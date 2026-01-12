Началото на новата година традиционно е момент за новогодишни цели и обещания за промяна. Но през последните години все повече психолози отчитат необичайна тенденция: хората се чувстват по-малко мотивирани и по-скептични към идеята за „ново начало“, отколкото когато и да е било.

Защо новогодишните решения са трудни точно сега? И какво може да помогне, когато класическият подход вече не работи?

Ефектът на "ново начало" губи силата си

Психологическите изследвания отдавна показват, че календарните граници, новата година, понеделниците, рождените дни, действат като ментални точки за рестартиране. Това явление, известно като fresh start effect (ефект на свежия старт), кара хората да се замислят над живота си и да се опитат да постигнат нови цели.

Според проучване, публикувано преди повече от десетилетие, такива моменти стимулират мотивация и цели. Те създават психологическо разстояние от миналите неуспехи и ни карат да се чувстваме способни да започнем отначало.

Снимка: iStock

Но в света на 2026 година, където климатичната тревожност, политическата нестабилност и икономическата несигурност са ежедневие, идеята за "начало отначало" може да изглежда нереалистична и дори изтощителна.

Умората от промени подкопава желанието за нови начала

Изследванията показват, че повтарящите се или наложени промени могат да доведат до така наречената „умора от промени“ (change fatigue). Това е състояние на емоционално изтощение, което намалява готовността на хората да се ангажират с нови инициативи, дори когато те са представени като положителни.

Вместо да възобновява надеждата, призивът за промяна може да предизвика скептицизъм, оттегляне или дезангажираност.

Проучване от декември 2025 година, фокусирано върху учители в програма за професионално развитие, илюстрира този феномен. По време на изследването участниците разбират, че скоро ще се преместят в нова училищна сграда, тъй като съществуващото им училище ще бъде разрушено.

Много учители съобщават за емоционална умора в отговор на перспективата да трябва да "започнат отначало" отново. Вместо вълнение, доминиращ отговор е изтощение и намалена мотивация.

Макар този пример да се отнася до житейски преход, а не до новата година, той помага да се обясни защо новите начала могат да се усещат по-трудни в настоящия климат.

Намаляване на способността да си представим бъдещето

Способността ни да си представим бъдещето не е неограничена. Проучвания върху тревожността и несигурността последователно показват, че когато хората се чувстват застрашени или без контрол, тяхното ориентирано към бъдещето мислене се свива. Вместо да си представят набор от възможности, те се фокусират върху рискове, загуби и най-лошите сценарии.

Така че, ако се борите да направите промени, проблемът не е непременно липса на въображение или надежда. Може би обстоятелствата правят трудно надеждата и въображението да функционират.

Снимка: iStock

Мотивацията се формира от контекста

Десетилетия изследвания върху промяната на поведението показват, че мотивацията се формира от контекста. Времеви натиск, финансов стрес, грижи за близки и институционални ограничения – всички те ограничават какво можете реалистично да промените, независимо от намеренията ви.

Какво наистина помага: Малки стъпки към промяна

Вместо да се фокусирате върху мащабна промяна, може да е по-реалистично да набележите какви малки промени са възможни в рамките на ограниченията, под които сте.

Изследванията в областта на психологията на целите се фокусират върху това, което учените наричат "possibility thinking" (мислене за възможности). Това е начинът, по който хората възприемат какво може да бъде различно, изследват алтернативи и се чувстват способни да действат.

Мисленето за възможности не означава игнориране на ограниченията или претендиране, че всичко ще се подобри. То включва учене как да работите творчески с ограниченията, а не против тях.

Според проучване от 2024 година, тези елементи трябва да си взаимодействат. Когато хората виждат възможности, но се чувстват неспособни да действат, или се чувстват мотивирани, но не могат да си представят алтернативи, значимата промяна е трудна.

Снимка: Pexels

Практически пример за устойчиви навици

Хората често третират новогодишните цели като тестове за чиста сила на волята. Но изследванията показват, че трайната промяна зависи много повече от това как целите се поставят, подкрепят и вграждат в ежедневието.

Например, някой, който знае, че има ограничено време и енергия, може да постави новогодишна цел от типа:

"Ще добавя 10-минутна разходка в ежедневната си рутина, например след обяд или водене на детето на училище, и ще я коригирам всяка седмица въз основа на това, което реално е работещо за мен."

Това е пример за реалистично планиране и фокус върху малки, постижими навици.

Новогодишно планиране като колективен процес

Важно е да признаем, че представянето на бъдещето не е задължително индивидуална дейност. Изследванията върху споделената или колективната способност на действие показват, че хората са по-добри в представянето и поддържането на промяна, когато отговорността се разпределя между групи – в семейства, на работни места или в общности.

Снимка: iStock

Семейни новогодишни цели

Например, семейството може да направи споделена цел да яде повече домашно приготвена храна, като раздели задачите така, че един човек да планира менюто, друг да готви в определени вечери, а децата да помагат при подготовката. По този начин промяната се поддържа от групата, а не от един човек.

Адаптиране към зимния спад на мотивацията

Зимният спад на мотивацията е реален феномен. Краткият дневен светлина, студеното време и общо намалената енергия правят януари особено труден месец за драматични промени.

Признаването на сезонните условия и адаптирането към тях, например с упражнения вкъщи, по-ранни разходки през деня или по-меки цели през зимата, може значително да повиши шансовете за успех.

Нов подход към новите начала

Новата година остава мощен културен момент. Но в свят, формиран от несигурност и умора, обновлението е малко вероятно да дойде от натиска да "започнем отначало" или да се опитаме по-усилено.

То може да дойде вместо това от ученето да мислим за промяната по-различно: заедно с други хора, като признаваме нашите ограничения, и по начини, които правят положителните промени, макар и малки, но постижими.

Ако планирате новогодишни цели за 2026, помислете за:

Малки, постижими стъпки вместо радикални промени.

Споделена отговорност с близки или общност.

Реалистично планиране , което отчита вашите ресурси и ограничения.

Гъвкавост да адаптирате целите според реалността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------