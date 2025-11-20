Изправени пред бързо растящата заплаха от инфекции, които вече не реагират на наличните лекарства, учени във Великобритания се впускат в тригодишна мисия с амбициозната цел да използват изкуствен интелект, за да ускорят създаването на ново поколение терапии срещу антибиотичната резистентност, съобщава Euronews.

Защо антибиотичната резистентност е заплаха за живота?

Антибиотичната резистентност възниква, когато бактерии, вируси или гъбички постепенно се „научат“ да преодоляват действието на лекарствата. Това превръща рутинни инфекции в трудни, дори понякога невъзможни за лечение състояния

Снимка: Canva

Прекомерната употреба на антибиотици в медицината и животновъдството допълнително ускорява този процес, а глобалните данни са тревожни, около всяка шеста лабораторно потвърдена бактериална инфекция вече е устойчива към антибиотици. Прогнозите сочат, че антибиотичната резистентност може да доведе до 39 млн. смъртни случаи до 2050 г.

Пандемия на бъдещето ли е антибиотичната резистентност?

Учени се обединяват срещу антибиотичната резистентност

Този нарастващ риск води до засилени усилия за разработване на нови лекарства и именно тук идва ролята на изкуствения интелект. В рамките на нова инициатива, подкрепена с €51 млн., около 50 учени ще обединят сили в  проект, който стартира в началото на следващата година и има една основна цел да ускори и подобри откриването на ефективни решения срещу най-опасните патогени.

Антибиотиците все по-неефективни при лечение на бактериални инфекции с E.coli

„Антимикробната резистентност е едно от най-големите предизвикателства пред здравните системи в света,“ подчертава Тим Орчард, главен изпълнителен директор на Imperial College Healthcare NHS Trust, институция, която съвместно ръководи инициативата. 

Снимка: Canva

По думите му инфекциите, устойчиви на лечение, поставят пациентите в нарастващ риск, а традиционните подходи вече не са достатъчни.

Кои са най-резистентните на антибиотици патогени?

Изследователите ще насочат усилията си към няколко групи приоритетни патогени, определени от Световната здравна организация (СЗО). Това включва гъбичния вид Aspergillus, грам-негативни бактерии като Escherichia coli (E. coli) и Klebsiella pneumoniae, както и Staphylococcus aureus, сред които и страховития метицилин-резистентен вариант MRSA.

Един от ключовите проекти предвижда създаването на AI модел, който да „проектира“ и тества нови антибиотици, насочени специално към инфекции, причинени от многорезистентни грам-негативни бактерии. 

Снимка: Canva

Разработените данни и алгоритми ще бъдат публично достъпни за изследователи по света, за да подпомогнат ускореното създаване на следващо поколение терапии.

Възможна ли е ваксина срещу резистентните бактерии?

Паралелно с това друг екип ще използва AI, за да анализира по-добре как човешката имунна система реагира при инфекции с S. aureus. Подобно познание е ключово за разработването на ефективна ваксина, нещо, което медицината преследва от години, но без да постигне пробив.

„Необходими са ни нови решения и интервенции срещу лекарствено-устойчивите инфекции, и можем да ги постигнем само като обединим усилията си,“ допълва Орчард.

Учени откриват ново оръжие срещу антибиотичната резистентност

Инициативата поставя важен въпрос: може ли изкуственият интелект да създаде преднина в състезанието с микробите, които непрекъснато еволюират? Предстои да разберем. Но едно е сигурно, науката вече гледа към AI като към един от най-обещаващите съюзници в глобалната битка срещу супербактериите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.