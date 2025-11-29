Гел лаковете с нов риск: Дерматит на клепачите, предупреждават дерматолози

Изключително популярните гел лакове за нокти може да предизвикат и други вреди за здравето, след като част от тях вече бяха забранени за употреба в България и голяма част от Европа заради наличието на опасна съставка, която може да причини безплодие.

Сега дерматолог съобщава за друг потенциален риск за здравето. Оказва се, че химикали, които се използват за направата на гел лакове, може да предизвикат дерматит на клепачите.

Научете какви са рисковете от употребата на този козметичен продукт, за да може да направите информиран избор следващият път, когато посетите козметичен салон.

Какво представлява гел лакът

Вероятно повечето жени харесват и предпочитат гел лака за нокти. Той съхне бързо, издържа седмици и рядко се чупи. Но докато чакат втвърдяването под лампа, доста жени вероятно се питат тази UV светлина вредна ли е за здравето им.

Снимка: iStock

Разликата между гел лака и стандартния лак за нокти, освен формулата, е процесът на нанасяне.

Двата продукта обикновено изглеждат еднакво, но докато просто чакате обикновеният лак за нокти да изсъхне сам – процес, който може да отнеме повече от половин час, гел лакът се втвърдява (бързо съхне) под специализирана UV (ултравиолетова) или LED (светодиодна) лампа за 60 до 90 секунди.

След като се втвърди, получавате маникюр, който не можете да размажете или счупите бързо и лесно. И би трябвало да остане на мястото си през следващите две до три седмици.

Звучи страхотно, нали? В известен смисъл е така. Но само защото гел лакът изглежда добре, не означава, че е най-доброто решение.

Рискове от употребата на гел лаковете

Има няколко различни възможни проблема, които може да възникнат от употребата на гел лака за нокти. Сред тях са опасението, което генерира най-голям шум от години – повишеният риск от рак на кожата, и новите разкрития – възможни редпродуктивни проблеми и дерматит.

Гел лакът и безплодието

От 1 септември 2025 година Европейската комисия забрани често срещана съставка в гел лаковете за нокти поради опасения, че може да причини рак или безплодие. Триметилбензоил дифенилфосфин оксид (или ТПО) осигурява онзи характерен лъскав вид на гел маникюра и се среща в повечето гел лакове.

Снимка: bTV

ТПО е фотоинициатор, което означава, че е съединение, което абсорбира светлина, за да създаде химическа реакция. В случая помага за превръщането на лака от течност в твърдо вещество, когато е изложен на UV или LED светлина. Това създава дебело покритие, което не се чупи лесно.

Съставката е от съществено значение за дълготрайността на геловете.

„Тя позволява по-бързо изсъхване и втвърдяване под UV светлината и помага на ноктите да изглеждат блестящи. ТПО е също компонент на някои печатарски мастила, бои и лепила и се използва в стоматологията като фотоинициатор, който помага за втвърдяването на композитни пломби“, обяснява пред Women’s Health д-р Джейми Алън, доцент по фармакология и токсикология

Европейската комисия класифицира лаковете в ТПО като “канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията”. Забраната се основава най-вече на тестове върху плъхове. Те обаче са доста категорични.

Проучване от 2020 г. върху установява, че мъжките плъхове претърпяват „масивни“ промени в тестисите си, които намаляват плодовитостта им след излагане на ТПО. Женските плъхове получават „нередовен цикъл“ след излагане. Според друго проучване от същата година мъжките плъхове развиват „тестикуларна атрофия“ и намаляват плодовитостта си след излагане на ТПО.

Гел лакът и дерматитът на клепачите

Известен дерматолог от Ню Йорк споделя информация, че гел лакът предизвиква дерматит на клепачите.

Д-р Кунал Малик разпространява няколко снимки на червени, петнисти обриви по лицата и клепачите на хората, заедно с посланието: „Когато казвам на пациентите, че гел лакът може да причинява обрив по клепачите или лицето им, въпреки че с години имат маникюр.“

Оказва се, че проблемът е по-често срещан, отколкото очакваме.

Снимка: iStock

„Гел маникюрът може да причини алергичен контактен дерматит поради акрилати и метакрилати, които са химикали, използвани за подпомагане на втвърдяването на гел лаковете“, обяснява д-р Малик пред Women’s Health.

