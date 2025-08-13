Акнето е едно от най-честите кожни заболявания, засягащо милиони хора по целия свят. Макар и да се възприема основно като проблем на юношеската възраст, акнето може да се появи и при възрастни, оставяйки дълготрайни последици за кожата под формата на белези.

Разбирането на причините за появата на белезите от акне, както и познаването на съвременните методи за предотвратяване и лечение, е от ключово значение за запазване здравето и красотата на кожата.

Какво представлява акнето?

Акнето е възпалително заболяване на мастните жлези на кожата, което се развива когато фоликулите на косъма се запушат от излишно кожна мазнина и мъртви кожни клетки. Този процес създава идеална среда за размножаване на бактериите, особено Propionibacterium acnes, което води до възпаление и образуване на различни видове пъпки.

Снимка: Canva

Заболяването може да се прояви под различни форми, от леки комедони (черни и бели точки) до тежки възпалителни форми като папули, пустули, възли и кисти.

Тежестта на акнето варира значително от човек до човек и зависи от множество фактори, включително генетични предразположения, хормонални изменения, стрес и начин на живот.

Защо се образуват белези от акне?

Не всички случаи на акне причиняват белези, но при определени условия рискът от образуване на трайни белези значително се увеличава. Най-често белези се появяват при тежките форми на акне с възли и кисти, които се спукват и увреждат околната кожа.

Белезите се образуват когато възпалението проникне дълбоко в дермата - средният слой на кожата. По време на оздравителния процес организмът произвежда колаген за възстановяване на увредената тъкан. Когато количеството произведен колаген не е достатъчно, се образуват вдлъбнати белези. Обратно, при производство на излишен колаген се получават издигнати белези.

Фактори, повишаващи риска от белези

Вероятността за развитие на белези от акне се увеличава при наличие на близки кръвни роднини с подобни белези, при дълбоки болезнени изригвания и при механично манипулиране на възпалените области.

Други рискови фактори включват:

Закъснялото или неадекватно лечение на акне.

Хронично възпаление.

Генетична предразположеност към образуване на белези.

Често докосване и драскане на засегнатите области.

Самостоятелно изстискване на пъпки и комедони.

Видове белези от акне

Съществуват три основни типа белези от акне:

Ледени белези: малки, дълбоки вдлъбнатини. Те са най-честият тип белези и обикновено са резултат от силно възпаление.

Вълнообразни белези: получават се поради образуване на странична съединителна тъкан под кожата, която придава неравна, вълниста текстура на повърхността.

Кутиести белези: кръгли или овални вдлъбнатини с остри ръбове, които приличат на кратери. Те обикновено са по-широки от ледените белези.

Как да предотвратим образуването на белези

Ранно лечение на акне

Най-ефективният начин за предотвратяване на белези е ранното лечение на акнето още при първите му прояви. В началото акнето обикновено е леко и може да бъде контролирано с продукти без рецепта. Това предотвратява развитието на по-тежки форми, които по-често причиняват белези.

Снимка: Canva

Правилна грижа за кожата

Дерматолозите препоръчват никога да не се изстискват, или манипулират пъпките от акне, тъй като това увеличава възпалението и риска от белези. Вместо това е важно да се лекуват адекватно с подходящи продукти или с помощта на специалист.

Избягване на дразнещи продукти

Важно е да се ограничи излагането на кожата на фактори, които могат да влошат състоянието, като агресивни продукти за почистване, често докосване с мръсни ръце, използване на комедогенни козметични продукти.

Кога да потърсим професионална помощ

При първите признаци на тежко акне или при неуспешно самолечение е препоръчително да се консултираме с дерматолог. Професионалното лечение може да включва:

Имате тежко акне: Ако забелязвате дълбоки, болезнени кисти и възли, които не реагират на стандартни продукти без рецепта.

Самолечението не дава резултат: Ако сте опитвали различни продукти в продължение на няколко месеца, но състоянието на кожата ви не се подобрява.

Имате риск от белези: Ако забелязвате, че акнето ви оставя трайни следи по кожата, е критично да потърсите помощ, за да предотвратите по-нататъшни увреждания.

Дерматологът може също така да извърши професионални процедури като дренаж на големи кисти, което намалява риска от белези.

Съвременни решения за лечение на белези

Ефективното медицинско лечение на белезите е от изключителна важност за постигане на добри резултати. Колкото по-рано започне лечението, толкова по-добри са условията за правилното зарастване на белега и минимална видимост.

На пазара се предлага голямо разнообразие от кремове и гелове за белези. Много популярни са силиконовите гелове, които действат като предпазно фолио върху белега и подобряват хидратацията на кожата.

Снимка: Canva

Златен стандарт при лечението на белези са кремовете и гелове с екстракт от лук. Течният екстракт от лук притежава противовъзпалителни и бактерицидни свойства и действа активно за предотвратяване на образуването на излишна съединителна тъкан, намаляване на зачервяването и сърбежа и изглаждане на кожата.

Хепаринът действа противооточно и омекотява кожата, като също така стимулира регенерацията на тъканите и свързва водата в областта на белега. Алантоинът прониква в дълбочина, има омекотяващо действие, облекчава сърбежа и подпомага процеса на заздравяване.

Редовното и продължително прилагане на гел за белези с активни съставки може значително да подобри еластичността, цвета и плътността на белега. Лечението обикновено продължава няколко месеца, в зависимост от степента на увреждане, и изисква постоянство и търпение.

При третиране на пресни белези с гел за белези с активни съставки е важно да се избягват дразнители като силен студ, излагане на пряка слънчева светлина и интензивно втриване на продукта. Кожата в зоната на белега е все още чувствителна и се нуждае от деликатна грижа, за да не се наруши процесът на възстановяване.

Белезите са неизбежна част от процеса на заздравяване на по-дълбоките рани, но това не означава, че трябва да се примиряваме с тяхната видимост. Съвременната медицина предлага ефективни решения, които могат значително да подобрят външния вид на белезите и да върнат увереността в себе си.

Ключът към успеха е ранното започване на лечението, търпението и постоянството в прилагането на терапията. Положителният опит на хиляди пациенти показва, че белезите могат да бъдат лекувани успешно. Всеки белег е уникален и процесът на лечение може да варира, но с правилния подход и подходящите продукти можем да постигнем отлични резултати.

-------------------------------------------------------------------------

Контрактубекс® Гел - Доказано лечение на белези

Ефикасният гел за белези Контрактубекс® е популярно средство за лечение на белези. Той лекува белези успешно повече от 50 години. В България Контрактубекс® гел е най-продаваният продукт в сегмента за белези и келоиди през последните години.

Ефикасността на Контрактубекс® Гел се дължи на комбинацията от три активни съставки – течен екстракт от лук, алантоин и хепарин, които проникват дълбоко в белега, лекувайки го отвътре.

Резултатът: почти невидим белег

Можете да започнете да използвате Контрактубекс® Гел веднага след като раната се затвори или шевовете бъдат премахнати, защото колкото по-рано започнете лечението на белега, толкова по-големи са шансовете да повлияете положително на развитието на белега.

Зачервяването избледнява само след няколко седмици, а продължителното лечение с Контрактубекс® Гел и неговата формула с тройно действие позволява да се постигнат допълнителни подобрения във външния вид.

Белегът става по-еластичен и по-плосък. Лечението може да отнеме 3 – 6 месеца в зависимост от степента на нараняването, тъй като белезите се регенерират много бавно. Бъдете упорити в лечението – усилията си заслужават!

Контрактубекс® е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 година. Преди употреба прочетете листовката. А-0184/2025г.