Дребни на вид, но с впечатляващ хранителен профил, семената от чиа отдавна се радват на репутацията на суперхрана. Те са богат източник на омега-3 мастни киселини в чиа, омега-6 мазнини, растителен протеин, важни минерали и антиоксиданти. 

Но какво точно казва науката за ползите им? Ето седем здравословни състояния, при които семената от чиа могат да бъдат ценно допълнение към менюто.

1. Здраве на сърцето и съдовете

Благодарение на холестерол и чиа връзката, която науката изследва все по-активно, редовната консумация на семената може да понижи нивата на общия холестерол и на липопротеините с ниска плътност (LDL),  познати като „лошия“ холестерол, докато повишава липопротеините с висока плътност (HDL), т.нар. „добър“ холестерол.

Снимка: Canva

Комбинацията от магнезий и алфа-линоленова киселина (ALA) подпомага разширяването на кръвоносните съдове и правилното свиване на сърдечния мускул, а омега-3 мастните киселини EPA и DHA намаляват възпалителните процеси, които могат да увредят стените на съдовете. Резултатът е по-добро здраве на сърцето и съдовете и потенциално понижаване на триглицеридите.

2. Семена от чиа при диабет тип 2

При диабет тип 2 организмът не оползотворява правилно инсулина, което покачва кръвната захар. Високото съдържание на фибри осигурява по-плавен контрол на кръвната захар по три начина: намалява резките скокове след хранене, удължава усещането за ситост и подобрява инсулиновата чувствителност. Ендокринолозите отбелязват, че антиоксидантите в чиа допълнително намаляват възпалението и оксидативния стрес, два фактора, тясно свързани с развитието на диабета.

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3. Фибри и запек

Запекът се изразява в по-малко от три дефекации седмично, твърди изпражнения или болка при изхождане. Семената от чиа съдържат предимно неразтворими фибри, които увеличават обема на изпражненията и стимулират чревната перисталтика. 

Балансът между разтворими и неразтворими фибри в менюто е един от най-достъпните съвети, които гастроентеролог би дал на пациент с хронични храносмилателни оплаквания.

4. Артрит и възпаление

Ревматоидният и псориатичният артрит спадат към групата на възпалителните ставни заболявания. Цинкът, магнезият и алфа-линоленовата киселина в чиа семената действат като едни от най-достъпните противовъзпалителни храни и могат да облекчат симптомите на артрит.

Снимка: Canva

5. Микробиота и чревно здраве

Разтворимите фибри подхранват полезните чревни бактерии. При ферментацията им в дебелото черво се образува гелообразна маса, която забавя изпразването на червата, но същевременно омекотява изпражненията. Отделят се и късоверижни мастни киселини, които поддържат здрава чревна лигавица, ключов елемент от грижата за микробиота и чревно здраве, който често подчертава всеки нутриционист.

6. Чиа за отслабване и ситост

Храните с висок гликемичен индекс допринасят за качване на тегло, докато семената от чиа имат нисък гликемичен индекс и не предизвикват рязък скок на кръвната захар. Освен това те увеличават усещането за ситост и потискат апетита, което намалява общия калориен прием – основен принцип при чиа за отслабване и ситост.

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7. Чиа при ПКЯС (синдром на поликистозните яйчници)

ПКЯС се дължи на хормонален дисбаланс и засяга целия организъм, най-често яйчниците, причинявайки нередовен цикъл и овариални кисти. Категорично лечение няма, но диетолог обикновено препоръчва промени в храненето. Чиа семената могат да намалят хроничното възпаление, характерно за чиа при ПКЯС, а омега-3 и омега-6 мастните им киселини, да подобрят свързани метаболитни нарушения като диабет тип 2.

Снимка: OpenAI

Как се консумира чиа

Няма универсална доза, количеството зависи от индивидуалните нужди и здравословни цели. Като ориентир, една порция е около 28 грама. За да разберете как се консумира чиа най-удобно за вас, добавяйте семената към кисело мляко, овесена каша, смути или ги накиснете във вода за чиа пудинг.

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Често задавани въпроси

Извеждат ли семената от чиа токсини от тялото? 

Не, няма научни данни, потвърждаващи подобен ефект.

Прочистват ли чиа семената дебелото черво?

Фибрите в тях увеличават обема на изпражненията и ги омекотяват, което улеснява изхождането, но това не е буквално „прочистване“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Health.com.7 състояния, при които семената от чиа помагат

  2. MedlinePlus. Информация за пациенти

  3. Molecules, научно изследване за състава на чиа семената

  4. Food Science & Nutrition, научно изследване

  5. CDC. LDL и HDL холестерол и триглицериди

  6. CDC. LDL и HDL холестерол и триглицериди

  7. Open Heart – научно изследване за магнезия и сърдечното здраве

  8. Cureus, научно изследване

  9. Cureus, научно изследване за омега-3 мастните киселини

  10. Journal of Functional Foods, научно изследване

  11. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, научно изследване

  12. Научно изследване за ПКЯС и метаболитно здраве