Светът отново е изправен пред заплахата на един от най-смъртоносните вируси, познати на медицината. 

Световната здравна организация (СЗО) официално обяви настоящото огнище на Ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда за „извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение“. Към момента са регистрирани над 500 съмнителни случая и 130 предполагаеми смъртни случая, а Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) вече активира EU Health Task Force. 

Научите какво представлява вирусът Бундибугио (Bundibugyo virus), как се разпространява, какви са симптомите, какви мерки предприема Европа и какъв е реалният риск за гражданите на ЕС.

Какво се случва в момента с вируса Ебола

Според официалните данни на СЗО 

  • В ДР Конго са регистрирани 30 потвърдени случая, а в провинция Итури са идентифицирани съмнителни случаи в поне три здравни зони.
  • В Уганда има 2 потвърдени случая, включително един смъртен.
  • Сред починалите има четирима здравни работници със симптоми, съответстващи на вирусна хеморагична треска, факт, който поражда сериозна тревога за вътреболнично разпространение.
  • Един американски гражданин, лекар, работещ в ДРК от 2023 г. е транспортиран за лечение в Германия.

Настоящото огнище на Ебола в Конго и Уганда е причинено от вируса Бундибугио, по-рядко срещан щам в сравнение с добре познатия Zaire ebolavirus.

Защо вирусът Бундибугио тревожи експертите

За разлика от щама Заир, за вируса Бундибугио няма лицензирана ваксина и няма специфично лечение. Това е ключова разлика, която прави настоящата криза особено сложна за овладяване.

Според д-р Моника Ганди, инфекционист и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциско, цитирана от Medical News Today: „Ебола принадлежи към семейството филовируси, които причиняват вирусна хеморагична треска при хора и нечовешки примати.“

Ебола НЕ се предава по въздушно-капков път. Заразяването става чрез директен контакт с кръв или телесни течности на болен или починал от заболяването човек.

Симптоми на хеморагична треска

Заболяването се развива в няколко етапа. Симптомите на хеморагична треска включват:

  • Първоначални прояви: главоболие, мускулни болки (миалгии), висока температура
  • Прогресия: коремна болка, кашлица, болки в гърлото, увеличени лимфни възли, фотофобия (светлобоязън), зачервени очи, пожълтяване на кожата (жълтеница)
  • Тежки усложнения: възпаление на панкреаса, засягане на централната нервна система
  • Хеморагичен синдром: ниски тромбоцити, кървене, дисеминирана интраваскуларна коагулация (ДИК), водещи до фатален изход и органна недостатъчност

Смъртността при Ебола варира между 50% и 70%, което я нарежда сред най-смъртоносните познати инфекциозни заболявания.

Превенция и изолация при Ебола

Според препоръките на международните здравни институции, превенцията и изолацията при Ебола включват:

  • Изолация на заразените пациенти в специализирани лечебни заведения
  • Използване на лични предпазни средства от медицинския персонал
  • Контактно проследяване на всички лица, имали досег със заразен човек
  • Карантина за изложените на риск лица за периода на инкубация, обикновено 5 до 10 дни
  • При съмнение за заразяване – незабавно посещение на болнично заведение и информиране на персонала за възможно излагане

Към момента ваксина срещу Ебола Бундибугио няма налична, въпреки че съществуват ваксини срещу други щамове на вируса. Изследванията върху обещаващи кандидати продължават.

Реакцията на Европа: EU Health Task Force (ECDC) в действие

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) реагира бързо на международната здравна заплаха. Директорът на ECDC д-р Памела Ренди-Вагнер се срещна с д-р Жан Касея, генерален директор на Африканския CDC, за да координират международния отговор.

Мерки, които ECDC предприема:

  • Незабавно разгръщане на експерт от EU Health Task Force в централата на Africa CDC
  • Преговори с Европейските операции за гражданска защита и хуманитарна помощ и Global Outbreak Alert and Response Network
  • Подготовка за изпращане на допълнителни специалисти по епидемиология, инфекциозен контрол, наблюдение и комуникация на риска

Какъв е рискът за европейските граждани?

Според оценката на ECDC, вероятността от заразяване с Ебола за хората, живеещи в ЕС/ЕИП, се определя като много ниска. Рискът за европейци, пътуващи до провинция Итури в ДРК, се счита за нисък. Това се дължи на:

  • Ограничените миграционни и търговски връзки с конкретно засегнатите региони
  • Високия капацитет на европейските здравни системи за бърза изолация и проследяване
  • Характера на предаването на вируса, чрез директен контакт, а не по въздуха

Може ли Ебола да се превърне в пандемия?

Експертите смятат, че разпространението на Ебола до пандемични мащаби е малко вероятно. Както посочва д-р Ганди пред Medical News Today: Вирус с такава висока смъртност (50–70%) не се разпространява толкова бързо, колкото патогени с по-ниска смъртност, тъй като заразените се разболяват тежко и бързо, което ограничава предаването.

За сравнение, епидемията от mpox 2022–23 г. също е обявена за извънредна ситуация от международно значение и остана в тази категория, без да прерасне в пандемия.

Настоящото огнище на Ебола е сериозна международна здравна заплаха, но не и пандемия. Основните изводи са:

  • СЗО обяви извънредна ситуация за общественото здраве заради бързото разпространение в Конго и Уганда.
  • Вирусът Бундибугио е особено тревожен поради липсата на ваксина и специфично лечение.
  • За европейските граждани рискът остава много нисък, но бдителността и международното сътрудничество чрез EU Health Task Force са ключови.
  • Превенцията, контактното проследяване и изолацията остават най-ефективните инструменти за овладяване на епидемията.

Информираността и доверието в утвърдените здравни институции са най-добрата защита срещу страха и дезинформацията в подобни ситуации.

Източници

 

  1. Medical News Today – „СЗО обяви Ебола за глобална здравна извънредна ситуация: какво трябва да знаем“ 

  2. ECDC – „СЗО обявява огнището на Ебола в Демократична република Конго за извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение“

  3. ECDC – „ECDC активира EU Health Task Force и разгръща експерти в подкрепа на отговора на огнището от Ебола“ 

  4. Световна здравна организация (СЗО) – „Здравни теми: Ебола“ – https://www.who.int/health-topics/ebola#tab=tab_1

  5. Световна здравна организация (СЗО) – „Епидемията от Ебола в Демократична република Конго и Уганда е определена като извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение“