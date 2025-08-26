Компания за здравни технологии, базирана в Кеймбридж, създава първия в света тест за смартфон за риска от диабет тип 2, който може да съкрати времето за диагностика от седмици или месеци до по-малко от 10 минути.

Тестът използва кръвна проба от пръста и приложение за смарт телефон, за да измери нивата на HbA1c, биомаркерът за диабет. Иновацията е проектирана да дава резултати за минути, а не за седмици, като така позволява на пациентите да разберат по-бързо рисковете си и да направят навременни промени в начина си на живот, съобщава Independent.

Отговор на растящата заплаха в Европа

Новата технология идва в момент, когато диабетът представлява една от най-сериозните здравни заплахи в Европа.

Според данни на Световната здравна организация, около 74 млн. Възрастни, 11,9% от мъжете и 10,9% от жените, и около 300 хил. деца и юноши живеят с диабет в Европейския регион на СЗО. Регионът има най-високия брой хора с диабет тип 1 (2,7 млн.), като 15% от тях са на възраст под 20 години (419 хил.).

Как работи новата технология

Новата услуга използва биомаркера HbA1c, който измерва средните нива на кръвната захар през последните два до три месеца. За теста пациентите поставят кръвна проба от пръста си върху патентования тестер, който извършва процес, известен като микрофлуиден анализ. След това пациентът сканира теста с помощта на приложение на телефона си и получава резултата си почти веднага.

„Нашият тест има за цел да помогне на хората да разберат дали са изложени на риск от диабет и да им помогне да предприемат стъпки за предотвратяване на диабет в бъдеще“, обясняват от технолохичната компания

Първо в света решение с огромен потенциал

„Възможността за скрининг за риск от диабет тип 2, включително биомаркери в кръвта, чрез приложение за смартфон е нещо, което никога не е правено досега“, подчертават от компанията. Този подход не само подобрява достъпа на пациентите, но и помага за облекчаване на натиска върху здравната система.

Създателите на приложението добавят, че тестът може да спести значителни средства в здравеопазването, като пренася тестването и диагностиката в общностна или домашна среда.

Здравните служби североизточна Англия са първите, които предоставят на пациентите достъп до приложението. Планира се пускането му в цялата страна по-късно през годината, като в момент се провежда пилотен проект за проверка на здравето при диабет.

Приложението позволява по-ранно откриване и превенция, което е от критично значение предвид факта, че прогнозите показват 10% увеличение на заболеваемостта от диабет в европейския регион до 2050 година.

Тази иновация представлява важна стъпка към по-достъпно и ефективно здравеопазване, като дава възможност за бързо и точно тестване в удобна домашна обстановка.

