За пета поредна година през октомври, Световният месец за борба с рака на гърдата, фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ и „Фантастико“ призовават „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“.

Кампанията има за цел да привлече общественото внимание към превенцията на рака на гърдата – едно от най-разпространените онкологични заболявания в световен мащаб.

За първи път в рамките на инициативата през целия месец октомври в супермаркетите на семейната компания ще се продават общо 30 продукта с кауза* - фрешове портокал на „Фантастико“ и различни видове бисквити ПРЕСТИЖ. „Фантастико“ ще дари 100% от печалбата от продажбата на тези продукти в подкрепа на каузата на Фондацията.

В търговската верига започва и мащабна информационна кампания за значимостта на профилактиката и широките възможности за лечение при ранна диагностика на заболяването. Предстоят серия от посещения на екипа на „Една от 8“ в различни супермаркети на веригата, където ще бъдат предоставени информационни материали по темата. И тази година през целия месец октомври призивът „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ ще достига до хиляди български домове с торбичките за пазаруване.

„Изключително сме щастливи, че за 5-а поредна година посланието „Прегледай се. Погрижи се!“ ще достигне до хиляди жени. Тази година е специална за нас, защото отбелязваме 5 години партньорство с „Фантастико“. Благодарим ви за това, че станахте наши партньори и приятели. Благодарение на съвместната ни кампания, вашата подкрепа ни дава възможност да помагаме на жените с рак на гърдата и на техните близки, както и да предоставяме безплатни мамологични прегледи и информационни беседи за здрави жени в цялата страна“, споделя Нана Гладуиш, основател на Фондацията.

В кампанията като посланици на добра воля тази година се включват: баскетболистът Александър Везенков, телевизионният продуцент Магърдич Халваджиян, специалистът по образна диагностика, мамолог в „Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост“ д-р Виктор Йорданов, писателят Георги Бърдаров, премиер-солистът на „Софийската опера и балет“ Никола Хаджитанев, актьорът и ютубър Асен Кукушев. В специален видеоклип заедно с тях участват зам.-търговският директор във ФАНТАСТИКО ГРУП Христо Йорданов и старши мениджърът ключови клиенти в ПРЕСТИЖ Деян Василев. Всички те отправят призив за профилактика и напомнят, че един преглед може да спаси живот.

„В баскетбола не винаги е хубаво да стреляш в последната секунда. Така е и в живота. Прегледай се. Погрижи се за себе си“, казва Александър Везенков.

„В литературата и в живота най-важното е никога да не се предаваме, много силно да вярваме в себе си и да не оставаме нищо на случайността. Скъпи дами, вярвайте в себе си, никога не се предавайте и наистина – не оставяйте нищо на случайността. Прегледайте се сега. Защото както съм казал в последния си роман – най-голямото чудо е самият живот“, допълва Георги Бърдаров.

И тази година дарените от кампанията средства ще бъдат предназначени за провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата, емоционална и психологическа подкрепа на жени, борещи се с диагнозата и техните близки.

„Благодарим на Нана и екипа на „Една от 8“ за тези прекрасни 5 години на партньорство. За нас това не е просто съвместна инициатива – това е обща кауза за реална промяна в живота на хиляди жени. Благодарим на изключителните мъже, всеки от тях невероятен професионалист в своята област, които застанаха до нас в мисията ни за широка информираност за силата на профилактиката. Изключително признателни сме на нашите партньори от ПРЕСТИЖ, които подкрепиха инициативата с огромна отдаденост. Те всъщност са първата компания, която става партньор на инициативата, и вярвам, че чрез техните продукти тази кампания ще намери подкрепа сред още повече от клиентите ни.“, казва Диана Йорданова, директор "Корпоративни комуникации и социална отговорност" във „Фантастико“.

В кампанията участват 26 продукта на ПРЕСТИЖ, като ФАНТАСТИКО ГРУП ще дари 100% от печалбата от продажбата им.

„Гордея се, че като част от търговския екип на ПРЕСТИЖ, имам възможността да се включа в тази значима кауза. Уверен съм, че всяко наше усилие може да допринесе за повече информираност и превенция. В ПРЕСТИЖ вярваме, че всяка стъпка в тази посока може да спаси живот, затова със съпричастност и надежда създадохме два специални дизайна на любимите бисквити „Траяна“ и „Wellness“ - бисквити без добавена захар, с които се включваме в инициативата на „Фантастико“ и фондация „Една от 8“. Грижата за здравето е най-ценната инвестиция – за нас, за нашите семейства и за обществото“, допълва Деян Василев, старши мениджър ключови клиенти в „Престиж - 96“АД.

Общият размер на подкрепата на „Фантастико“ към „Една от 8“ за последните четири години достига 214 000 лв. За периода 2021г. - ноември 2024 г., с подкрепата и на други партньори на Фондацията, са направени 6535 прегледа за рак на гърдата.

*Продукти с кауза в периода: 01.10. 2025 г. – 31.10.2025 г.

Фреш портокал – 1L

Фреш портокал – 500 мл

Фреш портокал – 330 мл

Ябълки „Прегледай се. Погрижи се за себе си“

Бисквити „Престиж“ - WELLNESS КАКАО 102 ГР

Бисквити „Престиж“ - WELLNESS ОВЕС 102 ГР

Вафли „Престиж“ - WELLNESS С ТАХАН 135 ГР

Вафли „Престиж“ - WELLNESS С КАКАО 135 ГР

Вафла „Престиж“ - WELLNESS КАКАО 25 ГР

Бисквити туквани - ТРАЯНА МАКСИ 241 ГР ПРЕСТИЖ

Бисквити туквани - ТРАЯНА МАКСИ ПОРТОКАЛ 241 ГР КУТИЯ

Бисквити туквани - ТРАЯНА 160 ГР

Бисквити туквани - ТРАЯНА ПОРТОКАЛ 160 ГР

Бисквити туквани - ТРАЯНА КАКАО 160 ГР

Бисквити туквани - ТРАЯНА ЛЕШНИК 160 ГР

Бисквити туквани - ТРАЯНА КАФЕ 160 ГР

Бисквити - ТРАЯНА ВКУС ВАНИЛИЯ И ЛИМОН 95 ГР КУТИЯ

Бисквити - ТРАЯНА ВКУС КОКОС 95 ГР КУТИЯ

Бисквити - ТРАЯНА ВКУС МАЛИНА 95 ГР КУТИЯ

Бисквити туквани - МИРАЖ СМОКИНЯ 178 ГР

Бисквити туквани - И МИРАЖ БОРОВИНКИ 178 ГР

Бисквити туквани - МИРАЖ КЪПИНИ 178 ГР

Бисквити туквани - МИРАЖ МАЛИНА 178 ГР

Бисквити туквани - МИРАЖ ЯГОДА 178 ГР

Бисквити туквани - МИРАЖ ВИШНЕВ ПАЙ 178 ГР

Бисквити туквани - МИРАЖ ЯБЪЛКОВ ЩРУДЕЛ 178 ГР

Бисквити - МИРАЖ XXL ЯГОДА 311 ГР

Вафли - МИРАЖ С ЛЕК КРЕМ 12 БР 135 ГР

Суха паста - МИРАЖ КРЕМ ШОКОЛАД 40 ГР ПРЕСТИЖ

Суха паста - МИРАЖ КРЕМ СМЕТАНА И ПОРТОКАЛ 40 ГР ПРЕСТИЖ