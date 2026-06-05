Вкусно приготвената домашна вечеря за цялото семейство освен положени усилия, води до неизбежното почистване на съдовете след това.

Освен ако постоянно не използвате фолио при приготвянето на храната, не разчитате на съдомиялната машина или не се храните в чинии за еднократна употреба, няма как да се отървете от миенето на съдовете.

За всичко това използвате гъбата си отново и отново, независимо дали е за почистване на плотове, печка, котлони или измиване на чинии, ножове и вилици. При всяко използване обаче гъбата се пълни с нови и нови бактерии.

Колко мръсни стават гъбите, наистина?

Хипотетично, кухненските гъби би трябвало да остават доста чисти – потапяте ги ежедневно в гореща сапунена вода и какво може да е по-чисто от това?

Основният проблем с гъбите е, че същото нещо, което ги прави толкова ефективни при миене – тяхната абсорбираща способност, ги прави и идеална среда за размножаване на микроорганизми.

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„Гъбите са идеалното място за растеж на бактерии“, казва Карън Фифийлд, преподавател по безопасност на храните в разширението на Мичиганския държавен университет. „Не ги държим прекалено горещи, не ги държим прекалено студени и не винаги са сухи. Влагата и температурата правят гъбата идеалното място за растеж на бактерии.“

Влажната, тъмна среда и остатъците от храна във вътрешността на гъбата могат да насърчат растежа на микробите.

Повечето от тях са относително безвредни бактерии от околната среда, които живеят навсякъде около нас, но гъбите могат да съдържат и патогени като Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus, E. coli и Listeria.

Това означава, че на теория те биха могли да увеличат риска от кръстосано замърсяване във вашата кухня. Ако не се отнасяте правилно с гъбата си, например като не я изстисквате или не я оставяте на дъното на мокра мивка, този растеж може да се ускори.

Кога да смените гъбата си за по-добра хигиена

Не е изненадващо, че няма твърдо правило за изхвърлянето на кухненските гъби. Според експерти в тази област – представители на лаборатория, „Очакваният срок на годност на гъбите е неограничен и варира в зависимост от интензивността на употреба.

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Препоръчваме да сменяте гъбите на всеки 3 седмици до месец, най-малко, преди употреба.“ Защо? Защото гъбите ви могат да съдържат въпросните бактерии, включително Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus, E. coli и Listeria”, казват те.

Ако това ви звучи неприятно, така е. Всяко от тях може да причини леки до сериозни стомашно-чревни инфекции или евентуално да раздразни кожата ви.

Проучване установява, че салмонелата може да се развие толкова бързо, че да й отнеме само 1 ден.

За щастие, учените откриват, че салмонелата може да бъде елиминирана чрез изпиране на гъбите с хлор, изваряване или пускане в съдомиялна машина.

Важен съвет от специалистите е, че гъбите трябва да се изхвърлят веднага щом „може са били в контакт с патогенни микроорганизми, например, използвани за почистване на сурова храна“.

„Дълготрайността на гъбата зависи от това как се използва“, казаха ни от лабораторния екип. „Като цяло очакваме една гъба да издържи около 1 месец. Например, гъбите, използвани за чинии и плотове, ще издържат по-дълго от гъбите, използвани за интензивно почистване и търкане”, добавят логично лабораторните специалисти.

Сензорните сигнали са добро правило, дори ако сте почиствали гъбите си според указанията.

Това означава, че ако гъбата ви мирише лошо или е слузеста на допир, вече е изтекъл срокът ѝ на годност и трябва да я изхвърлите в коша. Ако изглежда видимо мръсна, това е още един очевиден знак, че е време за смяна.

Как да направите гъбите си по-дълготрайни

Освен че ги поддържате чисти и стерилизирани, начинът, по който използвате гъбите си, също може да играе роля в тяхната дълготрайност.

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Например, ако използвате гъбата си, за да попиете сокове или по-мазни сосове, когато приготвяте пиле за печене например, веднага скъсявате живота на гъбата си.

За да поддържате гъбите си годни за употреба, не ги използвайте за избърсване на дъски за рязане или плотове, които са били замърсени със сурово месо – вместо това използвайте хартиени кърпи, антибактериални кърпички или кърпи, които могат да се перат веднага в пералнята и сушилнята.

Избягването на бактерии означава много по-дълъг живот на вашата гъба, около 3 седмици до месец. Важно е да знаете кой инструмент да използвате за коя задача. Например, може да отделите една гъба за измиване на чаши, с която не почиствате кухненските дъски, на които режете месо или търкате захабения плот.

Ако предпочитате гъби пред четки, все пак е най-добре да ги използвате за по-леки случаи, като например почистване на чиниите за вечеря и не толкова упорити замърсявания по плота.

Основното нещо, което трябва да имате предвид, е, че кухненските гъби имат сравнително кратък живот. Ако предпочитате да ги използвате при почистване, имайте предвид, че това, което почиствате с тях, ще диктува колко дълго трябва да ги държите.

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Сравнително добрата им поддръжка може да увеличи живота им, защото в крайна сметка не ги купувате за еднократна употреба. Опитайте се да избягвате използването им за случаи, за които знаете, че ще ги изложат на вредни бактерии.

Друг начин да предотвратите натрупването на бактерии в гъбата е да я изстисквате добре след всяка употреба и да я поставяте някъде, където може да изсъхне на въздух от всички страни.

Мократа гъба ще се износи по-бързо от сухата, така че изсушаването на гъбата добре между употребите ще ѝ помогне да издържи по-дълго.

За по-дълъг живот, най-добрият начин да използвате гъбите си е пестеливо. Редувайте ги с четки, парцали или друга гъба поне за по-малко замърсени съдове, като например чаши, кани или други подобни. Ако се грижите правилно за гъбите си, те би трябвало да издържат около месец.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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