Мифепристонът, познат основно като първата стъпка в медикаментозния аборт, може да се превърне в ключово средство за намаляване на риска от рак на гърдата при жени предразположени към заболяването. Това твърдят осем водещи специалисти по репродуктивно здраве от Лондон, Единбург, Стокхолм и Ербил в статия за списание The Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health.

Експертите подчертават, че стигмата, свързана с приложението на мифепристон при аборт, възпира фармацевтичните компании да финансират нови проучвания върху неговия потенциал като средство за първична превенция на рак на гърдата, пише онлайн издание The Guardian.

Това се случва въпреки наличието на три малки, но обнадеждаващи изследвания от 2008, 2022 и 2024 г., които показват, че препаратът забавя растежа на ракови клетки, стимулирани от хормона прогестерон.

Как действа мифепристонът?

Мифепристонът е вещество, което блокира действието на прогестероновите рецептори (белтъчни структури в клетките, които реагират на хормона прогестерон и стимулират растежа им). Когато тези рецептори се потиснат, се прекъсва и въздействието на прогестерона върху клетките. Това може да ограничи или забави пролиферацията (неконтролираното делене и нарастване) на туморни клетки в млечната жлеза.

Според учените, ако ефективността на мифепристон бъде потвърдена в клинични условия, той може да се окаже по-щадяща алтернатива от повечето установени методи за терапия. Вместо хирургично премахване на гърдата (мастектомия) или лекарства с ограничена ефикасност, пациентите биха имали нов вариант на лечение.

Кого засяга най-много подобно откритие?

Това откритие е от особено значение за жените, които носят мутации в гените BRCA1 и BRCA2 ( гени, свързани с потискане на туморния растеж). Когато са увредени, рискът от развитие на рак на гърдата и яйчниците нараства многократно.

Снимка: iStock

По данни на Световната здравна организация ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените и всяка година причинява около 670 000 смъртни случая в световен мащаб.

Липсата на инвестиции: „Дълбоко разочароваща“

„Дълбоко разочароващо е, че успешното приложение на мифепристон в една област на медицината възпрепятства по-широкото му проучване в друга, която може да има голяма обществена полза“, се посочва в становището на авторите.

Проф. Кристина Гемцел Даниелсон, ръководител на катедра „Здраве на жената и детето“ в Каролинския институт и водещ автор на публикацията, обобщава:

„Стигмата, свързана с употребата на мифепристон при аборт, обяснява донякъде защо медикаментът не е обект на по-обширни изследвания за превенция на рак на гърдата.“

Призив за действие

Организации като Breast Cancer Now и Cancer Research UK подкрепят необходимостта от нови изпитвания:

Д-р Саймън Винсент, научен директор на Breast Cancer Now, заявява:

„Спешно се нуждаем от повече опции за намаляване на риска, които същевременно запазват качеството на живот. Ранните изследвания с мифепристон са важна стъпка.“

Д-р Мариан Бейкър, мениджър „Научни комуникации“ в Cancer Research UK, допълва:

„Годишно само във Великобритания се диагностицират около 57 900 нови случая. Затова е жизненоважно да инвестираме в изследвания на нови превантивни подходи.“

Снимка: DALL-E

Авторите на статията са единодушни, че времето мифепристон да получи шанс като несургичен метод за първична превенция на рак на гърдата отдавана е настъпило. Необходими са добре финансирани, мащабни и дългосрочни клинични изпитвания, които да потвърдят безопасността, оптималната дозировка и ефективността на лекарството, за да може то да се превърне в реален избор за жените с повишен риск.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.