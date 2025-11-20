Изправени пред бързо растящата заплаха от инфекции, които вече не реагират на наличните лекарства, учени във Великобритания се впускат в тригодишна мисия с амбициозната цел да използват изкуствен интелект, за да ускорят създаването на ново поколение терапии срещу антибиотичната резистентност, съобщава Euronews.

Защо антибиотичната резистентност е заплаха за живота?

Антибиотичната резистентност възниква, когато бактерии, вируси или гъбички постепенно се „научат“ да преодоляват действието на лекарствата. Това превръща рутинни инфекции в трудни, дори понякога невъзможни за лечение състояния.

Снимка: Canva

Прекомерната употреба на антибиотици в медицината и животновъдството допълнително ускорява този процес, а глобалните данни са тревожни, около всяка шеста лабораторно потвърдена бактериална инфекция вече е устойчива към антибиотици. Прогнозите сочат, че антибиотичната резистентност може да доведе до 39 млн. смъртни случаи до 2050 г.

Учени се обединяват срещу антибиотичната резистентност

Този нарастващ риск води до засилени усилия за разработване на нови лекарства и именно тук идва ролята на изкуствения интелект. В рамките на нова инициатива, подкрепена с €51 млн., около 50 учени ще обединят сили в проект, който стартира в началото на следващата година и има една основна цел да ускори и подобри откриването на ефективни решения срещу най-опасните патогени.

„Антимикробната резистентност е едно от най-големите предизвикателства пред здравните системи в света,“ подчертава Тим Орчард, главен изпълнителен директор на Imperial College Healthcare NHS Trust, институция, която съвместно ръководи инициативата.

Снимка: Canva

По думите му инфекциите, устойчиви на лечение, поставят пациентите в нарастващ риск, а традиционните подходи вече не са достатъчни.

Кои са най-резистентните на антибиотици патогени?

Изследователите ще насочат усилията си към няколко групи приоритетни патогени, определени от Световната здравна организация (СЗО). Това включва гъбичния вид Aspergillus, грам-негативни бактерии като Escherichia coli (E. coli) и Klebsiella pneumoniae, както и Staphylococcus aureus, сред които и страховития метицилин-резистентен вариант MRSA.

Един от ключовите проекти предвижда създаването на AI модел, който да „проектира“ и тества нови антибиотици, насочени специално към инфекции, причинени от многорезистентни грам-негативни бактерии.

Снимка: Canva

Разработените данни и алгоритми ще бъдат публично достъпни за изследователи по света, за да подпомогнат ускореното създаване на следващо поколение терапии.

Възможна ли е ваксина срещу резистентните бактерии?

Паралелно с това друг екип ще използва AI, за да анализира по-добре как човешката имунна система реагира при инфекции с S. aureus. Подобно познание е ключово за разработването на ефективна ваксина, нещо, което медицината преследва от години, но без да постигне пробив.

„Необходими са ни нови решения и интервенции срещу лекарствено-устойчивите инфекции, и можем да ги постигнем само като обединим усилията си,“ допълва Орчард.

Инициативата поставя важен въпрос: може ли изкуственият интелект да създаде преднина в състезанието с микробите, които непрекъснато еволюират? Предстои да разберем. Но едно е сигурно, науката вече гледа към AI като към един от най-обещаващите съюзници в глобалната битка срещу супербактериите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.