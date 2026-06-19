Косопадът може да бъде навременен сигнал на организма за вътрешен здравословен проблем. Когато загубата на коса продължава повече от 2 месеца, прогресира и/или води до видимо оредяване, домашните средства обикновено не са достатъчни.

Тогава е необходимо медицинска подкрепа и индивидуален план за лечение от лекар Трихолог, каквито специалисти има в София.

Какво представлява косопадът и кога се счита за проблем?

Косопадът, медицински термин "алопеция", представлява състояние на прекомерна загуба на коса от скалпа или други части на тялото. За физиологично нормална се счита загубата на между 50 и 100 косъма дневно, въпреки че това е строго индивидуално и зависи от гъстотата на косата на човек. Проблем възниква, когато този баланс се наруши и опадалите косми не се заменят своевременно с нови.

Косменият фоликул преминава през три основни фази – растеж (анаген), преход (катаген)и покой (телоген). Нарушаването на този цикъл, независимо дали поради хормонални, автоимунни, метаболитни, или външни фактори, води до изтъняване на косъма и постепенно намаляване на гъстотата.

Важно е да се подчертае, че косопадът не е само естетичен проблем, а често сигнал за вътрешен дисбаланс в организма. Той може да бъде свързан с хормонални нарушения, заболявания на щитовидната жлеза, анемия или недостиг на важни микроелементи, както и с автоимунни процеси или продължителен хроничен стрес.

В тези случаи третирането единствено с масла, ампули или хранителни добавки рядко води до устойчив резултат.

Кои видове косопад изискват медицинска намеса?

Формите на алопеция са разнообразни и всяка от тях има специфична причина и терапевтичен подход. Някои състояния могат да бъдат овладени сравнително бързо, докато други изискват продължително медицинско проследяване.

Най-често срещаните форми, при които е препоръчителна професионална медицинска помощ включват:

1. Андрогенна Алопеция - Изтъняване и разреждане на косата в слепоочията и теменната област, което води и до прозиране на скалпа. Често е свързана с хормонални нарушения в баланса на мъжките и женските хормони, инсулинова резистентност, генетика или хронични, не добре третирани заболявания.

2. Телогенен ефлувиум - Характеризира се с масово преминаване на космите във фаза на покой след стрес, операция, раждане или рязка диета. Ако процесът продължи над 2–3 месеца, е необходима оценка на вътрешните причини.

3. Алопеция ареата - Проявява се с кръгли огнища без коса. Това е автоимунно състояние, което може да рецидивира и изисква медикаментозна терапия.

4. Цикатрициална алопеция - Това е автоимунно състояние, при което фоликулите се заменят от тъкан (белезна форма) и са трайно увредени. Навременната диагностика е от решаващо значение, защото загубата може да бъде необратима.

При тези състояния самолечението забавя правилната терапия и увеличава риска от трайни увреждания.

Кога домашните средства не дават резултат?

Домашните маски, масла и витамини могат да бъдат полезни при лек сезонен косопад или временен дисбаланс. Те обаче не повлияват основната причина, когато тя е вътрешна.

Следните признаци показват, че е време за консултация с лекар Трихолог за диагностика и лечение на косопад:

косопадът продължава повече от два месеца;

появяват се плешиви петна или видимо разширяване на пътя;

косата изтънява значително;

наблюдава се сърбеж, зачервяване или болка в скалпа;

загубата на коса е съпроводена с други симптоми – умора, промени в теглото, хормонални нарушения.

В подобни случаи е необходим комплексен подход, а не само локално третиране.

Как протича професионалната диагностика на косата и скалпа в София?

Навременната диагностика е ключът към успешното лечение. Прегледът при лекар Трихолог в София включва няколко последователни етапа.

Първо се извършва подробна анамнеза – обсъждат се начин на живот, хранене, стресови събития, прием на медикаменти и фамилна обремененост.

След това се прави физикален преглед на скалпа и оценка на гъстотата и структурата на косата. При необходимост се използва специализирана образна диагностика, която позволява детайлен анализ на космените фоликули.

В зависимост от конкретните симптоми и съмненията на специалиста могат да бъдат назначени допълнителни изследвания, като лабораторни кръвни тестове, микробиологични и/или генетични анализи. При съмнение за специфични видове алопеция може да се наложи и биопсия от скалпа.

Този комплексен анализ позволява да се определи точната диагноза и причина, и да се избегне лечение „на сляпо“.

Какви са възможностите за лечение на косопад?

Терапията винаги се определя индивидуално и зависи от конкретния вид алопеция. В практиката се използват различни подходи, които могат да се комбинират.

Лечебният план може да включва:

1. Медикаментозна терапия

Назначават се локални или системни препарати за повлияване на възпаление, автоимунен процес или хормонален дисбаланс.

2. Корекция на дефицити

При установена анемия или липса на микроелементи се провежда целенасочена суплементация.

3. Промени в начина на живот

Контрол на стреса, балансирано хранене и оптимизиране на съня са част от дългосрочната стратегия.

4. Специализирани процедури

В зависимост от случая могат да бъдат включени терапии за стимулиране на растежа и подобряване на състоянието на скалпа.

Целта не е просто временно намаляване на косопада, а стабилизиране на фоликулите и възстановяване на нормалния цикъл на растеж.