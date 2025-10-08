Витамините са органични съединения, които участват във важни метаболитни процеси в организма. Човешкото тяло не може да ги синтезира самостоятелно, поради което те трябва да постъпват редовно от храната или чрез хранителни добавки.

Съществуват общо 13 различни витамина, всеки от които изпълнява специфични функции. Ключова особеност, която мнозина не познават е, че тези 13 витамина се делят на две категории с фундаментално различни механизми на усвояване - водоразтворими и мастноразтворими.

Тази биохимична разлика определя не само как организмът ги абсорбира, но и дали може да ги складира, колко често трябва да се приемат и при какви условия се усвояват оптимално.

Познаването на тези механизми е от съществено значение за всеки, който желае да осигури максимална ефективност от витаминния си прием.

Водоразтворими срещу мастноразтворими витамини

Организмът ни се нуждае от общо 13 различни витамина, които се разделят на две основни групи според начина, по който тялото ни ги усвоява:

Мастноразтворимите витамини (А, D, Е, К)

Тези витамини имат уникална характеристика да се усвояват най-ефективно, когато се приемат заедно с мазнини от храната. След усвояването си, тялото може да ги съхранява в черния дроб и мастната тъкан, което означава, че са на разположение, когато организмът има нужда от тях.

Снимка: Canva

Витамин А допринася за поддържането на нормална кожа и лигавици, както и за нормалното зрение и функцията на имунната система.

Витамин D допринася за нормалното усвояване на калция и фосфора и поддържането на здрави кости и зъби. Мастноразтворимият витамин се произвежда в кожата, когато е изложена на слънчева светлина, но през зимните месеци производството му намалява значително.

Витамин Е допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес.

Витамин К допринася за нормалното съсирване на кръвта и поддържането на здрави кости.

Водоразтворимите витамини (Витамин С и всички витамини от група В)

Както подсказва името им, водоразтворимите витамини се освобождават във вода и е важно да се приемат с течности. За разлика от мастноразтворимите витамини, тялото не може да ги складира в значителни количества. Организмът си взема онова, от което има нужда в момента, а останалата част се изхвърля естествено.

Витамин С допринася за нормалната функция на имунната система, образуването на колаген за поддържане функцията на кръвоносните съдове, костите и хрущялите, както и за защитата на клетките от оксидативен стрес.

Витамините от група В (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) имат множество важни функции: допринасят за нормалния енергиен метаболизъм, за намаляване на умората и отпадналостта, за нормалното функциониране на нервната система и за поддържането на здрава кожа.

Защо е важен редовният прием на витамини?

Тъй като водоразтворимите витамини не се складират в организма, те трябва да се приемат регулярно, за да се поддържат оптимални нива през целия ден. Това създава предизвикателство, как да осигурим постоянна наличност на тези важни микронутриенти?

Решението: Поетапно освобождаване

Съвременната наука предлага иновативно решение на този въпрос. BIORYTHM® Мултивитамини използва специална технология с микро перли, които осигуряват поетапно и удължено освобождаване на витамините в синхрон с нашия биоритъм.

Как работи двуфазната система?

Фаза 1: Червените микро перли се разтварят незабавно и освобождават мастноразтворимите витамини (А, D, Е, К) и минералите, които тялото може да складира.

Фаза 2: Жълтите микро перли се разтварят постепенно през целия ден и освобождават водоразтворимите витамини (С и група В), осигурявайки постоянна бионаличност.

Предимствата на умния прием

Технологията на поетапно освобождаване носи редица ползи:

Максимално усвояване: Всеки витамин се освобождава по начина, по който тялото го усвоява най-ефективно - мастноразтворимите в началото, водоразтворимите постепенно.

Постоянна наличност: Вместо да получава всички витамини наведнъж, организмът има достъп до тях през целия ден, което е особено важно за водоразтворимите витамини.

Без да се притеснявате: Не е необходимо да мислите дали да приемете витамините с вода или с храна, сутрин или вечер. Една капсула дневно е достатъчна за пълноценен прием.

Удобство и комфорт: Забравете сложните схеми за прием - технологията работи за вас автоматично.

Пълноценна формула

BIORYTHM® Мултивитамини съдържа всички 13 витамина плюс основни минерали и антиоксиданти в балансирана формула:

Цинкът допринася за поддържането на здравето на кожата, косата и ноктите, както и за нормалната функция на имунната система.

Селенът допринася за нормалната функция на щитовидната жлеза и за защитата на клетките от оксидативен стрес.

Манганът допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес и за поддържането на нормални кости.

Не всички витамини се усвояват еднакво, и това не е недостатък, а особеност на нашия организъм. Разбирането на разликата между водо- и мастноразтворимите витамини ни помага да направим по-информиран избор за нашето здраве.

С иновативни решения като технологията на поетапно освобождаване, можем да осигурим на тялото си всички необходими микронутриенти по оптималния начин - следвайки ритъма на собственото си тяло.