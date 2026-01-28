Януари е месецът, в който си поставяме за цел да повишим информираността за рака на маточната шийка. През този месец поставяме във фокус значението на превенцията и доверието в научно обоснованите здравни решения.

Ракът на маточната шийка е едно от най-предотвратимите онкологични заболявания, но въпреки това продължава да засяга жени по целия свят. Именно затова през януари глобалната общност насочва вниманието към ролята на превенцията и информираните избори за защита на женското здраве.

Почти всички случаи на рак на маточната шийка се причиняват от човешки папиломен вирус (HPV) – изключително разпространен вирус, с който повечето хора се срещат в някакъв момент от живота си. В повечето случаи организмът се справя сам, но продължителната инфекция с някои високорискови типове на вируса може да доведе до клетъчни промени, които с времето да прераснат в рак. Затова разбирането на HPV е ключово за разбирането на превенцията на заболяването.

Ваксинацията срещу HPV осигурява защита срещу типовете вирус, които причиняват по-голямата част от HPV-свързаните ракови заболявания и се постига оптимален ефект, когато се прилага преди човек да бъде изложен на вируса. След въвеждането на първата препоръка за ваксинация срещу HPV в САЩ през 2006 г., инфекциите с типовете HPV, които причиняват повечето HPV-свързани ракови заболявания и генитални брадавици, са намалели с 88% сред момичета в юношеска възраст и с 81% сред младите жени.

„Когато говорим за ваксинация срещу HPV, не говорим просто за медицинска интервенция – говорим за защита на бъдещето и за равен шанс за здраве,“ споделя Милена Органджиева, управляващ директор на MSD за България, Северна Македония, Косово и Албания. „Нашият ангажимент е не само да предоставяме иновативни решения, но и да бъдем активен партньор в обществения диалог. Да насърчаваме информирания избор и доверието в научно обоснованата информация.“

Наред с ваксинацията, редовният скрининг остава ключов елемент в ранното откриване на заболяването. Чрез профилактични гинекологични прегледи могат да бъдат установени клетъчни промени, преди да се развие рак.

Като биофармацевтична компания с дългогодишен опит в разработването на ваксини и терапии за тежки заболявания, MSD работи активно за повишаване на информираността и подкрепя инициативи, насочени към превенция, образование и по-добро разбиране на ролята на науката в общественото здраве.

Чрез ваксинация, скрининг и информирани избори обществото разполага с реални възможности да защити здравето на жените днес и в бъдеще. Месецът за информираност за рака на маточната шийка напомня, че превенцията започва с знание, доверие и навременни действия.