„Тези химикали се нуждаят от UV или LED светлина, за да се втвърдят, но ако гелът не е напълно втвърден или докосне кожата по време на нанасяне, те могат да проникнат в кожата и да предизвикат имунен отговор.“

Обривът обикновено се появява по клепачите, лицето и шията, области, които често докосвате с пръстите си. Акрилатите са алергени и дори малки количества контакт с кожата могат да причинят чувствителност с течение на времето.

„Това е реакция на свръхчувствителност от забавен тип, което означава, че не се случва при първото излагане. Необходими са многократни излагания в продължение на месеци или години, за да се развие чувствителност, и след като имунната ви система достигне тази точка на пречупване, дори малки количества от алергена предизвикват реакции”, обяснява още д-р Малик.

За съжаление, след като получите такава реакция, алергията обикновено е постоянна.

UV излагане при работа с гел лак

Независимо от използваната лампа, процесът на втвърдяване на гел маникюр включва многократно излагане на ултравиолетови А (UVA) лъчи.

Те причиняват стареене на кожата и увреждане на ДНК, което може да доведе до рак. Точно както няма безопасен солариум (който също използва UVA светлина), няма и безопасна лампа за нокти. LED лампите са по-безопасен вариант, но все пак излъчват UV радиация.

Снимка: iStock

„Колкото по-малко UV излагане излагате ръцете си, толкова по-добре. Проучванията в момента казват, че канцерогенният риск е нисък, но все пак е налице“, съветва дерматологът д-р Чей Ранасингхе.

Временно увреждане на кожата и ноктите

Дори ако процесът на втвърдяване не е включвал излагане на UV лъчи, това все пак не би било най-добрият вариант за вашите нокти. В гел лака за нокти има много химикали, които могат да създадат всякакви проблеми за ръцете ви.

Гел лакът съдържа акрилат и метакрилат, за които е известно, че причиняват алергични реакции, като обрив (контактен дерматит) и - много по-рядко - уртикария.

Снимка: Canva

Премахването на гел лак, може временно да увреди ноктите. Според д-р Ранасингхе, напукването и лющенето са най-често срещаните проблеми. Хората също така съобщават за откриване на бели петна и вдлъбнатини или за цялостно отслабване на нокътната плочка. Гел лакът може да остави ноктите сухи и чупливи, особено ако няма време за възстановяване между процедурите.

Алтернативи и съвети

Има много различни алтернативи на гел лака. Разбира се, всички те имат своите плюсове и минуси. Опциите са традиционен маникюр с обикновен лак за нокти, лепенки за нокти, пудра и и др.

Понякога, например преди дълго пътуване, гел маникюрът може да е най-добрият вариант. Все пак експертите съветват да давате почивка на ноктите си и да оставите гел лака за няколко пъти в годината за специални поводи.

Нанесете слънцезащита на ръцете си преди да започне процесът на лакиране на ноктите. Добре е да изберете минерален слънцезащитен крем със SPF 30 или по-висок, който съдържа титанов диоксид и цинков оксид.

Не пипайте кожичките. Тази кожа в долната част на нокътя изпълнява важна функция - предпазва го от инфекция. Независимо дали го правите сами или отивате в салон за маникюр, рязането или избутването на кожичките не се препоръчва.

Може да е трудно да устоите на изкушението да отлепите гел лака, а това е едно от най-лошите неща, които можете да направите на ноктите си. Ако все пак се наложи, надраскайте повърхността, накиснете памучни тампони в ацетон и ги поставете директно върху нокътната плочка.

Уверете се, че памукът не докосва околната кожа, тъй като може да я изсуши и да причини дразнене. След като памукът е поставен, увийте ноктите с алуминиево фолио и изчакайте 15 минути.

Когато отстраните лака, ако всичко изглежда добре, просто продължете да хидратирате и да нанасяте масло за кожички. Ако забелязвате проблеми – цепене, сухота, бели петна или изтъняване – е време да им посветите допълнителна грижа. Подкъсете ноктите си и продължете да нанасяте овлажнител и масло за кожички, за да създадете по-благоприятна среда за нов растеж.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист. ----------------------------------------------------------

Източници