Бед Бъни и Габриела Берлингери развълнуваха феновете, след като бяха забелязани заедно сред зрителите на първите мачове от тазгодишния турнир на Уимбълдън в Лондон. Музикалната звезда и дизайнерката на бижута седяха рамо до рамо на трибуните, като наблюдаваха двубоите и не останаха незабелязани от фотографите, но дали това означава, че отново са заедно?

Бед Бъни заложи на скромна, но спортно елегантна визия с тъмен суитшърт, бяла тениска, бейзболна шапка и слънчеви очила, докато Берлингери избра светлосин топ и минималистични бижута.

Появата им идва само ден след концерта на Бед Бъни на стадион „Тотнъм Хотспър“ в Лондон, който беше част от световното му турне Debí Tirar Más Fotos World Tour. Сред специалните гости на шоуто беше и 24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович, който е верен почитател на музиката на изпълнителя. Ден по-късно Бед Бъни и Берлингери върнаха жеста, като присъстваха на Уимбълдън, където сръбският тенисист започна участието си в турнира.

Заедно ли са отново Бед Бъни и Габриела Берлингери

Макар двамата традиционно да пазят личния си живот далеч от публичното внимание, през последните месеци все по-често са засичани заедно. Само няколко дни преди посещението си в Лондон те бяха засечени в Дюселдорф по време на европейското турне на Бед Бъни. По-рано през годината двамата бяха забелязани още в Буенос Айрес, Австралия и на няколко други места, което отново разпали спекулациите, че са подновили романтичната си връзка.

Въпреки че нито Бед Бъни, нито Габриела Берлингери са коментирали официално отношенията си, тя често е присъствала на някои от най-важните моменти в кариерата му през 2026 година. Фенове я забелязаха по време на уикенда на наградите „Грами“, както и на шоуто му на полувремето на Super Bowl. По-късно тя беше видяна и на няколко спирки от световното му турне, без двамата да публикуват общи снимки в социалните мрежи. Вместо това почитателите им сами откриваха връзките чрез сходни локации, кадри зад кулисите и съвпадащи пътувания.

Снимка: Getty Images

Историята на тяхната връзка

Бед Бъни и Габриела Берлингери се запознават в Пуерто Рико през 2017 година и са заедно няколко години, преди да се разделят в края на 2022 г. Тихо и без публични скандали. След раздялата певецът неведнъж е определял Берлингери като един от най-близките си хора и вдъхновение за творчеството му. Дори след края на връзката им тя остава ангажирана с различни негови проекти. Дали двамата отново са двойка или просто са запазили близкото си приятелство, засега остава неизвестно. Последната им поява на Уимбълдън обаче със сигурност ще засили интереса към отношенията им и ще бъде повод за още слухове.