Дермалните филъри са популярен начин за запълване на части от лицето и изглаждане на линиите и бръчките, които се появяват с възрастта.

За съжаление, те не са без потенциални усложнения и странични ефекти. Тези странични ефекти могат да бъдат болезнени и също така доста очевидни, тъй като негативните им ефекти буквално ще бъдат изписани на лицето ви.

Един потенциален страничен ефект на филърите е некрозата, която представлява смърт на лицевата тъкан.

Какво е некроза и защо се появява?

Некрозата е необратима смърт на тъкани и има няколко причини, поради които може да възникне след поставяне на филъри. Една от възможностите е, ако филърът случайно се инжектира директно в кръвоносен съд под кожата.

Когато това се случи, самият филър блокира кръвообращението, действайки като преграда и предотвратявайки достигането на кръвта до определени лицеви клетки и тъкани.

Възможно е също така иглата за филър да прободе кръвоносен съд, което да доведе до изтичане на кръв някъде, където не би трябвало, и да я отклони от предназначението ѝ.

И накрая, дермалните филъри могат просто да препълнят дадено пространство. Ако е така, те могат да окажат натиск върху кръвоносните съдове отвън, потенциално прищипвайки ги напълно или стеснявайки ги достатъчно, за да ограничат сериозно кръвния поток.

Как изглежда некрозата след филър?

Появата на некроза след филър не е за хора със слаби сърца. В този случай некрозата често оцветява кожата в синьо или ѝ придава син оттенък. Може да доведе и до появата на гонйни пъпки (пустули) и люспест вид. Понякога засегнатата кожа почернява. Некрозата е не само трудна за гледане, но и доста болезнена.

Разпознайте най-бързите признаци на некроза при инжектиране на филъри

Ранното откриване на анормални признаци след инжектиране на филъри играе много важна роля за предотвратяване на сериозни усложнения като некроза.

По-долу са изброени най-очевидните и лесно разпознаваеми признаци, които ще ви помогнат да се справите своевременно с признаците на некроза след инжектиране на филъри:

Признаци на некроза след инжектиране на филър за нос

Носът е зона с висок риск поради гъстата си съдова структура. Честите признаци включват:

Необичайно течение или силно подуване, разпространяващо се по носа

Кожата около носа се зачервява или се появяват тъмни петна

Бучки или неравномерен вид на филъра, особено при нискокачествени филъри

Излишният филър води до обемист и неестествен нос

Състоянието е също толкова сериозно на носа, колкото и на устните, и изисква незабавно медицинско лечение.

Признаци на некроза след инжектиране на филъри в брадичката

Признаците на некроза след инжектиране на филъри в брадичката могат да се появят едва доловими в началото, включително:

Брадичката изглежда неестествено плоска или изкривена

Усещане за прекъсване на връзката между филъра и тъканта на брадичката

Зачервяване, чувствителност към слънце или видими капиляри

Дълготрайна промяна в цвета на кожата или дискомфорт

Признаци на неуспешно инжектиране на филър за устни

Ако забележите признаци на некроза след инжектиране на филъри за устни, действайте бързо.

Един от първите признаци ще бъде болка, след като локалните анестетични гелове или кремове започнат да отшумяват. Предупредителните знаци включват:

Постоянно подуване на устните, болка или усещане за парене

Образуване на бели или жълти гнойни пъпки близо до мястото на инжектиране

Устните стават тъмни или лилави 3–5 дни след процедурата

Разрушаване на тъканите или улцерация – признаци на напреднала некроза

Въпреки че не е пряко свързано с некроза на устните, е много важно да се обърне внимание, ако започнете да имате проблеми или промени със зрението след филър за устни или на друго място на лицето.

Това може да се случи, когато филърът блокира кръвообращението в една от артериите, които кръвоснабдяват артериите на ретината. Ако не се коригира в рамките на 60 до 90 минути, това запушване може да причини трайна слепота.

