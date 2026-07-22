Слънцето напича, водата примамва, а вечерта усещате как скалпът ви сърби неудържимо.

Познато усещане за много хора през летните месеци. Сърбящият скалп през лятото е един от най-честите дерматологични оплаквания в горещите месеци, а виновници са комбинацията от UV лъчи, морска сол и пясък, които нарушават естествената защитна бариера на кожата. Добрата новина е, че в повечето случаи проблемът може да се предотврати с няколко прости навика.

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Защо скалпът сърби след плаж

Кожата на главата е също толкова изложена на слънце, колкото и останалата част от тялото, независимо дали косата е къса или дълга. Слънчевото изгаряне на скалпа пресушава епидермиса и отслабва хидролипидния му филм, тънкият слой от себум и вода, който предпазва кожата от загуба на влага. Когато този филм е нарушен, скалпът става по-уязвим към раздразнения, зачервяване и сърбеж.

Към това се добавят и морската сол и скалпът реагира съответно, а ситните песъчинки допълнително механично дразнят кожата. Резултатът е познатата комбинация от сухота на скалпа през лятото и постоянно желание да се почесвате.

Кога сърбежът е нещо повече от временно дразнене

Не всеки сърбеж се дължи единствено на слънцето и морето. Според специалистите по кожни заболявания, честа причина за проблема е пърхот и себореен дерматит, леко възпалително състояние, което причинява лющеща се, сърбяща кожа в мастни зони като скалпа.

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Други възможни причини включват алергичен контактен дерматит от козметични продукти, псориазис и екзема на скалпа, както и инфекции като фоликулит или дерматофитии (гъбични инфекции).

Ако сърбежът не отшумява, е придружен от подуване, зачервяване или засяга съня и ежедневието ви, е препоръчително да потърсите консултация с дерматолог, вместо да разчитате единствено на домашни средства.

5 съвета за защита на скалпа на плажа

1. Защита на скалпа от слънцето

Носенето на шапка или кърпа на главата е първата линия на защита. След излизане от водата потърсете сянка, а за директна UV защита за скалп вече съществуват специализирани слънцезащитни продукти, предназначени именно за тази чувствителна зона.

2. Основно изплакване след плуване

Предпазването на косата от солена вода минава през старателно изплакване с чиста вода веднага след плуване. При ежедневно къпане в морето не е нужно да измивате косата с шампоан всяка вечер, през ден е достатъчно, за да не се обира естествената защитна мазнина на скалпа.

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3. Избягвайте стегнати прически

Стегнатите прически създават напрежение върху скалпа и могат да провокират допълнително раздразнение. По-добър избор са свободни плитки или ниски кокчета.

4. Успокояване след плажа

Дори при взети предпазни мерки е нормално да усетите лек сърбеж вечер. Продукт за след слънце, съдържащ алое вера, масло от шеа или авокадово масло, помага на кожата да възстанови липидите си.

5. Хидратация на скалпа през лятото

Слънцето, пясъкът и солта усилват загубата на влага. Ежедневен хидратиращ серум за скалп през периода на активно излагане на слънце компенсира тази загуба, без да овлажнява прекомерно косата.

Как да облекчите вече появилия се сърбеж

При постоянен сърбеж, свързан с пърхот или себореен дерматит, медицински шампоан с активни съставки като кетоконазол или цинков пиритион, използван няколко пъти седмично, обикновено носи облекчение. При по-тежки случаи може да е нужен рецептурен продукт.

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Освен медицинските шампоани, полезни са и някои лесни навици, избягвайте продукти с оцветители и аромати, изплаквайте старателно косата и спрете употребата на всеки продукт, който предизвиква реакция. Ако домашните грижи не помагат, консултацията с дерматолог е следващата разумна стъпка.

Раздразненият скалп от слънцето обикновено може да се предотврати с шапка, редовно изплакване и хидратация. Когато сърбежът продължава след връщането от плажа или е съпроводен от други симптоми, той може да сигнализира за себореен дерматит, псориазис или друго кожно състояние, което заслужава медицинска оценка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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