Дребни на вид, но с впечатляващ хранителен профил, семената от чиа отдавна се радват на репутацията на суперхрана. Те са богат източник на омега-3 мастни киселини в чиа, омега-6 мазнини, растителен протеин, важни минерали и антиоксиданти.

Но какво точно казва науката за ползите им? Ето седем здравословни състояния, при които семената от чиа могат да бъдат ценно допълнение към менюто.

1. Здраве на сърцето и съдовете

Благодарение на холестерол и чиа връзката, която науката изследва все по-активно, редовната консумация на семената може да понижи нивата на общия холестерол и на липопротеините с ниска плътност (LDL), познати като „лошия“ холестерол, докато повишава липопротеините с висока плътност (HDL), т.нар. „добър“ холестерол.

Снимка: Canva

Комбинацията от магнезий и алфа-линоленова киселина (ALA) подпомага разширяването на кръвоносните съдове и правилното свиване на сърдечния мускул, а омега-3 мастните киселини EPA и DHA намаляват възпалителните процеси, които могат да увредят стените на съдовете. Резултатът е по-добро здраве на сърцето и съдовете и потенциално понижаване на триглицеридите.

2. Семена от чиа при диабет тип 2

При диабет тип 2 организмът не оползотворява правилно инсулина, което покачва кръвната захар. Високото съдържание на фибри осигурява по-плавен контрол на кръвната захар по три начина: намалява резките скокове след хранене, удължава усещането за ситост и подобрява инсулиновата чувствителност. Ендокринолозите отбелязват, че антиоксидантите в чиа допълнително намаляват възпалението и оксидативния стрес, два фактора, тясно свързани с развитието на диабета.

3. Фибри и запек

Запекът се изразява в по-малко от три дефекации седмично, твърди изпражнения или болка при изхождане. Семената от чиа съдържат предимно неразтворими фибри, които увеличават обема на изпражненията и стимулират чревната перисталтика.

Балансът между разтворими и неразтворими фибри в менюто е един от най-достъпните съвети, които гастроентеролог би дал на пациент с хронични храносмилателни оплаквания.

4. Артрит и възпаление

Ревматоидният и псориатичният артрит спадат към групата на възпалителните ставни заболявания. Цинкът, магнезият и алфа-линоленовата киселина в чиа семената действат като едни от най-достъпните противовъзпалителни храни и могат да облекчат симптомите на артрит.

Снимка: Canva

5. Микробиота и чревно здраве

Разтворимите фибри подхранват полезните чревни бактерии. При ферментацията им в дебелото черво се образува гелообразна маса, която забавя изпразването на червата, но същевременно омекотява изпражненията. Отделят се и късоверижни мастни киселини, които поддържат здрава чревна лигавица, ключов елемент от грижата за микробиота и чревно здраве, който често подчертава всеки нутриционист.

6. Чиа за отслабване и ситост

Храните с висок гликемичен индекс допринасят за качване на тегло, докато семената от чиа имат нисък гликемичен индекс и не предизвикват рязък скок на кръвната захар. Освен това те увеличават усещането за ситост и потискат апетита, което намалява общия калориен прием – основен принцип при чиа за отслабване и ситост.

7. Чиа при ПКЯС (синдром на поликистозните яйчници)

ПКЯС се дължи на хормонален дисбаланс и засяга целия организъм, най-често яйчниците, причинявайки нередовен цикъл и овариални кисти. Категорично лечение няма, но диетолог обикновено препоръчва промени в храненето. Чиа семената могат да намалят хроничното възпаление, характерно за чиа при ПКЯС, а омега-3 и омега-6 мастните им киселини, да подобрят свързани метаболитни нарушения като диабет тип 2.

Снимка: OpenAI

Как се консумира чиа

Няма универсална доза, количеството зависи от индивидуалните нужди и здравословни цели. Като ориентир, една порция е около 28 грама. За да разберете как се консумира чиа най-удобно за вас, добавяйте семената към кисело мляко, овесена каша, смути или ги накиснете във вода за чиа пудинг.

Често задавани въпроси

Извеждат ли семената от чиа токсини от тялото?

Не, няма научни данни, потвърждаващи подобен ефект.

Прочистват ли чиа семената дебелото черво?

Фибрите в тях увеличават обема на изпражненията и ги омекотяват, което улеснява изхождането, но това не е буквално „прочистване“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници