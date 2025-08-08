Екип от български офталмолози от болница „Лозенец" постигна значителен успех в областта на медицинските технологии, разработвайки иновативен метод за диагностика на катаракта с помощта на обикновен смартфон.

Д-р Иво Инджов и д-р Гергана Иванова от Отделението по очни болести в УМБАЛ „Лозенец" публикуват своето революционно изследване в престижното международно списание International Journal of Science, Engineering and Technology. Техният труд представя използването на 3D-принтиран смартфон адаптер като алтернатива на скъпата традиционна медицинска апаратура.

Международно сътрудничество за по-достъпна медицина

Клиничното проучване, ръководено от д-р Инджов, се осъществи в партньорство с международен екип от офталмолози от престижния Keio University School of Medicine в Япония. Екипът тества мобилния офталмологичен адаптер Smart Eye Camera, който се монтира директно на смартфон за изследване на предния очен сегмент при пациенти с катаракта.

Снимка: Canva

В рамките на проучването са включени шест пациента с различни стадии на сенилна катаракта. Устройството успешно документира състоянието на лещата при всички участници преди хирургичната намеса. Всички пациенти преминаха през стандартната процедура факоемулсификация с имплантация на вътреочна леща, като резултатите показаха отлично възстановяване и значително подобрение на зрението.

Достъпност и бъдещи перспективи

Новата технология се оказа особено ценна не само в болнични условия, но и при профилактични прегледи в отдалечени региони, където липсва специализирана медицинска апаратура. Устройството представлява достъпна и надеждна алтернатива на традиционното скъпо оборудване.

„Нашата цел е да направим качествената диагностика достъпна за всеки – независимо къде се намира“, обяснява д-р Инджов. „Смартфон адаптерът е важна стъпка към модернизиране и улесняване на офталмологичната помощ.“

Потенциал за телемедицина

Експертите виждат големи възможности за приложение на новата технология в телемедицината и скрининговите програми за очни заболявания. Това може да революционизира начина, по който се предоставят офталмологични услуги, особено в райони с ограничен достъп до специализирана медицинска помощ.

Снимка: Canva

Разработката на българските лекари представлява важен принос към глобалните усилия за създаване на по-достъпни и ефективни медицински решения, които могат да подобрят качеството на живот на милиони хора по света.

