Преносим уред помага на хората с Паркинсон да следят състоянието си у дома

Броят на хората, живеещи с болестта на Паркинсон в световен мащаб, се е удвоил през последните 25 години. Почти 180 милиона души само в Европа живеят с мозъчно заболяване, сочат последните данни на Европейската комисия

В България има приблизително 14 000 болни от Паркинсонова болест, но точна статистика липсва. И въпреки че медицината напредва, лечението и наблюдението на това заболяване изглеждат изостанали с много десетилетия.

Лекарите обикновено оценяват тежестта на заболяването, използвайки субективни скали за оценка, а недостигът на профилирани специалисти, обучени да лекуват болестта на Паркинсон, е допълнителен и то сериозен проблем.

Това поставя пациентите в обезпокоително положение, често несигурни колко бързо прогресира болестта им и дали реагират адекватно на лекарствата, пише News-Medical.net.

Нова надежда за хората с Паркинсон

Екип от изследователи от Станфорд разработват просто, преносимо устройство, свързано със смартфон платформа, която пациентите могат да използват у дома, за да измерват тежестта на симптомите на болестта на Паркинсон по количествен и възпроизводим начин.

То преобразува малките детайли за натискането на пръстите в данни, които лекарите могат да използват, за да насочват дистанционно лечението на Паркинсон.

Резултатите от проучването, публикувано на 12 август 2025 г. в списание Nature, потвърждават полезността на тази нова технология.

„Дистанционното цифрово наблюдение в реално време запълва критична празнина в лечението на болестта на Паркинсон”, обобщава изследването, което включва пациенти с болестта на Паркинсон. Данните, предадени от устройството, напълно съответстват на получените данни чрез традиционни методи, изискващи повече посещения при лекар.

Досегашните трудности при следенето на болестта

Досега се разчита предимно на присъствени прегледи, за да бъде наблюдавана болестта. Треморът и брадикинезията – забавянето на движенията, които се наблюдават, се класират по клинична скала за оценка, която е донякъде субективна.

Снимка: iStock

След това прегледът обикновено се записва на видео, което външен експерт гледа, за да сведе до минимум вариабилността в тези оценки. Но това означава, че те незабавно губят всички данни, които получават от физическото докосване на пациент и пипането на ставите му.

На практика лекарите дълго време се нуждаят от показатели с висока резолюция за болестта на Паркинсон.

В допълнение към тези технически предизвикателства, се знае, че само около 40% от пациентите с болестта на Паркинсон посещават невролог. За хората е изключително трудно да получат грижи и не рядко са оставени сами да се грижат за себе си и да контролират приема на лекарствата си.

Освен това, само специалисти по двигателни разстройства, минали специализация, които съставляват 0,14% от лекарите, получават задълбочено обучение относно болестта на Паркинсон. Наличието на лекари, които се чувстват комфортно да управляват това състояние, е много малко.

За пациентите с диабет например вече има чудесни начини за наблюдение на нивата на глюкозата, така че всеки човек да знае точно колко лекарство трябва да приеме и кога. Същото е необходимо и за болестта на Паркинсон.

Как работи устройството

За разлика от обикновените клавиатури, въпросното ново устройство има прецизно калибрирана механика, която отчита:

Сила на натиск

Скорост на движение

Амплитуда на отклонение

Пациентите правят повтарящи се редуващи се почуквания с пръсти по лостовете в продължение на 30 секунди, а устройството създава оценка на двигателните резултати с висока резолюция в реално време, която лекарят може да види и да вземе решения за коригиране на лечението.

Софтуерът анализира получените микродвижения и изчислява показатели за тремор, брадикинезия и ригидност – симптоми, които досега изискваха преглед на място.

Снимка: Canva

Пациентът може да носи устройството със себе си, където и да отиде. То е леко и се побира в дланта на ръката. Свързва се с мобилно приложение на смартфон или таблет, така че тестът може да се направи навсякъде и по всяко време, а резултатите ще бъдат предадени на лекаря, който го е предписал, в реално време.

Първи обнадеждаващи резултати

В пилотно проучване осем участници използват новата разработка в домашни условия в продължение на 30 дни, като по този начин симптомите се тестват два пъти дневно. Резултатите показват:

Промени в симптомите в рамките на денонощието

98% чувствителност при откриване на неволеви тремор – нещо, което бе изключително трудно за улавяне в миналото, дори при клинични прегледи.

Защо това устройство може да промени живота на милиони

Резултатите от проведените първи тестове са обективни и заобикалят вариабилността на субективната скала за оценка при досегашните клинични прегледи. Устройството позволява на лекаря по-добре да контролира пациентите между редките посещения на място – и създава богат набор от данни.

Пациентите на практика получават много по-често взаимодействие със своя лекар, като използват този инструмент дистанционно.

Експертите се надяват, че този вид система за непрекъснато двигателно наблюдение може да има подобни ефекти, каквито има непрекъснатото наблюдение на глюкозата при диабет.

Това ще позволи на хората да управляват приема на лекарствата си по-внимателно, но също така ще позволи на лекарите да се грижат за своите пациенти между тези редки посещения.

И не по-малко важно, този вид устройство може да позволи на учените да тестват нови лекарства или терапии за болестта на Паркинсон.