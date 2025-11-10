Най-важното:

Октомври и ноември носят не само по-студено време, но и променен светлинен режим – денят става по-къс, а нощта по-дълга. Това изисква от очите ни да се адаптират постоянно между естествена и изкуствена светлина, между яркост и тъмнина.

През тези месеци прекарваме значително повече време на закрито, при изкуствено осветление и пред екрани. Според последните глобални данни, възрастните хора прекарват средно 6 часа и 38 минути дневно пред различни дигитални устройства. Това натоварване, комбинирано с намалената естествена светлина, създава сериозно предизвикателство за зрението ни. (1)

По-малко светлина, повече напрежение за очите

Защо тъмните часове натоварват зрението

През есента и зимата денят се скъсява значително. Това означава, че очите ни трябва да работят по-усилено при по-слаба естествена светлина. Когато естественото осветление намалява, контрастът между светли и тъмни обекти се стопява. Очните мускули, които контролират зениците и фокусирането, се напрягат значително повече, за да компенсират липсата на добра видимост.

При слаба светлина зениците се разширяват, за да пропуснат повече светлина към ретината. Този процес е автоматичен, но изисква постоянна работа на очните мускули. Когато след това внезапно преминем към ярко изкуствено осветление или към светещ екран, зениците трябва бързо да се свият. Тези постоянни адаптации натоварват зрителната система и водят до умора.

Намален контраст при слаба светлина – очните мускули трябва да работят по-усилено за фокусиране.

Постоянна адаптация между тъмно и светло – зениците непрекъснато се разширяват и свиват.

По-трудна адаптация към тъмнината – след излагане на ярка светлина очите се нуждаят от повече време за приспособяване.

Изкуственото осветление, макар необходимо, не е пълноценна замяна на естествената светлина. По-студеното LED осветление (CCT, ≥5000K), което е повсеместно използвано днес, излъчва повече синя светлина. Тази светлина с къса дължина на вълната се разсейва по-лесно и е по-трудна за фокусиране, което допълнително затруднява зрението.

Екранно време и зрително напрежение

Синдромът на компютърното зрение (дигиталната зрителна умора) е реалност за повечето от нас. При работа пред екран честотата на мигане намалява от нормалните 15-20 пъти на минута до едва 5-7 пъти. Това води до изсушаване на очната повърхност, тъй като слъзният филм не се обновява достатъчно често.

Симптомите на зрителното напрежение включват:

замъглено зрение

сухота и дразнене в очите

главоболие

усещане за тежест в очите

зачервяване

затруднено фокусиране

Проблемът се задълбочава през есента и зимата, когато прекарваме още повече време на закрито пред екрани. Отоплението в помещенията допълнително изсушава въздуха, което влошава симптомите на сухото око.

Освен това синята светлина от екраните не само затруднява фокусирането, но може да допринесе за оксидативен стрес в ретината. При продължително излагане свободните радикали могат да увредят светлочувствителните клетки – фоторецепторите, които са критични за доброто зрение.

Подкрепа отвътре — Neovista Next

Дори и да спазваме добра хигиена на зрението, очите ни се нуждаят от вътрешна подкрепа, особено през критичните сезонни периоди.

Neovista Next е съвременна формула, разработена да подкрепя здравето на очите с комбинация от ключови вещества. Продуктът съдържа двата единствени каротеноида, които се натрупват естествено в ретината и макулата на окото.

Как действа формулата на Neovista Next

Мощните каротенойда и активни съставки в Neovista Next се наричат още "макулни пигменти" заради тяхната концентрация в макулата – областта на ретината, отговорна за централното и острото зрение. Тези вещества изпълняват няколко критични функции:

Защита от синя светлина – макулните пигменти действат като естествен филтър, абсорбирайки част от високоенергийната синя светлина преди тя да достигне до чувствителните фоторецептори. Това намалява натоварването при работа пред екрани.

– макулните пигменти действат като естествен филтър, абсорбирайки част от високоенергийната синя светлина преди тя да достигне до чувствителните фоторецептори. Това намалява натоварването при работа пред екрани. Антиоксидантна защита – Някой от активните съставки в Neovista Next са мощни антиоксиданти. Те неутрализират свободните радикали, образувани при излагане на светлина, и предпазват клетките на ретината от оксидативно увреждане. Това е особено важно, тъй като очните тъкани са изложени на постоянен оксидативен стрес поради интензивната метаболитна активност.

– Някой от активните съставки в са мощни антиоксиданти. Те неутрализират свободните радикали, образувани при излагане на светлина, и предпазват клетките на ретината от оксидативно увреждане. Това е особено важно, тъй като очните тъкани са изложени на постоянен оксидативен стрес поради интензивната метаболитна активност. Подобрена адаптация – изследвания показват, че адекватните нива на лутеин и зеаксантин (част от активните съставки в продукта) подобряват способността на очите да се адаптират към различни светлинни условия. Това е критично през есенно-зимния период, когато постоянно преминаваме между тъмнина, изкуствена светлина и ярки екрани.

– изследвания показват, че адекватните нива на лутеин и зеаксантин (част от активните съставки в продукта) подобряват способността на очите да се адаптират към различни светлинни условия. Това е критично през есенно-зимния период, когато постоянно преминаваме между тъмнина, изкуствена светлина и ярки екрани. Поддържане на зрителния комфорт – при редовен прием, макулните пигменти подпомагат намаляването на симптомите на зрителна умора – главоболие, напрежение и дискомфорт при продължителна работа.