Неуспех при инжектиране на филър за бузи

Много хора избират инжекции с филъри в бузите, за да увеличат пълнотата и младежкия вид. Ако обаче се извършват от неквалифициран техник или се използва некачествен филър, може да се сблъскате с признаци като:

Увиснали бузи, дълбоки бръчки около усмивката, които правят лицето по-малко свежо.

Появата на бучки от пълнител прави бузите хлътнали и неестествени.

Когато правите изражения на лицето или се усмихвате, бузите стават твърди и не са толкова гъвкави, колкото обикновено.

Възможности за лечение на некроза след филър

Възможностите за лечение на некроза след филър варират и могат да зависят от това колко време е минало от лечението с филър. Незабавното лечение може да включва масажиране и потупване на областта в опит да се отстранят евентуални запушвания в кръвоносните съдове.

Лекарят може също да ви инжектира хиалуронидаза, вещество, което разгражда и разтваря филъри, направени от хиалуронова киселина.

Вашият лекар може също да нанесе нитроглицеринова паста върху лицето ви. Нитроглицеринът често се дава на хора, преживели инфаркт, и действа като разширява кръвоносните съдове, за да увеличи притока на кръв през тях.

Тези лечения могат да помогнат, ако реагирате бързо на филъра след поставянето му и са опит да спрете или сведете до минимум евентуални щети от некроза.

Ако е твърде късно за спиране на некрозата, вероятно ще бъдете насочени към пластичен хирург за дебридман. Това е процес на отстраняване на мъртва или некротична тъкан и даване на възможност на тялото ви да заздравее.

Раната ви ще бъде покрита и подходящо лекувана и вероятно ще получите антибиотик, за да се предотврати инфекция, докато кожата ви се възстанови. Може също да получите обезболяващи, тъй като некрозата след филър може да боли доста. Може да ви се стори прекомерна, но Вашият лекар може да поиска да ви преглежда всеки ден в началото, за да следи отблизо напредъка на заздравяването ви.

Как да предотвратим некроза след инжектиране на филъри

Когато избирате дермални филъри за подобряване на външния вид, приоритетът на безопасността е от решаващо значение, за да се избегнат тежки усложнения като тъканна некроза.

Ето ключови предпазни мерки, които ще помогнат за минимизиране на риска от некроза след инжектиране на филъри:

Изберете надеждна клиника: Винаги избирайте сертифициран дерматологичен или естетичен медицински център с лицензирани специалисти.

Не се доверявайте напълно на реклами в интернет, социални мрежи и случайни източници. Подвеждащата информация е основен причинител на негативни и дори фатални последици.

Проверете произхода на филъра: Използвайте само дермални филъри, които са законно одобрени, с проследим произход и сертифицирани за качество и безопасност.

Обърнете внимание на експертния опит на специалиста: Процедурата трябва да се извършва от човек с дълбоки анатомични познания, за да се инжектира точно и да се избегне запушване на кръвоносните съдове – един от основните признаци на некроза след инжектиране на филъри.

Избягвайте препълване: Инжектирането на прекомерно количество филър в една сесия може да компресира околните съдове и да увеличи вероятността от увреждане на тъканите.

Следете симптомите след инжектиране: Необичайно подуване, постоянна болка, промяна в цвета на кожата или продължително изтръпване може да са ранни признаци на некроза след инжектиране на филъри - в такива случаи е изключително важно да се потърси незабавна медицинска помощ.

Макар дермалните филъри да се ползват с огромна популярност, рискът от тъканна некроза е реална опасност, която не бива да се подценява. Своевременното разпознаване на симптомите е от изключителна важност за предотвратяване на трайни увреждания и дори фатален изход.

Ако планирате подобна процедура или вече сте преминали през нея и изпитвате необичаен дискомфорт, незабавно се консултирайте с Вашия лекар, за да си гарантирате професионална оценка и своевременна помощ.

