. Важното е да сте спокойни, да се възстановявате добре и да дадете на себе си и на детето време за адаптация.

Има ли рискове за бебето при раждане със секцио?

Цезаровото сечение е често срещана и контролирана хирургична процедура, при която медицинският екип следи състоянието на бебето през цялото време.

При секцио бебето не преминава през родовия канал, което може да повлияе леко на първоначалното дишане, тъй като в белите дробове остава малко повече течност. Затова някои новородени имат нужда от кратко наблюдение.

Бебетата, родени със секцио, обикновено са в отлично състояние и следят по същите стандарти, както всички останали новородени.

Рискът от инфекция или други усложнения е минимален при добра стерилност и грижа.

Снимка: Canva

След първите прегледи, ако състоянието и на майката, и на бебето е стабилно, контактът кожа до кожа може да се осъществи още в родилната зала или малко по-късно в стаята.

Кога ще може да видите и гушнете бебето след секциото?

В повечето съвременни болници практиката е да се насърчава ранният контакт между майка и бебе, дори след цезарово сечение.

Ако операцията е преминала без усложнения и състоянието на майката позволява, бебето може да бъде поставено на гърдите ѝ още в рамките на първия час след раждането, дори докато тя е все още в операционната.

В някои случаи, когато се налага наблюдение, контактът се осъществява малко по-късно, след като майката бъде преместена в реанимация или стаята за възстановяване.

Ако физическият контакт не е възможен веднага, важно е майката да бъде спокойна, бебето ще я разпознае по гласа и мириса ѝ, когато се срещнат.

Снимка: Canva

Ранното гушкане и телесен контакт имат огромно значение – то подпомага регулирането на температурата и пулса на бебето, стимулира производството на окситоцин и засилва усещането за сигурност и връзка.

Възможно ли е да започнете кърмене веднага или скоро след секциото?

Да, кърменето след секцио е напълно възможно, макар понякога да изисква повече търпение и подкрепа.

Ако бебето е при вас, първото кърмене може да започне още през първия час след раждането.

Ако се чувствате замаяни или имате болки, акушерките могат да ви помогнат с удобна поза – обикновено странична или полуседяща, за да не натоварвате оперативната зона.

Приемът на болкоуспокояващи, назначени от лекаря, обикновено е съвместим с кърменето – не спирайте кърменето без консултация.

Ранното кърмене стимулира отделянето на окситоцин, който подпомага свиването на матката и по-бързото ѝ възстановяване.

Дори първите опити да не са успешни, всяко докосване, опит и близост с бебето са стъпка към стабилна връзка и успешна лактация.

Може ли бебето да бъде при майката в стаята?

Да, в повечето родилни отделения днес се прилага т.нар. rooming-in практика, при която бебето остава при майката денонощно. Това е възможно и след цезарово сечение, стига състоянието на майката да позволява.

Постоянният контакт помага на бебето да се чувства спокойно, а майката – уверена.

Улеснява кърменето „на поискване“ и съкращава времето за адаптация.

Ако се чувствате отпаднали, винаги може да помолите акушерките за помощ при грижите и храненето.



В първите дни след секцио е важно да не се претоварвате – физически и емоционално. Грижата за бебето е споделена отговорност между вас и медицинския екип.

Психологическите „белези“ след секцио

Освен физическото възстановяване, много жени се сблъскват и с невидими, емоционални белези.

Снимка: Canva

Очакването за „естествено“ раждане понякога се заменя с чувство за вина или провал, когато обстоятелствата наложат секцио. Но това усещане не трябва да засенчва най-важното – вие сте родили живо и здраво дете.

Тялото ви е преминало през хирургична интервенция, за да се случи животът, и заслужава нежна грижа, а не вина.

Приемете белега като символ на силата си, не на провала. Психологическото възстановяване започва с грижата за себе си – сън, храна, време за адаптация и правилна грижа за тялото.

Грижата за себе си е и грижа за белега

Постоперативният белег е физическото напомняне за преживяното, но с подходяща грижа той може да заздравее красиво и безболезнено.

Когато раната е напълно затворена и лекарят разреши, може да започнете локално третиране с подходящи средства за белези.

Грижа за белега и за самочувствието

На пазара се предлага разнообразие от гелове за белези с активни съставки, които подпомагат процеса на регенерация и подобряват външния вид на увредената кожа.

Сред най-често използваните са силиконовите гелове, които действат като защитна бариера и задържат влагата, подпомагайки еластичността на кожата.

Снимка: Canva

Те съдържат комбинация от екстракт от лук, хепарин и алантоин, която подпомага регенерацията на тъканите и омекотява кожата.

Екстрактът от лук има противовъзпалителен и антибактериален ефект.

Хепаринът подобрява еластичността и намалява отоците.

Алантоинът стимулира възстановяването на кожата и облекчава сърбежа.

Редовното прилагане на гелове за белези може да помогне белегът да стане по-плосък, по-мек и по-малко забележим, като в същото време ви дава усещането, че се грижите за себе си – физически и емоционално.

Започнете, когато шевовете са премахнати и раната е напълно затворена, и прилагайте ежедневно в продължение на няколко месеца, за да поддържате добър резултат.

Цезаровото сечение не е „по-малко раждане“, то е друг път към същата цел: появата на нов живот.Важното е да сте спокойни, да се възстановите добре и да изградите връзката с бебето чрез близост, докосване и кърмене.

Не забравяйте и себе си, грижата за белега е не само физическа, но и символична грижа за вашето тяло и самочувствие. С времето белезите, видими и невидими, ще избледнеят, оставяйки място единствено на любовта и увереността.

--------------------------------

Контрактубекс® Гел - Доказано лечение на белези

Ефикасният гел за белези Контрактубекс® е популярно средство за лечение на белези. Той лекува белези успешно повече от 50 години. В България Контрактубекс® гел е най-продаваният продукт в сегмента за белези и келоиди през последните години.

Ефикасността на Контрактубекс® Гел се дължи на комбинацията от три активни съставки – течен екстракт от лук, алантоин и хепарин, които проникват дълбоко в белега, лекувайки го отвътре.

Резултатът: почти невидим белег

Можете да започнете да използвате Контрактубекс® Гел веднага след като раната се затвори или шевовете бъдат премахнати, защото колкото по-рано започнете лечението на белега, толкова по-големи са шансовете да повлияете положително на развитието на белега.

Зачервяването избледнява само след няколко седмици, а продължителното лечение с Контрактубекс® Гел и неговата формула с тройно действие позволява да се постигнат допълнителни подобрения във външния вид.

Белегът става по-еластичен и по-плосък. Лечението може да отнеме 3 – 6 месеца в зависимост от степента на нараняването, тъй като белезите се регенерират много бавно. Бъдете упорити в лечението – усилията си заслужават!

Контрактубекс® е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 година. Преди употреба прочетете листовката. А-0184/2025г.