Може да намерите Neovista Next в аптечната мрежа и онлайн на wedo-care.com

Как да се грижим за зрението през тъмните месеци

Освен приема на специализирани продукти като Neovista Next, има редица практики, които могат значително да подобрят комфорта и здравето на очите.

Осветление и работна среда

Правилното осветление е фундаментално за зрителния комфорт. През зимата, когато естествената светлина е ограничена, е важно работното място да е добре осветено, но без прекомерна яркост.

Използвайте топла светлина (2700-4500К) вместо студена синя такава

Осигурете равномерно осветление

Позиционирайте монитора така, че да няма отблясъци от прозорци или лампи

Поддържайте яркостта на екрана в баланс с околното осветление

Правилото 20-20-20

Това е златно правило за всеки, който прекарва часове пред екран. Правилото е просто: на всеки 20 минути правете пауза от 20 секунди и гледайте към обект на разстояние около 6 метра (20 фута).

Това упражнение позволява на очните мускули, отговорни за фокусиране, да се отпуснат. При близка работа те са постоянно напрегнати, а погледът към далечина ги разтоварва. За да не забравяте, използвайте таймер или приложение за правилото 20-20-20 — напр. eyeCare – Protect your vision (Chrome/Edge), Eye Care 20-20-20 (Android/iOS) или 20-20-20 Eye Protector (Windows).

Допълнително, по време на паузата е полезно съзнателно да мигате няколко пъти, за да овлажните очната повърхност.

Хранене и хидратация

Храненето играе ключова роля за здравето на очите.

Омега-3 мастни киселини – докозахексаеновата киселина (DHA) е основен структурен компонент на фоторецепторите в ретината. Омега-3 подобряват микроциркулацията в очите, подпомагат здравето на мейбомиевите жлези (отговорни за липидния слой на сълзата) и намаляват риска от синдром на сухото око. Най-добър източник са мазните морски риби като сьомга, скумрия и сардина.

– докозахексаеновата киселина (DHA) е основен структурен компонент на фоторецепторите в ретината. Омега-3 подобряват микроциркулацията в очите, подпомагат здравето на мейбомиевите жлези (отговорни за липидния слой на сълзата) и намаляват риска от синдром на сухото око. Най-добър източник са мазните морски риби като сьомга, скумрия и сардина. Витамин А – необходим за синтеза на родопсин – пигментът, който осигурява зрение при слаба светлина. Дефицитът му води до затруднено нощно виждане. Намира се в моркови, сладки картофи и яйца.

– необходим за синтеза на родопсин – пигментът, който осигурява зрение при слаба светлина. Дефицитът му води до затруднено нощно виждане. Намира се в моркови, сладки картофи и яйца. Витамин C и E – мощни антиоксиданти, които защитават очните тъкани от оксидативен стрес. Цитрусите, пиперките и ядките са отлични източници.

Важна е и хидратацията. Пийте минимум 2 литра вода дневно, за да поддържате слъзния филм в добро състояние. Овлажнителите на въздух също помагат особено през отоплителния сезон.

Почивка и сън

Очите се възстановяват и регенерират по време на сън. През нощта организмът активира процеси на клетъчно обновяване в очните тъкани, слъзните жлези възстановяват своята функция, а напрежението в очните мускули се отпуска.

Недоспиването не само води до зачервяване и подпухване, но и влошава зрителните функции. Забавя се фокусирането, намалява се остротата на зрението и способността за адаптация към различни светлинни условия.

Спете поне 7-8 часа на нощ в редовен режим. Създайте благоприятна среда – тъмна, прохладна стая без излишни източници на светлина.

Преди лягане избягвайте екраните поне един час. Синята светлина от устройствата подтиска производството на мелатонин – хормона на съня, и затруднява заспиването. Ако е необходимо да използвате телефон вечер, активирайте режима за намаляване на синята светлина и намалете яркостта. По-добре обаче е да замените екранното време с четене на книга или друга релаксираща дейност.

Грижата за зрението през идните месеци е инвестиция в дългосрочното ни здраве. Комбинацията от добри навици и целенасочена подкрепа чрез продукти като Neovista Next създава здрава основа за комфортно и ясно зрение. Neovista Next предлага формула с лутеин и зеаксантин, които защитават, подкрепят и подобряват функцията на очите при повишено натоварване. Не чакайте да усетите дискомфорт – действайте превантивно и дайте на очите си подкрепата, от която се нуждаят през критичния сезон.

ЧЗВ:

Кога симптомите изискват спешен преглед при офталмолог?

Потърсете спешна помощ при внезапни светкавици и „мухи“, „завеса“ пред окото, внезапно замъгляване/загуба на зрение, силна болка или след травма/химично изгаряне — тези признаци могат да подсказват разкъсване/отлепване на ретината и други спешни състояния.

Как да подредя монитора, за да намаля зрителното напрежение?

Дръжте екрана на една ръка разстояние (50–100 см); горният ръб да е на или малко под нивото на очите; наклонете леко екрана назад и увеличи размера на шрифта, вместо да се приближаваш. Това намалява нуждата от постоянно рефокусиране и сухота.

„Нощен режим“ (Night/Dark Mode) или просто да намаля яркостта — кое помага повече?

И двете имат роля, но по различен начин. Намалете яркостта/повишете контраста така, че екранът да съответства на околната светлина — това директно редуцира отблясъци и напрежение. Нощният/тъмен режим намалява синкавите тонове и отблясъците и е полезен вечер (може да подпомогне и съня), но сам по себе си не заменя правилните настройки на яркост/контраст и почивките.

