Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) постигат забележителен резултат, над 300 роботизирани операции само за 300 дни работа със системата Da Vinci Xi, внедрена в края на януари 2025 г.

Това темпо нарежда ВМА сред най-бързо развиващите се центрове по роботизирана хирургия в региона, съобщават от академията.

Прецизност и бързо възстановяване

Роботизираната технология осигурява хирургична прецизност, която значително намалява риска от усложнения и ускорява възстановяването на пациентите. Минимално инвазивният подход щади тъканите, редуцира болката и позволява по-бързо връщане към нормален ритъм на живот.

Снимка: ВМА

Впечатляващи цифри по клиники

От старта на системата до момента са извършени близо 310 операции. Лидер по обем е Клиниката по обща и онкологична гинекология, ръководена от д-р Янчо Делчев, екипът е реализирал 168 интервенции, включително първата роботизирана операция във ВМА.

Следват Първа клиника по коремна хирургия и Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология с общо 127 операции, както и Клиника „Урология" с 9 процедури.

Регионален рекорд

Особено показателен е резултатът за първото тримесечие – за 96 дни бяха извършени 100 роботизирани операции. Това е абсолютен регионален рекорд и постижение, което нарежда ВМА сред малкото болници в света, достигнали подобен обем веднага след внедряването на системата.

Снимка: ВМА

„Тези над 300 операции са извършени в рамките на 212 работни дни. Разполагаме с 12 обучени екипа – общо 24 хирурзи в различни направления. Предстои сертифициране на екипите по гръдна хирургия и още две от коремните хирургии, което допълнително ще укрепи позицията ни като водещ Da Vinci център в България", подчерта началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

Планове за разширяване

Началникът на ВМА благодари на екипите за отдадеността им и обяви, че в рамките на модернизацията на болницата е планирано закупуването на още два робота, както и на уникална за страната роботизирана система в областта на травматологията.

Успехът на роботизираната хирургия във ВМА показва как съвременните технологии променят българското здравеопазване и предлагат на пациентите достъп до най-модерни методи на лечение.

